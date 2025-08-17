Bolivia acude a las urnas para elegir a su Presidente; están convocados 7.9 millones

En la elección que se celebra este domingo en Bolivia se elegirán al próximo Presidente, Vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados y nueve representantes ante organismos supraestatales.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Este domingo en Bolivia se lleva a cabo la elección en la que 7.9 millones de bolivianas y bolivianos están convocados a acudir a las casillas para elegir a su próximo Presidente, quien sucederá en el cargo al actual mandatario, Luis Arce.

Además, en los comicios que se celebran hoy se elegirán los cargos de Vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados que integran la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de nueve representantes ante organismos supraestatales.

Las urnas estarán abiertas a partir de las 8:00 y hasta las 16:00 horas para que las y los bolivianos vayan a emitir su sufragio. También se espera la participación de alrededor de 360 mil ciudadanas y ciudadanos que radican en 22 países.

Los ocho candidatos que compiten por la Presidencia de Bolivia en la elección que se realiza este domingo son: Samuel Doria Medina, del partido Alianza Unidad; Jorge Quiroga, de Libre; Manfred Reyes Villa, de Súmate; Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; Eduardo del Castillo, de MAS; Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano; Jhonny Fernández, de La Fuerza del Pueblo; y Pavel Aracena, de ADN.

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Óscar Hassenteufel, hizo un llamado a las y los bolivianos a que acudan a votar con esperanza, entusiasmo, confianza en el sistema democrático y con compromiso democrático, al tiempo que pidió a los candidatos y partidos que respeten los resultados de los comicios.

"Encaucemos nuestras diferencias en un solo camino, el del progreso de la ciudadanía. Luchemos juntos por el engrandecimiento de Bolivia", dijo durante su discurso inaugural.

Para la elección presidencial en Bolivia, el TSE instaló un total de 34 mil 026 mesas de votación, distribuidas en cinco mil 727 recintos electorales en todo el país.

Bolivia encara una jornada electoral decisiva este domingo, ya que el resultado de los comicios impactará no sólo en la política interna, sino también en la percepción internacional sobre la estabilidad democrática del país.

-Con información de Europa Press y Xinhua