Más de 200 mil personas exigen a Netanyahu salvar a rehenes antes de ofensiva en Gaza

El ejército israelí anunció el inicio de una nueva fase de la ofensiva terrestre, que podría implicar la reubicación de un millón de palestinos.

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS).- Más de 200 mil personas, según estimaciones policiales, se concentraron el domingo en Tel Aviv en el marco de una huelga nacional para exigir al Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, que diera prioridad a las vidas de los rehenes antes de comenzar una nueva y, según el ejército, “inminente” ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza, en una operación que podría suponer su sentencia de muerte.

Tras una mañana de disturbios con decenas de detenidos en la ciudad, las familias y el líder de la oposición, Yair Lapid, abanderaron una marcha a sabiendas de que esa misma mañana Netanyahu reiteró que no suspendería bajo ningún concepto la operación y que la huelga, de carácter informal pero secundada por decenas de organizaciones y universidades, alejaba la posibilidad de traer con vida a los 20 rehenes que se creía seguían vivos en manos de las milicias palestinas.

More than 200K Israelis (according to the organizers) protested tonight in Tel Aviv, calling for a deal for the release of the hostages and ending the war in Gaza (Video: Yair Palti) pic.twitter.com/qs9o65CMzx — Barak Ravid (@BarakRavid) August 17, 2025

Los organizadores, el Foro de las Familias de Rehenes, elevaron las estimaciones de asistencia hasta el medio millón de personas en Tel Aviv, para un millón en total contando otras concentraciones en el resto del país, pero las autoridades no confirmaron esta valoración.

Tras la multitudinaria manifestación por los rehenes en Tel Aviv, cientos de personas se trasladaron a la cercana sede del partido Likud del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, donde encendieron una hoguera y se enfrentaron con la Policía, sin que de momento hubiera cifras sobre heridos o detenidos.

Israeli police are viciously attacking protesters in Tel Aviv tonight, where more than 300,000 rallied against the war. Netanyahu, his coalition, and their supporters have been inciting against the protesters, labeling them ‘Hamas supporters.’ pic.twitter.com/aQpxwpCOSd — Ihab Hassan (@IhabHassane) August 17, 2025

El plan, aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel a principios de este mes, preveía la captura de la ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra.

El objetivo era posiblemente tomar el control de toda la Franja de Gaza, lo que podría requerir la reubicación de aproximadamente un millón de palestinos que se encontraban en la ciudad a otras partes del enclave —principalmente al sur—, en lo que la ONU temía como una nueva “calamidad”, según advirtió uno de sus expertos al Consejo de Seguridad.

Now in Tel Aviv! We’re disturbing routine everywhere today because there is nothing normal about our government starving children, bombing civilians, and letting the hostages be killed. We refuse to let them steal our future on this land. We have to end these horrors NOW. pic.twitter.com/5132w5V8Ix — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) August 17, 2025

“Pronto pasaremos a la siguiente fase de la Operación Carros de Gedeón, en la que continuaremos intensificando los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota definitiva”, declaró el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, utilizando el nombre en clave de Israel para la ofensiva terrestre lanzada a principios de mayo.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegarán todas sus capacidades, en tierra, aire y mar, para atacar a Hamás con contundencia”, añadió Zamir, quien según los medios nacionales israelíes se había mostrado contrario a la operación por el desgaste de las tropas israelíes durante el conflicto.