Carlos Ochoa "El Alucín", influencer ligado a "La Chapiza" es asesinado en Morelos

"El Alucín", como era conocido el influencer Carlos Ochoa, fue señalado por la Fiscalía de Morelos de presuntamente estar vinculado con el cártel de "La Chapiza".

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que inició una investigación por el homicidio del influencer Carlos Ochoa, conocido como "El Alucín", ocurrido la tarde de este sábado en el municipio de Temixco.

La dependencia estatal confirmó mediante un comunicado que el joven fue hallado sin vida dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en dicha localidad morelense; su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.

Cabe mencionar que el creador de contenido fue señalado por autoridades estatales por presuntamente estar involucrado con el cártel de "La Chapiza", liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por lo que incluso fue boletinado junto con otros presuntos integrantes del crimen organizado.´

COMUNICADO DE PRENSA La FGE de Morelos desarrolla los protocolos de intervención e investigación correspondientes en el homicidio de Camilo “N”, registrado esta tarde en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco.

Nota:https://t.co/F8gG7XnoWh pic.twitter.com/Hh4ndNLlmt — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 17, 2025

De acuerdo con reportes oficiales, difundidos en medios nacionales, familiares de "El Alucín" hallaron el cuerpo sin vida del influencer la tarde de este sábado dentro de un domicilio localizado en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en el municipio de Temixco.

Presuntamente, el creador de contenido estaba dentro de un baño y su cuerpo mostraba múltiples impactos de bala; paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que el hombre no contaba con signos vitales.

Ante este hecho, la Fiscalía de Morelos informó que colaborará con las instituciones de seguridad estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad para llevar a cabo las indagatorias necesarias que permitan dar con la persona responsable de este crimen.

Cabe mencionar que unas horas antes de que se reportara el asesinato de "El Alucín" el creador de contenido publicó un video en la plataforma YouTube en el que aparece hablando sobre ropa y algunos aspectos de su vida.