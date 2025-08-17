HeladioN protegido

https://youtu.be/xpYDc97aa3U
"No importó el cúmulo de denuncias de HeladioN -que así le vamos a llamar a este actor- ni el número de quejas ni todo lo que fuese expresado, el tono y las circunstancias y las evidencias presentadas por las denunciantes, que tuve a la vista. Todas fueron ignoradas con el desprecio soberbio y el desdén repugnante de quienes envueltos en esa arrogancia que el poder les ha otorgado. Y ese es el pago de estos protegidos, desde ahí se creen intocables."
17/08/2025 - 12:04 am
https://youtu.be/xpYDc97aa3U