Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 12:37 pm

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.

Las personas adultas mayores deberán seguir el calendario oficial y presentar los documentos solicitados para realizar el trámite.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El trámite se puede llevar a cabo del 18 al 30 de agosto, en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

¿Cómo quedó el calendario de registro de la Pensión de Adultos Mayores?

El registro se organizará de acuerdo con la primera letra del apellido:

  • Lunes: A, B, C (18 y 25 de agosto).
  • Martes: D, E, F, G, H (19 y 26 de agosto).
  • Miércoles: I, J, K, L, M (20 y 27 de agosto).
  • Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R (21 y 28 de agosto).
  • Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z (22 y 29 de agosto).
  • Sábado: Todas las letras (23 y 30 de agosto).
Pensión de Adultos Mayores: fechas y requisitos.
Calendario de registro. Foto: Captura de pantalla

¿Qué documentos se necesitan?

La Secretaría de Bienestar recordó a las personas adultas mayores que, para realizar trámites relacionados con la Pensión para el Bienestar, es indispensable acudir al módulo correspondiente con la documentación completa, tanto propia como la de su auxiliar.

Los documentos requeridos son:

  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
  • CURP con impresión reciente.
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial).
  • Número telefónico de contacto (celular y casa).
Pensión de Adultos Mayores: fechas y requisitos.
¿Qué documentos necesitas? Foto: Captura de pantalla

Para ubicar el módulo más cercano, se recomienda consultar el sitio oficial: gob.mx/bienestar. Este esfuerzo busca agilizar la atención y garantizar el acceso pleno a los derechos de las personas mayores.

La titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el registro deberá realizarse en el Módulo de Bienestar más cercano al domicilio.

Las personas interesadas pueden ubicar su sede y consultar más información en el portal: gob.mx/bienestar.

