México derrota a EU y es bicampeón de flag football femenil en los Juegos Mundiales

Redacción/SinEmbargo

17/08/2025 - 4:02 pm

El flag football mexicano es bicampeón de oro. En un final dramático, la selección nacional femenil se agigantó y derrotó 26-21 a la potencia Estados Unidos en el duelo decisivo de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, refrendando la corona obtenida en Birmingham 2022. Con solo tres segundos en el reloj y debajo por un punto en el marcador, el combinado azteca ejecutó a la perfección una jugada que no pudo ser descifrada por las norteamericanas, quienes quedaron tendidas en el campo de juego ante la victoria de las nuestras. El triunfo tricolor no solo significó la consagración en territorio asiático. También tuvo tintes de revancha, ya que en el Mundial de la especialidad 2024 fue el conjunto estadounidense el que salió con la mano en alto después de la gran final. Además, cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Los Ángeles 2028, por lo que México partirá no solamente como candidato al podio, sino a quedarse con la medalla de oro. El siguiente reto de la selección femenil, que a lo largo del año se ha concentrado y preparado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en septiembre. Gracias a este metal dorado, nuestro País terminó su participación en Chengdú 2025 con el puesto 21 del medallero gracias a cuatro oros, tres platas y tres bronces, con lo cual se firma una de las mejores actuaciones de la historia en este deporte. México, bicampeón de flag football en los Juegos Mundiales.

La selección mexicana de flag football venció a Estados Unidos en los últimos segundos de la final celebrada en Chengdú y refrendó el título obtenido en Birmingham 2022.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- México derrotó este domingo 26-21 a Estados Unidos (EU) y se coronó bicampeón mundial de flag football femenil en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, en China.

La selección nacional logró la victoria en los últimos tres segundos del encuentro, con una jugada decisiva que dejó sin respuesta al conjunto estadounidense.

Este triunfo representa la segunda medalla de oro consecutiva para el equipo mexicano en esta disciplina, tras el título obtenido en Birmingham 2022. Además, cobra relevancia como una revancha del Mundial 2024, donde EU se impuso en la final.

El flag football formará parte del programa olímpico a partir de Los Ángeles 2028, por lo que México se perfila como candidato al podio.

La selección femenil ha mantenido su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) y enfrentará en septiembre el Campeonato Continental.

Con este resultado, México cerró su participación en Chengdú en el puesto 21 del medallero, con cuatro oros, tres platas y tres bronces.

También se obtuvo plata en equipos mixtos de tiro con arco, gracias a Maya Becerra y Sebastián García, en una prueba que debutará en los próximos Juegos Olímpicos.

