Becoming Madonna, el documental que muestra los inicios de la Reina del Pop
17/08/2025 - 6:32 am
Becoming Madonna hace un imperdible recorrido por esos primeros años en los que la cantante, buscó incansablemente triunfar en Nueva York.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Este 23 de agosto el documental Becoming Madonna, dirigido por el realizador Michael Ogden (George Michael: Outed, The Nielsen Files), que se centra en los comienzos de la "Reina del Pop", llegará en exclusiva por Universal+.
Becoming Madonna mostrará los inicios de la cantante, esos primeros años en los que la cantante, oriunda de Michigan, desde sus 19 años, luchó incansablemente para triunfar en Nueva York, ; su ascenso a la fama entre 1978 y 1982, un año antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, el homónimo Madonna un disco, que se convirtió en el predecesor del álbum que revolucionó al género pop: el aclamado "Like a Virgin".
Esta pieza también habla sobre la faceta de bailarina de la artista –quien se formó académicamente en su llegada a la Gran Manzana– y su inigualable sello innovador, que también le valió numerosas críticas, especialmente cuando logró imponerse como un nombre imperdible en la escena del pop y acompañó sus canciones con coreografías osadas.
El documental también retrata la pasión de la cantante por todos los géneros musicales, desde el rock al punk, lo que la condujo a ser guitarrista y baterista de la banda Breakfast Club y de Emmy and the Emmys, al tiempo que también mostraba interés por la actuación, faceta que luego exploraría, incluso detrás de cámara como realizadora.
Aquí compartimos tres claves de Madonna:
- Un show que legitimó su legado. El 4 de mayo de 2024, a sus 65 años, la artista se presentó en un concierto gratuito en Copacabana, Brasil, como parte de su gira “The Celebration Tour”, en la que hizo un recorrido impecable por sus grandes éxitos y sus inolvidables discos. El show fue verdaderamente histórico, con 1.6 millones de fans disfrutando de dos horas y media de una artista que sigue más vigente que nunca.
- El nuevo disco que espera ser lanzado. Hace 20 años, Madonna lanzó uno de sus álbumes más exitosos, Confessions on a Dance Floor, que le valió el premio Grammy a Mejor Disco Dance/Electrónico, y que incluyó hits como “Hung Up”, “Sorry” y “Get Together”. Este año, la artista prometió editar la segunda parte del disco y dejó pistas en sus redes sociales sobre un inminente lanzamiento, bajo la producción de Stuart Prince.
- Una reaparición icónica. Además de ser un ícono de la música, Madonna es también un ícono de la moda sumamente influyente, desde sus outfits de la “era Vogue” hasta su estética que no distinguía de géneros, la artista siempre sorprendió con sus elecciones fashionistas. Por lo tanto, su reaparición este año en la Met Gala luciendo un esmoquin blanco de Tom Ford se robó todas las miradas.