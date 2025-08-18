¡No caigas en fraudes! Tu Llave Mx se tramita sin costo: ¿qué es y cómo obtenerla?

Redacción/SinEmbargo

17/08/2025 - 8:12 pm

Fraude con Llave Mx: alerta oficial.

Artículos relacionados

¿Te han ofrecido tramitar su Llave Mx a cambio de dinero? Cuidado, se trata de un fraude. Aquí te explicamos cómo tramitarla y para qué sirve.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez lanzó una alerta: si alguien te ofrece “hacer tu cuenta de Llave Mx” a cambio de dinero, ¡no aceptes, es un fraude!

Es importante recordar que todos los trámites de las Becas para el Bienestar son gratuitos y personales, no requieren gestores ni intermediarios.

¿Qué es la Llave Mx?

La Llave Mx es una herramienta digital del Gobierno de México que funciona como una identidad electrónica única para todas las personas. Con ella puedes acceder a distintos trámites y servicios en línea de forma segura, sin necesidad de acudir a oficinas ni usar varias cuentas o contraseñas.

La Coordinación Nacional la utiliza como primer paso del registro para los programas de apoyo educativo, como las becas “Rita Cetina” (educación básica) y “Benito Juárez” (media superior).

Al contar con tu Llave Mx, el sistema puede validar tus datos de identidad y contacto, lo que agiliza tu solicitud de beca. Además, evita fraudes, duplicidades o que alguien más haga el trámite en tu nombre.

¿Cómo tramitar la Llave Mx?

Obtener tú Llave Mx es sencillo, gratuito y te brinda mayor control sobre tus datos. Si quieres saber paso a paso cómo registrarte y activarla, aquí te explicamos todo lo que necesitas:

  1. Entra a www.llavemx.gob.mx y da clic en “Crear cuenta”.
  2. Ingresa tu CURP, marca la casilla “No soy un robot” y selecciona Continuar.
  3. Si tu CURP es correcta, el sistema llenará automáticamente tus datos personales.
  4. Escribe tu Código Postal, selecciona tu colonia y da clic en Siguiente.
  5. Agrega tus datos de contacto: teléfono celular y/o correo electrónico. (Se recomienda tener correo para facilitar el proceso de beca).
  6. Crea una contraseña segura, anótala y guárdala.
  7. Acepta el Aviso de Privacidad, llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Con tu Llave Mx ya podrás solicitar tu beca en el próximo ciclo escolar.

¿Problemas con registro para la Llave Mx?

Marca al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible todo el año, las 24 horas. Más información y tutorial completo aquí: bit.ly/BlogTutorialLlaveMX

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Variedad de libros

"Más allá del romanticismo y del asunto de la pertenencia de los libros, del desprendimiento de R...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller
1

Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
2

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
3

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
4

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

Asesinan a 9 policías comunitarios en Ayutla.
5

Al menos 9 policías comunitarios son asesinados en Ayutla de los Libres, Guerrero

6

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

Nanche, el fruto dorado
7

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
8

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudirá mañana a la cumbre con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Alemania, Francia y Reino Unido.
9

Zelenski lleva refuerzos inesperados al encuentro con Trump: los líderes de Europa

De eso se trata que el Gobernador no sepa.
10

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

La reforma electoral también buscará reducir costos y cortar el despilfarro electoral.
11

Los funcionarios electorales y los partidos devoran miles de millones. ¿Se les acabó?

Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que 13.4 millones dejaron la pobreza en el sexenio de AMLO, se alcanzó la cifra más baja de personas pobres en 40 años.
12

La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

El flag football mexicano es bicampeón de oro. En un final dramático, la selección nacional femenil se agigantó y derrotó 26-21 a la potencia Estados Unidos en el duelo decisivo de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, refrendando la corona obtenida en Birmingham 2022. Con solo tres segundos en el reloj y debajo por un punto en el marcador, el combinado azteca ejecutó a la perfección una jugada que no pudo ser descifrada por las norteamericanas, quienes quedaron tendidas en el campo de juego ante la victoria de las nuestras. El triunfo tricolor no solo significó la consagración en territorio asiático. También tuvo tintes de revancha, ya que en el Mundial de la especialidad 2024 fue el conjunto estadounidense el que salió con la mano en alto después de la gran final. Además, cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Los Ángeles 2028, por lo que México partirá no solamente como candidato al podio, sino a quedarse con la medalla de oro. El siguiente reto de la selección femenil, que a lo largo del año se ha concentrado y preparado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en septiembre. Gracias a este metal dorado, nuestro País terminó su participación en Chengdú 2025 con el puesto 21 del medallero gracias a cuatro oros, tres platas y tres bronces, con lo cual se firma una de las mejores actuaciones de la historia en este deporte. México, bicampeón de flag football en los Juegos Mundiales.
13

México derrota a EU y es bicampeón de flag football femenil en los Juegos Mundiales

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza en medio de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.
14

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza

La tristeza de López Obrador
15

La tristeza de López Obrador

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fraude con Llave Mx: alerta oficial.
1

¡No caigas en fraudes! Tu Llave Mx se tramita sin costo: ¿qué es y cómo obtenerla?

Samuel García y Mariana Rodríguez
2

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
3

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

Asesinan a 9 policías comunitarios en Ayutla.
4

Al menos 9 policías comunitarios son asesinados en Ayutla de los Libres, Guerrero

Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que 13.4 millones dejaron la pobreza en el sexenio de AMLO, se alcanzó la cifra más baja de personas pobres en 40 años.
5

La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller
6

Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

El Aeropuerto de Cuernavaca reportó que ocurrió un percance con una aeronave que realizaba un vuelo de entrenamiento, lo que dejó dos personas lesionadas.
7

VIDEO ¬ Aeronave se accidenta al aterrizar en Aeropuerto de Cuernavaca; hay 2 heridos

Bolivia cierra jornada electoral.
8

Bolivia cierra jornada electoral con incidentes aislados; inicia el recuento de votos

El flag football mexicano es bicampeón de oro. En un final dramático, la selección nacional femenil se agigantó y derrotó 26-21 a la potencia Estados Unidos en el duelo decisivo de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, refrendando la corona obtenida en Birmingham 2022. Con solo tres segundos en el reloj y debajo por un punto en el marcador, el combinado azteca ejecutó a la perfección una jugada que no pudo ser descifrada por las norteamericanas, quienes quedaron tendidas en el campo de juego ante la victoria de las nuestras. El triunfo tricolor no solo significó la consagración en territorio asiático. También tuvo tintes de revancha, ya que en el Mundial de la especialidad 2024 fue el conjunto estadounidense el que salió con la mano en alto después de la gran final. Además, cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Los Ángeles 2028, por lo que México partirá no solamente como candidato al podio, sino a quedarse con la medalla de oro. El siguiente reto de la selección femenil, que a lo largo del año se ha concentrado y preparado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en septiembre. Gracias a este metal dorado, nuestro País terminó su participación en Chengdú 2025 con el puesto 21 del medallero gracias a cuatro oros, tres platas y tres bronces, con lo cual se firma una de las mejores actuaciones de la historia en este deporte. México, bicampeón de flag football en los Juegos Mundiales.
9

México derrota a EU y es bicampeón de flag football femenil en los Juegos Mundiales

La reforma electoral también buscará reducir costos y cortar el despilfarro electoral.
10

Los funcionarios electorales y los partidos devoran miles de millones. ¿Se les acabó?

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza en medio de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.
11

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
12

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta