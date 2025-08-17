Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo en la estrategia de guerra y de genocidio en curso que está tomando el Gobierno ultranacionalista de Netanyahu".

Rubén Martín

17/08/2025 - 12:03 am

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza
Protesta en Israel. Foto: Xinhua

El genocidio en curso cometido por el Gobierno y las fuerzas armadas de Israel que encabeza Benjamín Netanyahu contra la población civil en Gaza no es un daño colateral, como pretende hacer creer el Gobierno israelí, sino una consecuencia de un plan y una estrategia deliberada para atacar e infligir el mayor daño posible a la población gazatí. El genocidio es además justificado por una serie de dirigentes políticos y religiosos de Israel que tras los reprobables ataque de Hamás a civiles israelís el 7 de octubre, han criminalizado y deshumanizado a la población civil de Gaza y de toda Palestina.

Tres semanas después de los ataques de Hamás, el exembajador de Israel ante la ONU, Dan Gillerman describió a los palestinos como "animales horribles e inhumanos": "Estoy muy desconcertado por la preocupación constante que el mundo muestra por el pueblo palestino y que de hecho muestra por estos animales horribles e inhumanos que han cometido las peores atrocidades que este siglo ha visto", dijo en entrevista televisiva.

No son pocos los dirigentes de Israel que tratan a los palestinos como animales. El Ministro de Vivienda israelí, el líder ultraortodoxo Yitzhak Goldknopf dijo el mes pasado: “En los últimos días se han alzado voces que quieren reconocer un Estado palestino. El terror brutal debe ser destruido y ciertamente no debe dotarse de un gobierno independiente. No tenemos ningún deseo de gobernar a los residentes de Gaza, pero no podemos vivir junto a un estado de animales humanos”.

La descalificación ha sido constante tras 22 meses de la ofensiva de Israel en contra de Gaza e incluso se llega a justificar la hambruna que el ejército israelí ha utilizado como arma de guerra. El Ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, dijo: "Estamos llevando ayuda porque no tenemos otra opción [...] No podemos, en la realidad global actual, gestionar una guerra. Nadie nos permitirá causar que dos millones de civiles mueran de hambre, aunque podría estar justificado y ser moral hasta que nos devuelvan nuestros rehenes".

Posición semejante expresó el Ministro israelí de Patrimonio, Amichai Eliyahu, quien aseguró que Israel avanza en la destrucción de la franja, y que la franja de Gaza será “totalmente judía”. “No tenemos por qué preocuparnos por el hambre en la franja. Que el mundo se preocupe por ello”, añadió el Ministro y llamó “monstruos” a los gazatíes.

El mensaje que mandan varios dirigentes de Israel constituye un aval de la guerra, la destrucción, hambruna y el genocidio que se está cometiendo en contra la población palestina, especialmente en Gaza. Se creen superiores, tal como los nazis lo hicieran con la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, afirmó en junio pasado a la radio de su país que “llegó la hora de abrirle las puertas del infierno a nuestros enemigos, y enseñarles que somos nosotros [Israel] los que mandamos en Medio Oriente”. Seguramente todas estas declaraciones serán tomadas en cuenta por los magistrados que estudian la demanda por genocidio contra Israel.

Pero por fortuna, valiente y dignamente, cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo en la estrategia de guerra y de genocidio en curso que está tomando el Gobierno ultranacionalista de Netanyahu. Cada vez son más los jóvenes israelís que se niegan a enrolarse en las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), como lo ordena la ley de ese país, a pesar de que puedan pasar un tiempo en la cárcel. Se niegan a enrolarse porque reconocen que su Gobierno está cometiendo genocidio en Gaza.

Pero quizá el pronunciamiento más contundente y firme lo dio la organización de derechos humanos de Israel B’Tselem el pasado 25 de julio cuando lanzaron una campaña que se llama “Nuestro genocidio”. En el pronunciamiento sostienen que no hay duda de que la ofensiva de las FDI en Gaza constituye un genocidio.

“Un análisis de la política israelí en la Franja de Gaza y sus terribles consecuencias, junto con las declaraciones de altos cargos políticos y comandantes militares israelíes sobre los objetivos del ataque, lleva a la conclusión inequívoca de que Israel está tomando medidas coordinadas y deliberadas para destruir la sociedad palestina en la Franja de Gaza. En otras palabras: Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza”.

Luego explican lo que significa este concepto: “El término genocidio se refiere a un fenómeno sociohistórico y político que implica actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Tanto moral como legalmente , el genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia , ni siquiera como acto de legítima defensa”.

Hacia el final, del pronunciamiento, B’Tselem hace un llamado a la comunidad internacional y a la de su país a detener esta guerra: “El reconocimiento de que el régimen israelí está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, y la profunda preocupación de que éste pueda extenderse a otras zonas donde viven palestinos bajo el régimen israelí, exigen una acción urgente e inequívoca tanto de la sociedad israelí como de la comunidad internacional, y el uso de todos los medios disponibles bajo el derecho internacional para detener el genocidio de Israel contra el pueblo palestino” (se puede consultar el pronunciamiento aquí: https://www.btselem.org/publications/202507_our_genocide).

Por fortuna el llamdo de B’Tselem no ha quedado en solitario. Poco a poco y ante las inocultables horrores que deja la campaña israelí en Gaza, cada vez más intelectuales, académicos, ex militares y miembros de la comunidad de inteligencia de Israel, alzan la voz en contra de los planes de guerra de Netanyahu. El diario New York Times citó a tres miembros de las fuerzas armadas (que hablaron bajo anonimato) que se oponen al plan de Netanyahu de ocupar toda la franja de Gaza.

Algunos de los pronunciamientos más importantes son de historiadores de Israel expertos en genocidio, como Omer Bartov: “Soy un experto en genocidio, lo reconozco cuando lo veo”, declaró el pasado mes de julio.

El colega periodista Témoris Grecko publicó en Milenio una recopilación de pronunciamientos desde Israel en contra del genocidio en Gaza. En esta incluye a Amos Goldberg, titular de la cátedra de Estudios del Holocausto en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En octubre de 2024 declaró al diario al francés Le Monde. “El 7 de octubre fue una conmoción, una tragedia, un ataque horrendo. Fue doloroso, criminal. De una magnitud jamás vista en Israel […] Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio porque Gaza ya no existe”.

Una de las voces más críticas hacia el Gobierno de Netayahu es la del exprimer Ministro, Ehud Olmert, quien cuestionó el plan de establecer una “ciudad humanitaria” en el sur de Gaza, calificándola inequívocamente de “campo de concentración”, parte de una “limpieza étnica” (http://bit.ly/4mmhyV6).

Estas voces valientes se enfrentan todavía a una mayoría que apoya la guerra o incluso el genocidio en Israel, pero el valor de hablar desde dentro de Israel más la ola de solidaridad mundial que se viene expresando hacia la población palestina podría convertirse en la presión y fuerza política necesaria para, por fin, detener la guerra y genocidio que estamos mirando en tiempo real en Gaza.

Rubén Martín

Rubén Martín

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Variedad de libros

"Más allá del romanticismo y del asunto de la pertenencia de los libros, del desprendimiento de R...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
1

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

2

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

La Fiscalía de Morelos inició una investigación por el homicidio del influencer Carlos Ochoa, conocido como "El Alucín", ocurrido en el municipio de Temixco.
3

Carlos Ochoa "El Alucín", influencer ligado a "La Chapiza" es asesinado en Morelos

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
4

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

Trump en South Park
5

Cómo unos monos animados (South Park) enojaron a Trump y movilizaron a la Casa Blanca

Putin estaría dispuesto a poner fin a la guerra a cambio del este de Ucrania
6

Putin está dispuesto a acabar la guerra a cambio del este de Ucrania, reportan medios

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio
7

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio

Un agresor sexual que habría atacado a 5 mujeres en Tlajomulco de Zúñiga fue detenido gracias a un operativo especial implementado por la Fiscalía de Jalisco.
8

Agresor sexual que atacó 5 mujeres en Tlajomulco es detenido por Fiscalía de Jalisco

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
9

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?
10

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
11

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

Sentencian a Ángel del Villar por ligas al CJNG.
12

Ángel del Villar, productor musical, es sentenciado en EU por vínculos con el CJNG

El Congreso de la CdMx aprobó una iniciativa para prohibir cigarrillos electrónicos o vapeadores y sancionar a quienes vendan estos dispositivos.
13

El Congreso de la CdMx aprueba prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
14

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Mujer muere tras riña de comerciantes afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla.
15

VIDEO ¬ Riña en estadio Cuauhtémoc, en Puebla, termina con una mujer muerta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
De eso se trata que el Gobernador no sepa.
1

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

La Fiscalía de Morelos inició una investigación por el homicidio del influencer Carlos Ochoa, conocido como "El Alucín", ocurrido en el municipio de Temixco.
2

Carlos Ochoa "El Alucín", influencer ligado a "La Chapiza" es asesinado en Morelos

3

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio
4

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
5

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

El Congreso de la CdMx aprobó una iniciativa para prohibir cigarrillos electrónicos o vapeadores y sancionar a quienes vendan estos dispositivos.
6

El Congreso de la CdMx aprueba prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos

Putin estaría dispuesto a poner fin a la guerra a cambio del este de Ucrania
7

Putin está dispuesto a acabar la guerra a cambio del este de Ucrania, reportan medios

8

Gustavo Petro reconoce logro de AMLO en el combate a la pobreza; compara resultados

Autoridades detienen a cinco narcotraficantes en CdMx
9

La SSC-CdMx detiene a 5 por narcotráfico en Cuajimalpa; asegura 900 dosis de droga

Un agresor sexual que habría atacado a 5 mujeres en Tlajomulco de Zúñiga fue detenido gracias a un operativo especial implementado por la Fiscalía de Jalisco.
10

Agresor sexual que atacó 5 mujeres en Tlajomulco es detenido por Fiscalía de Jalisco

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
11

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

Sentencian a Ángel del Villar por ligas al CJNG.
12

Ángel del Villar, productor musical, es sentenciado en EU por vínculos con el CJNG