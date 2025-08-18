¡Prepárate para el corte de agua en Iztacalco e Iztapalapa! ¿En qué colonias aplica?

La Segiagua advirtió por una reducción en el suministro de agua en algunas colonias de Iztacalco e Iztapalapa. ¿Por qué y cuándo se restablecerá el servicio? Aquí te damos los detalles.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- ¿Vives en las alcaldías Iztacalco o Iztapalapa? Si es así, debes tomar precauciones ya que, a partir de hoy, se reducirá el suministro de agua en algunas colonias de esta zona de la Ciudad de México, debido a que se dará atención a un pozo que sufrió una falla mecánica.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) del Gobierno capitalino informó a través de redes sociales que las obras de reparación se llevarán a cabo en el Pozo Sifón, el cual quedará suspendido de forma temporal mientras se repara la falla que presentó en su bomba.

Debido a estas acciones, el suministro de agua en tres colonias de las alcaldías ya mencionadas se verá reducido durante los siguientes cinco días, por lo que es importante que las y los vecinos de dicha zona tomen medidas de prevención.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de las Alcaldías @IztacalcoAl e @Alc_Iztapalapa: 👷‍♀️ El Pozo El Sifón suspenderá temporalmente su operación debido a una falla mecánica en la bomba. 🛠️ Se prevé una disminución en el suministro de agua en las colonias Agrícola Oriental en… pic.twitter.com/WuXn4mRGys — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 17, 2025

¿Cuáles colonias serán las afectadas?

De acuerdo con lo dado a conocer por la Segiagua, son dos colonias de Iztapalapa y una de Iztacalco las que tendrán un menor suministro de agua durante los próximos días.

En concreto, las colonias afectadas son las siguientes:

Alcaldía Iztacalco: Colonia Agrícola Oriental.

Alcaldías Iztapalapa: Colonias Doctor Ortiz Tirado y Paseos de Churubusco.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

La Segiagua indicó en su publicación que las obras de reparación en el Pozo Sifón se alargarán hasta el viernes 22 de agosto, día en que se restablecerá el suministro de agua por completo.

Asimismo, la dependencia capitalina detalló que, según lo planeado, se espera que el servicio regrese a la normalidad en punto de las 22:00 horas tras "concluir las labores correspondientes".

Por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar, la Segiagua agradeció la comprensión de las y los vecinos de las colonias afectadas.

Finalmente, compartió los enlaces a su canal oficial de WhatsApp, X (antes Twitter) y Facebook para que quienes así lo necesiten puedan contactar con la Secretaría.