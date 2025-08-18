“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 8:12 am

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que se haya ido a vivir a España con su hijo, Jesús Ernesto.

El sábado pasado, el diario español ABC publicó un texto en el que afirmó que Beatriz Gutiérrez Müller, a quien señalan como "la causante de la ruptura" entre México y España, se mudó a Madrid junto a su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, para vivir en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller negó este lunes que ella o su hijo Jesús Ernesto hayan cambiado de residencia y denunció una campaña de calumnias en medios que, afirmó, buscan desacreditar el legado de su esposo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, escribió Gutiérrez Mueller en una carta difundida en redes sociales.

La escritora reiteró su independencia de la política y su vocación académica: “Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando”.

La también esposa del exmandatario morenista acusó a medios nacionales e internacionales, como ABC, de estar influenciados por “la derecha más rancia y corrupta”, a quienes calificó como “calumniadores profesionales” que “quieren vengarse de ya saben quién”.

En alusión a López Obrador, expresó: “Ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país”.

“Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene”, resaltó en su mensaje. Y añadió: “Ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la Nación. Y no se saldrán con la suya”.

Lo dice el reportero

