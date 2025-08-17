México derrota a EU y es bicampeón de flag football femenil en los Juegos Mundiales

La selección mexicana de flag football venció a Estados Unidos en los últimos segundos de la final celebrada en Chengdú y refrendó el título obtenido en Birmingham 2022.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- México derrotó este domingo 26-21 a Estados Unidos (EU) y se coronó bicampeón mundial de flag football femenil en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, en China.

La selección nacional logró la victoria en los últimos tres segundos del encuentro, con una jugada decisiva que dejó sin respuesta al conjunto estadounidense.

Este triunfo representa la segunda medalla de oro consecutiva para el equipo mexicano en esta disciplina, tras el título obtenido en Birmingham 2022. Además, cobra relevancia como una revancha del Mundial 2024, donde EU se impuso en la final.

¡BICAMPEONAS! 🥇🇲🇽🏈 El conjunto femenil de #FlagFootball se lleva el oro en @theworldgames al derrotar a Estados Unidos. ¡Felicidades! 👏🏻 pic.twitter.com/nMb0hjpLO1 — CONADE (@conadeoficial) August 17, 2025

El flag football formará parte del programa olímpico a partir de Los Ángeles 2028, por lo que México se perfila como candidato al podio.

La selección femenil ha mantenido su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) y enfrentará en septiembre el Campeonato Continental.

American Football - Flag Football - Team Women 🥇 🇲🇽

🥈 🇺🇸

🥉 🇨🇦#TWG2025 #WeAreTheWorldGames — The World Games (@TheWorldGames) August 17, 2025

Con este resultado, México cerró su participación en Chengdú en el puesto 21 del medallero, con cuatro oros, tres platas y tres bronces.

También se obtuvo plata en equipos mixtos de tiro con arco, gracias a Maya Becerra y Sebastián García, en una prueba que debutará en los próximos Juegos Olímpicos.