VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 9:03 pm

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.

El Presidente Municipal de Uayma, Yucatán, informó que el Comisario de la comunidad de Santa María Aznar, Héctor Yair Pool, fue destituido del cargo tras aparecer en un video agrediendo a una niña en su casa.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Comisario de la comunidad de Santa María Aznar, ubicada en el municipio de Uayma, Yucatán, Héctor Yahir Pool, fue destituido de su cargo luego de ser evidenciado en un video golpeando brutalmente a una niña en su casa.

En la grabación difundida en redes sociales se ve al ahora exfuncionario público jalar por el cabello y darle una cachetada a una menor de edad, mientras varias mujeres lo rodean y le piden que se detenga con gritos en lengua maya.

A pesar de las peticiones para detenerse y el llanto de la menor, el hombre no para de agredirla y comienza a arrastrarla por varias habitaciones hasta llevarla fuera del domicilio en el que se encontraban.

 

De acuerdo con información que circula en medios, la niña golpeada brutalmente por Héctor Yahir Pool es su hermana menor, mientras que se desconoce la fecha en la que se registraron los hechos.

Tan sólo unas horas después de que el video de dicha agresión se difundió en redes sociales, el jueves 14 de agosto el Presidente Municipal de Uayma, Armin Castillo, informó que el sujeto fue destituido del cargo de Comisario de la comunidad de Santa María Aznar.

El edil reveló que la situación de violencia que involucra al exservidor público fue generada por un conflicto de índole familiar, la cual, recalcó, "no debió ser resuelto con violencia".

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el Presidente Municipal de Uayma indicó que la autoridad competente dará seguimiento al caso de violencia doméstica que involucra al comisario de Santa María Aznar, con el propósito de imputar o deslindar las responsabilidades correspondientes.

Agregó que el Ayuntamiento también brindará el apoyo necesario a la menor que fue víctima de la agresión y a su familia.

"La violencia genera más violencia y hoy, como servidores públicos, nos regimos por principios que nos establecen velar por nuestra sociedad, velar por nuestros jóvenes y velar por nuestros adultos mayores", dijo el alcalde.

