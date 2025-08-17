Becoming Madonna, el documental que muestra los inicios de la Reina del Pop

Becoming Madonna hace un imperdible recorrido por esos primeros años en los que la cantante, buscó incansablemente triunfar en Nueva York.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Este 23 de agosto el documental Becoming Madonna, dirigido por el realizador Michael Ogden (George Michael: Outed, The Nielsen Files), que se centra en los comienzos de la "Reina del Pop", llegará en exclusiva por Universal+.

Becoming Madonna mostrará los inicios de la cantante, esos primeros años en los que la cantante, oriunda de Michigan, desde sus 19 años, luchó incansablemente para triunfar en Nueva York, ; su ascenso a la fama entre 1978 y 1982, un año antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, el homónimo Madonna un disco, que se convirtió en el predecesor del álbum que revolucionó al género pop: el aclamado "Like a Virgin".

Esta pieza también habla sobre la faceta de bailarina de la artista –quien se formó académicamente en su llegada a la Gran Manzana– y su inigualable sello innovador, que también le valió numerosas críticas, especialmente cuando logró imponerse como un nombre imperdible en la escena del pop y acompañó sus canciones con coreografías osadas.

El documental también retrata la pasión de la cantante por todos los géneros musicales, desde el rock al punk, lo que la condujo a ser guitarrista y baterista de la banda Breakfast Club y de Emmy and the Emmys, al tiempo que también mostraba interés por la actuación, faceta que luego exploraría, incluso detrás de cámara como realizadora.

Aquí compartimos tres claves de Madonna: