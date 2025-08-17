La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

17/08/2025 - 5:09 pm

Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que 13.4 millones dejaron la pobreza en el sexenio de AMLO, se alcanzó la cifra más baja de personas pobres en 40 años.

Artículos relacionados

La reducción de los índices de pobreza en México se logró gracias a las políticas implementadas por la 4T, como el aumento al salario mínimo y los programas sociales, recalcó Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este domingo que gracias a que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se alcanzó la cifra más baja de personas que viven en condiciones de necesidad en los últimos 40 años.

La mandataria federal subrayó que este avance en materia de combate a la pobreza es un logro que se concretó con las políticas implementadas por la llamada Cuarta Transformación (4T), como el incremento al salario mínimo y la implementación de programa sociales.

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó recientemente las mediciones de pobreza multidimensional, las cuales revelaron que durante el sexenio anterior, del 2018 al 2024, 13.4 millones de personas dejaron de vivir en condiciones de pobreza.

"Estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años. Es decir, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país, al contrario, se incrementó y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años. Es decir, las personas viven con mayor bienestar", dijo la Jefa del Ejecutivo durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Durante su discurso, Sheinbaum Pardo insistió en que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza durante el sexenio de AMLO por diversos factores, entre ellos, las políticas implementadas por la 4T, como el incremento al salario mínimo. Este año tuvo un aumento del 12 por ciento, ya que pasó de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios.

Agregó que otra cosa que ayudó a reducir los niveles de pobreza son los apoyos económicos otorgados a través de programas sociales implementados por la Secretaría de Bienestar, como las becas para estudiantes, pensiones para personas adultas mayores y apoyos para madres solteras.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Variedad de libros

"Más allá del romanticismo y del asunto de la pertenencia de los libros, del desprendimiento de R...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
1

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
2

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
3

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta

4

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

De eso se trata que el Gobernador no sepa.
5

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

El flag football mexicano es bicampeón de oro. En un final dramático, la selección nacional femenil se agigantó y derrotó 26-21 a la potencia Estados Unidos en el duelo decisivo de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, refrendando la corona obtenida en Birmingham 2022. Con solo tres segundos en el reloj y debajo por un punto en el marcador, el combinado azteca ejecutó a la perfección una jugada que no pudo ser descifrada por las norteamericanas, quienes quedaron tendidas en el campo de juego ante la victoria de las nuestras. El triunfo tricolor no solo significó la consagración en territorio asiático. También tuvo tintes de revancha, ya que en el Mundial de la especialidad 2024 fue el conjunto estadounidense el que salió con la mano en alto después de la gran final. Además, cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Los Ángeles 2028, por lo que México partirá no solamente como candidato al podio, sino a quedarse con la medalla de oro. El siguiente reto de la selección femenil, que a lo largo del año se ha concentrado y preparado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en septiembre. Gracias a este metal dorado, nuestro País terminó su participación en Chengdú 2025 con el puesto 21 del medallero gracias a cuatro oros, tres platas y tres bronces, con lo cual se firma una de las mejores actuaciones de la historia en este deporte. México, bicampeón de flag football en los Juegos Mundiales.
6

México derrota a EU y es bicampeón de flag football femenil en los Juegos Mundiales

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza en medio de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.
7

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza

La reforma electoral también buscará reducir costos y cortar el despilfarro electoral.
8

Los funcionarios electorales y los partidos devoran miles de millones. ¿Se les acabó?

Nanche, el fruto dorado
9

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

El Aeropuerto de Cuernavaca reportó que ocurrió un percance con una aeronave que realizaba un vuelo de entrenamiento, lo que dejó dos personas lesionadas.
10

VIDEO ¬ Aeronave se accidenta al aterrizar en Aeropuerto de Cuernavaca; hay 2 heridos

Trump en South Park
11

Cómo unos monos animados (South Park) enojaron a Trump y movilizaron a la Casa Blanca

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudirá mañana a la cumbre con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Alemania, Francia y Reino Unido.
12

Zelenski lleva refuerzos inesperados al encuentro con Trump: los líderes de Europa

Detienen a Miss Guerrero 2024.
13

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Bolivia cierra jornada electoral.
14

Bolivia cierra jornada electoral con incidentes aislados; inicia el recuento de votos

La Fiscalía de Morelos inició una investigación por el homicidio del influencer Carlos Ochoa, conocido como "El Alucín", ocurrido en el municipio de Temixco.
15

Carlos Ochoa, "El Alucín", influencer ligado a "La Chapiza", es asesinado en Morelos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que 13.4 millones dejaron la pobreza en el sexenio de AMLO, se alcanzó la cifra más baja de personas pobres en 40 años.
1

La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller
2

Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

El Aeropuerto de Cuernavaca reportó que ocurrió un percance con una aeronave que realizaba un vuelo de entrenamiento, lo que dejó dos personas lesionadas.
3

VIDEO ¬ Aeronave se accidenta al aterrizar en Aeropuerto de Cuernavaca; hay 2 heridos

Bolivia cierra jornada electoral.
4

Bolivia cierra jornada electoral con incidentes aislados; inicia el recuento de votos

El flag football mexicano es bicampeón de oro. En un final dramático, la selección nacional femenil se agigantó y derrotó 26-21 a la potencia Estados Unidos en el duelo decisivo de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, refrendando la corona obtenida en Birmingham 2022. Con solo tres segundos en el reloj y debajo por un punto en el marcador, el combinado azteca ejecutó a la perfección una jugada que no pudo ser descifrada por las norteamericanas, quienes quedaron tendidas en el campo de juego ante la victoria de las nuestras. El triunfo tricolor no solo significó la consagración en territorio asiático. También tuvo tintes de revancha, ya que en el Mundial de la especialidad 2024 fue el conjunto estadounidense el que salió con la mano en alto después de la gran final. Además, cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Los Ángeles 2028, por lo que México partirá no solamente como candidato al podio, sino a quedarse con la medalla de oro. El siguiente reto de la selección femenil, que a lo largo del año se ha concentrado y preparado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en septiembre. Gracias a este metal dorado, nuestro País terminó su participación en Chengdú 2025 con el puesto 21 del medallero gracias a cuatro oros, tres platas y tres bronces, con lo cual se firma una de las mejores actuaciones de la historia en este deporte. México, bicampeón de flag football en los Juegos Mundiales.
5

México derrota a EU y es bicampeón de flag football femenil en los Juegos Mundiales

La reforma electoral también buscará reducir costos y cortar el despilfarro electoral.
6

Los funcionarios electorales y los partidos devoran miles de millones. ¿Se les acabó?

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza en medio de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.
7

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
8

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta

Las gemelas Lía y Mía Cueva Lobato ganaron el sábado la primera medalla de oro para México en los clavados de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
9

Lía y Mía Cueva dan el primer oro a México en clavados de los Panamericanos Junior

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudirá mañana a la cumbre con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Alemania, Francia y Reino Unido.
10

Zelenski lleva refuerzos inesperados al encuentro con Trump: los líderes de Europa

Los últimos días de Judas Iscariote
11

Los Últimos Días de Judas Iscariote, el juicio de Judas para dejar el infierno

De eso se trata que el Gobernador no sepa.
12

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto