Al menos 9 policías comunitarios son asesinados en Ayutla de los Libres, Guerrero

Los policías ciudadanos circulaban en seis camionetas cuando un comando armado los atacó en un camino hacia la comunidad de Apantla.

Chilpancingo, Guerrero, 17 de agosto (ElSur).- Al menos nueve policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron asesinados tras ser emboscados por un comando armado la medianoche de ayer en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región Costa Chica, indicaron fuentes cercanas a la organización.

Ayutla de los Libres se localiza en la porción sur-sureste de la entidad. Está comunicada a través de la carretera libre Tierra Colorada-Cruz Grande, que conecta a la región Centro con la región Costa Chica y la Montaña.

Tras el reporte, agentes de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero acudieron al lugar de los hechos, pero hasta la mañana de este domingo la institución no había informado del caso.

Los policías ciudadanos circulaban en seis camionetas cuando fueron interceptados por un comando armado en un camino que conduce a la comunidad de Apantla, de acuerdo con las fuentes. El camino es parte de la ruta 2 que cubre la UPOEG en ese municipio.

Las víctimas portaban rifles y escopetas, detallaron las fuentes. Indicaron también que en ese ataque murieron ocho integrantes de la UPOEG y uno más fue asesinado en la cabecera de Ayutla.

De las ocho víctimas atacadas en Apantla, seis eran originarias de la comunidad El Cortijo y dos de El Rincón, según las mismas versiones.

Fuentes de seguridad informaron que el corredor que incluye las localidades de Tecoanapa, Tierra Colorada, Las Mesas y Ayutla de los Libres hasta Acatepec es una zona en disputa por dos células criminales.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.