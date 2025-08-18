Más de 200 mil personas exigen a Netanyahu salvar a rehenes antes de ofensiva en Gaza

Europa Press

18/08/2025 - 8:36 am

Más de 200 mil personas protestaron en Tel Aviv para exigir a Netanyahu que priorice la vida de los rehenes antes de lanzar una ofensiva “inminente” sobre Gaza.

Artículos relacionados

El ejército israelí anunció el inicio de una nueva fase de la ofensiva terrestre, que podría implicar la reubicación de un millón de palestinos.

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS).- Más de 200 mil personas, según estimaciones policiales, se concentraron el domingo en Tel Aviv en el marco de una huelga nacional para exigir al Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, que diera prioridad a las vidas de los rehenes antes de comenzar una nueva y, según el ejército, “inminente” ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza, en una operación que podría suponer su sentencia de muerte.

Tras una mañana de disturbios con decenas de detenidos en la ciudad, las familias y el líder de la oposición, Yair Lapid, abanderaron una marcha a sabiendas de que esa misma mañana Netanyahu reiteró que no suspendería bajo ningún concepto la operación y que la huelga, de carácter informal pero secundada por decenas de organizaciones y universidades, alejaba la posibilidad de traer con vida a los 20 rehenes que se creía seguían vivos en manos de las milicias palestinas.

Los organizadores, el Foro de las Familias de Rehenes, elevaron las estimaciones de asistencia hasta el medio millón de personas en Tel Aviv, para un millón en total contando otras concentraciones en el resto del país, pero las autoridades no confirmaron esta valoración.

Tras la multitudinaria manifestación por los rehenes en Tel Aviv, cientos de personas se trasladaron a la cercana sede del partido Likud del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, donde encendieron una hoguera y se enfrentaron con la Policía, sin que de momento hubiera cifras sobre heridos o detenidos.

El plan, aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel a principios de este mes, preveía la captura de la ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra.

El objetivo era posiblemente tomar el control de toda la Franja de Gaza, lo que podría requerir la reubicación de aproximadamente un millón de palestinos que se encontraban en la ciudad a otras partes del enclave —principalmente al sur—, en lo que la ONU temía como una nueva “calamidad”, según advirtió uno de sus expertos al Consejo de Seguridad.

“Pronto pasaremos a la siguiente fase de la Operación Carros de Gedeón, en la que continuaremos intensificando los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota definitiva”, declaró el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, utilizando el nombre en clave de Israel para la ofensiva terrestre lanzada a principios de mayo.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegarán todas sus capacidades, en tierra, aire y mar, para atacar a Hamás con contundencia”, añadió Zamir, quien según los medios nacionales israelíes se había mostrado contrario a la operación por el desgaste de las tropas israelíes durante el conflicto.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Variedad de libros

"Más allá del romanticismo y del asunto de la pertenencia de los libros, del desprendimiento de R...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que se haya ido a vivir a España con su hijo, Jesús Ernesto.
1

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
2

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller
3

Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
4

El macuspano

Nanche, el fruto dorado
5

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
6

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

Samuel García y Mariana Rodríguez
7

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
8

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta

9

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

Cinco presuntos del CJNG y más de 2 mil dosis de droga aseguradas en Chiapas.
10

Cinco presuntos miembros del CJNG caen en Chiapas; llevaban 2 mil dosis de droga

11

Pablo Gómez, el pescado nadador

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
12

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

Trump exige a Ucrania ceder Crimea y la OTAN.
13

Zelenski puede terminar guerra con Rusia si renuncia a Crimea y la OTAN, afirma Trump

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
14

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudirá mañana a la cumbre con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Alemania, Francia y Reino Unido.
15

Zelenski lleva refuerzos inesperados al encuentro con Trump: los líderes de Europa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Más de 200 mil personas protestaron en Tel Aviv para exigir a Netanyahu que priorice la vida de los rehenes antes de lanzar una ofensiva “inminente” sobre Gaza.
1

Más de 200 mil personas exigen a Netanyahu salvar a rehenes antes de ofensiva en Gaza

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que se haya ido a vivir a España con su hijo, Jesús Ernesto.
2

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
3

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Trump exige a Ucrania ceder Crimea y la OTAN.
4

Zelenski puede terminar guerra con Rusia si renuncia a Crimea y la OTAN, afirma Trump

Cinco presuntos del CJNG y más de 2 mil dosis de droga aseguradas en Chiapas.
5

Cinco presuntos miembros del CJNG caen en Chiapas; llevaban 2 mil dosis de droga

La Segiagua alerta por disminución en suministro de agua en colonias de Iztacalco e Iztapalapa
6

¡Prepárate para el corte de agua en Iztacalco e Iztapalapa! ¿En qué colonias aplica?

Rodrigo Paz y “Tuto” Quiroga van a segunda vuelta en Bolivia.
7

Rodrigo Paz lidera votaciones en Bolivia; se disputará Presidencia con "Tuto" Quiroga

Fraude con Llave Mx: alerta oficial.
8

¡No caigas en fraudes! Tu Llave Mx se tramita sin costo: ¿qué es y cómo obtenerla?

Samuel García y Mariana Rodríguez
9

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
10

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

Asesinan a 9 policías comunitarios en Ayutla.
11

Al menos 9 policías comunitarios son asesinados en Ayutla de los Libres, Guerrero

Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que 13.4 millones dejaron la pobreza en el sexenio de AMLO, se alcanzó la cifra más baja de personas pobres en 40 años.
12

La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum