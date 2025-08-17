Zelenski irá a cumbre con Trump con líderes de Europa; rechaza dar territorio a Rusia

El Presidente ucraniano insistió en un alto al fuego previo para estudiar las demandas de Vladímir Putin sin "la presión de las armas". Por otra parte, Estados Unidos dijo que Kiev recibiría una protección similar al Artículo 5 de la OTAN y que Moscú tipificaría en Ley un compromiso de no agresión internacional.

MADRID/BRUSELAS, 17 Ago. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudirá a la crucial cumbre de mañana en Washington con Donald Trump acompañado de los líderes de la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Alemania, Francia y Reino Unido para tratar el futuro del país a raíz del encuentro mantenido el viernes por el mandatario de Estados Unidos (EU) con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en Alaska.

Aunque no trascendieron los detalles del encuentro en un primer momento, fuentes próximas a la cumbre comenzaron a deslizar el sábado a los medios internacionales que Putin ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país, a sabiendas de que Kiev ve intolerable cualquier tipo de cesión de territorios.

En este contexto, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte; y los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania y Reino Unido --Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer-- participarán en la reunión programada el lunes en Washington, flanqueados por la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, y el Presidente de Finlandia (uno de los interlocutores favoritos de Trump, considerado un mediador de envergadura en estas cuestiones), Alexander Stubb.

Von der Leyen ha confirmado en un mensaje publicado en redes sociales que "a petición del Presidente Zelenski", se unirá a la reunión con Trump y el Presidente ucraniano este lunes, como ha dado a conocer poco después la OTAN en su notificación sobre la presencia en la Casa Blanca del Secretario General de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

En la cita también estará presente el Presidente francés, según ha confirmado el Elíseo, que ha destacado que servirá para "continuar el trabajo de coordinación entre los europeos y Estados Unidos a fin de lograr una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa".

De igual forma, Merz ha indicado en redes sociales que asistirá al encuentro para "intercambiar opiniones con el Presidente estadounidense Trump sobre el estado de los esfuerzos de paz, las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y el apoyo continuo a Ucrania". El anuncio de Downing Street correspondiente a la presencia de Starmer apunta que el Primer Ministro "está dispuesto a apoyar esta próxima fase de nuevas conversaciones y reafirmará que su apoyo" a Kiev "continuará mientras sea necesario".

Finalmente, la oficina de la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, ha precisado que la "premier" también estará presente acompañada de los demás líderes europeos, al igual que el Presidente Stubb, según ha informado en un comunicado.

Cabe recordar que Von der Leyen tiene pendiente una reunión prevista para este domingo de la denominada Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de países aliados de Ucrania a las 15:00 horas. En este sentido, ha señalado que recibirá a Zelenski en Bruselas en la tarde de este domingo de cara al encuentro de la coalición durante la jornada.

Zelenski y Von der Leyen ven imposible cualquier entrega de territorios a Rusia

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido este domingo en la imposibilidad de que Kiev entregue voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz, durante la visita exprés del mandatario a Bruselas a menos de 24 horas de una crucial reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Zelenski viajará a Washington D.C. flanqueado por Von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el Secretario General de la OTAN para que Trump explique en detalle las conclusiones de su cumbre del viernes con el Presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Los detalles del encuentro no han sido confirmado oficialmente, pero fuentes próximas comenzaron a deslizar este pasado sábado que Putin no quiere un alto al fuego previo a cualquier tipo de negociación y que ha propuesto quedarse con la región ucraniana del Donbás, la práctica totalidad del este del país, con las provincias de Donetsk y Lugansk, a cambio de suspender su ofensiva, como primera condición.

En respuesta, y en rueda de prensa conjunta este domingo, la presidenta de la Comisión Europea ha insistido en que, "en lo que concierne a las cuestiones territoriales de Ucrania", la posición de la UE y de Ucrania es "nítida": "Las fronteras internacionales no pueden cambiar mediante el uso de la fuerza. Esta clase de decisión la tiene que tomar Ucrania, y sólo Ucrania, pero nunca por la fuerza", ha aseverado.

Zelenski no ha mencionado estos detalles específicos y, de hecho, ha expresado su deseo de que, en su encuentro en la Casa Blanca, Trump le informe de manera pormenorizada, aunque ha señalado que "Putin lleva siendo incapaz de conquistar Donetsk desde hace doce años" antes de recalcar que "la Constitución de Ucrania declara imposible tanto la entrega de territorios como su intercambio".

"Pero dado que la cuestión territorial es tan importante", ha querido matizar Zelenski, "cualquier discusión al respecto sólo puede discutirse en una reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia, y hasta ahora Rusia no ha dado indicios de que tal cosa vaya a ocurrir".

Morgen reise ich mit Präsident @ZelenskyyUa und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs nach Washington. Wir tauschen uns mit US-Präsident Trump aus: zum Stand der Friedensbemühungen, Sicherheitsgarantien, territorialen Fragen und der weiteren Unterstützung der Ukraine. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 17, 2025

Insistencia en alto al fuego

El Presidente de Ucrania también ha insistido en la importancia de declarar un alto al fuego previo al comienzo de la negociación. "Putin tiene muchas demandas, y no las conocemos todas. Si son tantas como he oído, será necesario repasarlas todas con tiempo, y eso es imposible bajo la presión de las armas, así que es necesario declarar un alto al fuego antes de trabajar, con la mayor celeridad posible, en un acuerdo final", ha explicado Zelenski.

En el apartado de las garantías de seguridad que Ucrania exige para impedir que se repita un nuevo conflicto con Rusia, el Presidente de Ucrania ha vinculado este aspecto al proceso de adhesión de su país a la Unión Europea. "La adhesión es parte de la cuestión de seguridad", ha incidido Zelenski antes de recomendar a Bruselas que ponga en sintonía este procedimiento y las conversaciones de adhesión de Moldavia.

"No puede haber división entre ambos países. En mi opinión sería una decisión muy mala, porque una división en este aspecto implica que existe una división europea sobre Ucrania", ha añadido el mandatario.

Militarización

Ambos líderes también se han mostrado radicalmente en contra de cualquier acuerdo que debilite la capacidad defensiva de Ucrania, un país que debe convertirse en un "puercoespín de hierro", como ha descrito Von der Leyen, que ha relacionado esta cuestión con las mencionadas garantías de seguridad e integridad territorial.

"Ucrania debe poder defender su soberanía. No puede haber limitaciones a las fuerzas armadas ucranianas, ya sea en cooperación con terceros países o en asistencia de éstos, ni limitaciones para las fuerzas armadas ucranianas", ha manifestado Von der Leyen en respuesta a otra de las "demandas fundamentales", como las llama el Presidente ruso: la desmilitarización del país.

Von der Leyen, finalmente, ha confirmado que la Unión Europea seguirá respaldando a Ucrania en el terreno de la ayuda militar mientras mantiene la presión económica sobre Rusia en forma de sanciones a través de los preparativos de un nuevo paquete de medidas, el 19º, que será publicado, estimó, en torno a septiembre.

"Ya hemos puesto los activos inmovilizados de Rusia a trabajar en beneficio de Ucrania, y seguiremos presionando la economía de guerra de Rusia para llevar al Presidente Putin a la mesa de negociaciones", ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea.

EU anuncia que pactó con Rusia "robustas garantías de seguridad" para Ucrania

Estados Unidos ha anunciado este domingo que ha alcanzado un pacto con Rusia para otorgar "robustas garantías" de seguridad a Ucrania en el caso de un hipotético acuerdo de paz con Moscú, y que concederían al país un estatus de protección muy similar al que recibiría si fuera un miembro de la OTAN.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha explicado a la cadena Fox News que "Estados Unidos está potencialmente preparado para poder dar garantías de seguridad al nivel del Artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos".

El Artículo 5 de la OTAN, cabe recordar, establece un principio de defensa colectiva que implica que cualquier ataque contra uno de los países miembros de la OTAN representa un ataque contra el resto e implicaría el comienzo de conversaciones para organizar un contraataque conjunto.

Ya en declaraciones a la cadena CNN, Witkoff ha confirmado también que ha obtenido de Rusia la garantía de una "consagración legislativa en la Federación Rusa" de "no atacar a ningún otro territorio cuando se codifique el acuerdo de paz, y la consagración legislativa en la Federación Rusa de no atacar a ningún otro país".