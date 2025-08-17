La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

La reducción de los índices de pobreza en México se logró gracias a las políticas implementadas por la 4T, como el aumento al salario mínimo y los programas sociales, recalcó Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este domingo que gracias a que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se alcanzó la cifra más baja de personas que viven en condiciones de necesidad en los últimos 40 años.

La mandataria federal subrayó que este avance en materia de combate a la pobreza es un logro que se concretó con las políticas implementadas por la llamada Cuarta Transformación (4T), como el incremento al salario mínimo y la implementación de programa sociales.

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó recientemente las mediciones de pobreza multidimensional, las cuales revelaron que durante el sexenio anterior, del 2018 al 2024, 13.4 millones de personas dejaron de vivir en condiciones de pobreza.

"Estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años. Es decir, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país, al contrario, se incrementó y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años. Es decir, las personas viven con mayor bienestar", dijo la Jefa del Ejecutivo durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Durante su discurso, Sheinbaum Pardo insistió en que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza durante el sexenio de AMLO por diversos factores, entre ellos, las políticas implementadas por la 4T, como el incremento al salario mínimo. Este año tuvo un aumento del 12 por ciento, ya que pasó de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios.

Agregó que otra cosa que ayudó a reducir los niveles de pobreza son los apoyos económicos otorgados a través de programas sociales implementados por la Secretaría de Bienestar, como las becas para estudiantes, pensiones para personas adultas mayores y apoyos para madres solteras.