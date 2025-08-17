VIDEO ¬ Aeronave se accidenta al aterrizar en Aeropuerto de Cuernavaca; hay 2 heridos

Una aeronave modelo Cessna 150 sufrió un percance tras un vuelo de entrenamiento al intentar aterrizar en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en Morelos.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, localizado en el estado de Morelos, reportó que el sábado ocurrió un percance en el que se vio involucrada una aeronave que se incendió luego de sufrir una falla al aterrizar tras un vuelo de entrenamiento, lo que dejó un saldo de dos personas lesionadas.

En un comunicado, el Grupo Aeroportuario Marina detalló que dicho incidente fue protagonizado por una aeronave modelo Cessna 150, con matrícula XB-JNK, que pertenece al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar cómo la aeronave se incendia en una de las pistas de la terminal aérea morelense tras accidentarse durante el aterrizaje; las llamas provocaron una enorme columna de humo negro que alcanzó varios metros de altura.

💥🚨 FUERTE ACCIDENTE EN AEROPUERTO MICHOACANO 😱🛩 Esta tarde, un accidenten aéreo se reportó en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros, en #Cuernavaca, #Morelos, donde un avión #Cessna152, con matrícula a XB-JNK sufrió un accidente durante el aterrizaje en el primer… pic.twitter.com/xSlDPBXtDc — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 17, 2025

Además, el Grupo Aeroportuario Marina informó que el accidente en el que se involucró dicha aeronave no provocó pérdida de vidas humanas, mientras que el piloto y copiloto de la aeronave resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para su atención.

De acuerdo con el reporte oficial, este percance ocurrió alrededor de las 15:10 horas del sábado 16 de agosto, cuando la nave intentó aterrizar en la pista 21, luego de realizar un vuelo de entrenamiento.

Finalmente, la administración de la terminal aérea se comprometió a colaborar con las autoridades correspondientes para que realicen la investigación en torno a este incidente.