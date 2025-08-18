¡No caigas en fraudes! Tu Llave Mx se tramita sin costo: ¿qué es y cómo obtenerla?

¿Te han ofrecido tramitar su Llave Mx a cambio de dinero? Cuidado, se trata de un fraude. Aquí te explicamos cómo tramitarla y para qué sirve.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez lanzó una alerta: si alguien te ofrece “hacer tu cuenta de Llave Mx” a cambio de dinero, ¡no aceptes, es un fraude!

Es importante recordar que todos los trámites de las Becas para el Bienestar son gratuitos y personales, no requieren gestores ni intermediarios.

¿Qué es la Llave Mx?

La Llave Mx es una herramienta digital del Gobierno de México que funciona como una identidad electrónica única para todas las personas. Con ella puedes acceder a distintos trámites y servicios en línea de forma segura, sin necesidad de acudir a oficinas ni usar varias cuentas o contraseñas.

La Coordinación Nacional la utiliza como primer paso del registro para los programas de apoyo educativo, como las becas “Rita Cetina” (educación básica) y “Benito Juárez” (media superior).

Al contar con tu Llave Mx, el sistema puede validar tus datos de identidad y contacto, lo que agiliza tu solicitud de beca. Además, evita fraudes, duplicidades o que alguien más haga el trámite en tu nombre.

¿Cómo tramitar la Llave Mx?

Obtener tú Llave Mx es sencillo, gratuito y te brinda mayor control sobre tus datos. Si quieres saber paso a paso cómo registrarte y activarla, aquí te explicamos todo lo que necesitas:

Entra a www.llavemx.gob.mx y da clic en “Crear cuenta”. Ingresa tu CURP, marca la casilla “No soy un robot” y selecciona Continuar. Si tu CURP es correcta, el sistema llenará automáticamente tus datos personales. Escribe tu Código Postal, selecciona tu colonia y da clic en Siguiente. Agrega tus datos de contacto: teléfono celular y/o correo electrónico. (Se recomienda tener correo para facilitar el proceso de beca). Crea una contraseña segura, anótala y guárdala. Acepta el Aviso de Privacidad, llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Con tu Llave Mx ya podrás solicitar tu beca en el próximo ciclo escolar.

¿Problemas con registro para la Llave Mx?

Marca al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible todo el año, las 24 horas. Más información y tutorial completo aquí: bit.ly/BlogTutorialLlaveMX