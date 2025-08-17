Lía y Mía Cueva dan el primer oro a México en clavados de los Panamericanos Junior

Redacción/SinEmbargo

17/08/2025 - 12:53 pm

Las gemelas Lía y Mía Cueva Lobato ganaron el sábado la primera medalla de oro para México en los clavados de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Lía y Mía Cueva, medallistas mundiales, tuvieron un desempeño brillante en la final de los clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros; acumularon una puntuación total de 289.32.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Las gemelas Lía y Mía Cueva Lobato ganaron el sábado la primera medalla de oro para México en los clavados de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que las jaliscienses de 14 años se coronaron en la final de los clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros (m), con un total de 289.32 puntos, en la primera jornada de la disciplina.

"Las medallistas mundiales de Singapur 2025 hicieron sonar las notas del Himno Nacional Mexicano luego de dar una muestra de su talento y sincronicidad, en sus cinco rondas de saltos, en las que obtuvieron calificaciones de 46.80 (201B), 46.80 (301B), 62.10 (405B), 68.82 (107B) y 64.80 (5152B)", detalló en un comunicado.

Asimismo, la Conade señaló que las clavadistas, quienes compitieron bajo las instrucciones del entrenador Iván Bautista, tuvieron su mejor salto en la quinta ronda, ya que consiguieron 68.82 puntos por su tres y media vueltas en posición B.

"En segundo lugar, quedó la dupla estadounidense de Sophia Verzyl y Anna Kwong, con 274.50 unidades; y en tercero se ubicaron las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida, con 222.36 puntos", precisó.

Por otra parte, en la final varonil de trampolín de un metro, el jalisciense David Gabriel Vázquez conquistó la medalla de plata después de finalizar con un total de 373.50 puntos. En tanto, Jesús Agúndez, de Baja California Sur, concluyó en el cuarto sitio, con 359.45 unidades.

El primer lugar fue para el cubano Frank Rosales, con 384.80 puntos, y el bronce correspondió al colombiano Miguel Tovar, con un puntaje de 359.75.

Más adelante, la Comisión destacó que las mexicanas María José Sánchez y Suri Cueva Lobato lograron su pase a la final de la plataforma individual de 10 metros, pues sed ubicaron en segundo lugar, con 294.20 puntos, y en tercer sitio, con 293.60, respectivamente, en la fase preliminar.

Hoy continuarán las competencias de clavados con las preliminares de trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil en la jornada matutina, y las finales de plataforma de 10 metros femenil y trampolín de tres sincronizado varonil, por la tarde.

