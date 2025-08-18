"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

Ezequiel Cárdenas Rivera, alias "El Tormenta Junior", fue detenido en Matamoros, Tamaulipas la madrugada de este 17 de agosto. Se le identifica como el líder de Los Escorpiones, brazo armado del Cártel del Golfo.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas detuvieron en el municipio de Matamoros a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias "El Tormenta Junior", quien es señalado como el líder de "Los Escorpiones", brazo armado del Cártel del Golfo.

Cárdenas Rivera fue detenido durante la madrugada de este domingo 17 de agosto, entre las calles Avenida 12 de marzo e Infante Elena, en la colonia Villa Española, de acuerdo con información que puede ser consultada en el Registro Nacional de Detenciones.

"El Tormenta Junior", según lo señalado en el registro, fue aprehendido en punto de las 00:55 horas, por parte de agentes de la SSP de Tamaulipas, tras lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al momento de la detención, el presunto líder de "Los Escorpiones" vestía una camisa y shorts de color verde, además de tenis blancos, detallaron las autoridades en la información dada a conocer sobre su captura.

Ezequiel Cárdenas Rivera es el hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias "Tony Tormenta", fundador de "Los Escorpiones" que falleció el 5 de noviembre de 2010 durante un enfrentamiento entre miembros de su grupo criminal y fuerzas federales.

¿Quiénes son "Los Escorpiones"?

"Los Escorpiones", también conocidos como "Grupo Escorpión", son una célula armada del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México.

La facción fue creada originalmente para fungir como una guardia personal de su fundador, "Tony Tormenta", y contrarrestar a Los Zetas, grupo que originalmente era el brazo armado del cártel pero que se separó tras disputas internas.

Su surgimiento se dio en un momento de conflicto interno dentro del Cártel del Golfo, particularmente tras la ruptura con Los Zetas en 2010. "Tony Tormenta" creó esta célula para protegerse y enfrentar a sus rivales, utilizando tácticas y estructuras similares a las de Los Zetas

El grupo estaba integrado principalmente por expolicías estatales, municipales, judiciales y exmilitares, lo que les permitió adoptar tácticas militares avanzadas y métodos de combate sofisticados.

"Los Escorpiones" son conocidos por su uso de estrategias militares, armamento pesado (como granadas y lanzacohetes), vehículos blindados y técnicas de combate avanzadas, lo que le permitió a su fundador evadir operativos del ejército en al menos dos ocasiones.

Se dedican al narcotráfico, secuestro, homicidio, narcomenudeo y reclutamiento de nuevos miembros. También han sido señalados por extorsión y tráfico de migrantes.

Son reconocidos por su brutalidad, incluyendo ataques con francotiradores, narcobloqueos y enfrentamientos directos contra rivales, especialmente Los Zetas

Operan principalmente en Tamaulipas (Matamoros, Tampico, Ciudad Madero, Reynosa), pero han extendido su influencia a estados como Querétaro y Guanajuato, donde se les vincula con actividades de narcotráfico y violencia. También mantienen alianzas con grupos como "Los Ciclones" y, según algunas fuentes, con el Cártel Santa Rosa de Lima.