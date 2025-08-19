Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

"Después de estos resultados de disminución de la pobreza, Morena y sus aliados tienen ya el tema de su campaña para las elecciones del 2027".

Álvaro Delgado Gómez

19/08/2025 - 12:05 am

https://www.youtube.com/watch?v=7cb5ZlA7Iic&feature=youtu.be

Los conservadores de México y el mundo nunca le perdonarán a Andrés Manuel López Obrador haberlos colocado frente al espejo que exhibe todas sus miserias, su clasismo, su racismo y sus infamias, pero menos le perdonarán jamás haberles destruido uno de sus dogmas: Que el Estado haya apoyado a más de 15 millones de mexicanos para salir, con su propio esfuerzo, del infierno de la miseria.

Y estos mismos conservadores podrán esconder, escamotear y hasta manipular la información del Inegi, que son mayoría sólo en los medios de comunicación, pero ya ha quedado en la historia que, en los seis años de Gobierno de López Obrador, 13.4 millones de hombres, mujeres, niños, adolescentes, hermanos, padres, hijos y nietos dejaron la pobreza, y otro millón 800 mil salió de la pobreza extrema.

Esta proeza es resultado no de las “dádivas”, como llama la derecha a los programas para los más vulnerables, sino sobre todo de la política laboral desde el Estado, específicamente la de aumento al salario mínimo, que permitió a los trabajadores aumentar su poder de compra.

Es una victoria cultural de la izquierda y le da la razón histórica a López Obrador quien, hace un cuarto de siglo, acuñó como jefe de gobierno de la Ciudad de México el apotegma de “por el bien de todos primero los pobres”.

Es demasiado el odio de la derecha, pero no le alcanza para sepultar estos datos, y es tanta la iracundia porque efectivamente implica una derrota cultural —histórica también— del conservadurismo económico y político, particularmente el de la etapa neoliberal.

Este logro histórico de López Obrador hace añicos el mito del “peligro para México”, derrumba la falaz campaña de la "venezuelización" de nuestro país y sobre todo afianza el modelo alternativo que desde hace dos décadas impulsó el fundador y líder de Morena.

Sí: A pesar de que poco más del 10 por ciento de los mexicanos dejó la condición de pobreza en seis años y disminuyeron de 51.9 millones a 38.5 millones, siguen siendo muchos los compatriotas que la padecen. Hacia ellos deben orientarse todas las políticas públicas para saldar esta deuda histórica.

Se ve difícil, pero este logro podría generar una discusión seria entre el oficialismo y la oposición para la articulación conjunta que aceleren los esfuerzos para sacar de la pobreza a más mexicanos, que no piden que les regalen nada, sólo que apoyen su propio esfuerzo en la generación de riqueza.

Después de estos resultados de disminución de la pobreza, Morena y sus aliados tienen ya el tema de su campaña para las elecciones del 2027 y si los opositores se empecinan en esconderlos y ningunearlos, como ya lo están haciendo, van a seguir erosionado su de por sí escaso respaldo social y se consolidarán en un segmento bilioso y marginal, irrelevante hasta para denunciar corruptelas y abusos de poder.

La disminución histórica de la pobreza en México, que no tiene ningún precedente, coincide con el fin de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que creó Ernesto Zedillo hace tres décadas, en 1994, justo cuando se profundizó el modelo neoliberal más antipopular y oligárquico, que siguieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y fueron estos tres, con Carlos Salinas de Gortari de inicio, los que identificaron a López Obrador como el peligro para México y lanzaron, junto con sus cómplices de las élites empresariales, mediáticas e intelectuales, toneladas de lodo. Y ya se sabe: El lodo se cae solo, únicamente hay que dejar que se seque…

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
1

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Todavía no se iban Zelensky y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin
2

Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

3

ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

"Lord Pádel" y su socio fueron liberados gracias a un amparo y podrán enfrentar en libertad el proceso en su contra por golpear a un instructor en el Edomex.
4

"Lord Pádel" y su socio son liberados gracias a amparo; enfrentarán su juicio libres

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
5

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

El ISSSTE trasladó en helicóptero a una paciente que presentó complicaciones durante el parto para recibir atención en un hospital de Morelos.
6

El ISSSTE traslada en helicóptero a paciente con complicaciones de parto en Morelos

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
7

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
8

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Nanche, el fruto dorado
9

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
10

El macuspano

La Fiscalía de Campeche informó que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación, tras ser acusados de abusar de Susan "N".
11

Caso Susan avanza: Procesan a 2 implicados en violación grupal de joven en Campeche

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
12

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

El INE entregó las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, a raíz de la resolución del TEPJF.
13

El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad

14

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

La Policía Cibernética de la CdMx alertó que en redes sociales circulan retos virales que pueden poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
15

La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con transparencia, especialmente en pendientes relacionados con empresas.
1

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

La calificadora Moody’s llevará a cabo una revisión para subir la calificación crediticia de Pemex, tras la implementación del Plan Estratégico 2025-2035.
2

Moody's revisa posible mejora en calificación de Pemex; podría subir hasta 2 niveles

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
3

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

La Policía Cibernética de la CdMx alertó que en redes sociales circulan retos virales que pueden poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
4

La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
5

Aumentos al salario mínimo tendrán límite: que cubran 2.5 canastas básicas: Munguía

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
6

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

Harfuch y el Gabinete de Seguridad entregaron 100 nuevas patrullas y firmaron un convenio con Sinaloa.
7

Gabinete de Seguridad entrega 100 patrullas a Sinaloa; firman convenio de seguridad

El Presidente Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania está lista "para una tregua real y una nueva arquitectura de seguridad" en la reunión con Donald Trump.
8

Trump anuncia reunión trilateral con Putin y Zelenski en fecha y lugar por confirmar

El INE entregó las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, a raíz de la resolución del TEPJF.
9

El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad

10

ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

11

Por atentado contra Ciro Gómez Leyva dan 11 años de cárcel a "El Yeye" y "El Dedotes"

12

"Todo el tiempo andamos con miedo". Jornaleros relatan su temor a las redadas del ICE