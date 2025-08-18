"Ya se resolvió el problema de pipas de Pemex; no hubo desabasto", confirma Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 1:10 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el problema de la contratación de pipas de Pemex fue resuelto y que no hubo desabasto, como dijeron algunos medios.

Artículos relacionados

Sheinbaum afirmó que el problema de la contratación de pipas de Pemex fue resuelto y que no hubo desabasto, como publicaron algunos medios, incluso ligándolo con la decisión del Gobierno de México de enviar petróleo a Cuba.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que el problema de la contratación de pipas para la distribución de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya fue resuelto y que no hubo desabasto, como aseguraron reportes de varios medios.

"Sí, ya se resolvió", respondió esta mañana en su conferencia matutina. "Pero fíjense, otra, en el Reforma: Desabasto en Pemex, pero dan petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?", cuestionó.

"Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Ya se resolvió. En el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba, que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina Premium. Ya está resuelto. Si quedaba algún tema, ya se resolvió. Fue cuestión de algunos días", sostuvo la mandataria federal.

El viernes pasado, ya había descartado la posibilidad de desabasto de gasolina, luego de que entidades como la Ciudad de México (CdMx), Nuevo León (NL) y Chiapas reportaran algunos problemas de abasto de gasolina. Desde su conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo explicó que algunas de las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado pasarán a Pemex y que la disponibilidad de transporte es algo que se estaba resolviendo.

"Una parte de estas pipas seguían administrándolas la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Entonces es el tema que se está viendo en estos momentos, pero está resuelto y no hay problema de abasto. Se está atendiendo", agregó.

El jueves, Pemex informó que, ante afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y área conturbada debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro, pero tampoco habló de desabasto.

"Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", detalló la petrolera. Pemex reafirmó su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer entonces por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.

Pemex cancela contratos ligados a sobornos

El mismo viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió que Pemex canceló contratos cuando se detectó un intento de soborno a funcionarios entre 2019 y 2021, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, un caso que se investiga en Estados Unidos (EU).

"Hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, en el momento lo va a informar la Secretaria Buenrostro la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos", expresó Sheinbaum.

Luego, la mandataria reveló que Carlos Treviño Medina, el último director de Pemex con Enrique Peña Nieto (EPN), fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción. “Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían y es bueno. Lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, reveló la semana pasada.

“Va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, indicó la Presidenta Sheinbaum, quien confirmó que los señalamientos en su contra están relacionados con sobornos, incluyendo denuncias presentadas por Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
1

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Un sujeto armado irrumpió en la fiesta patronal de la colonia Infonavit Malanquín, Guanajuato; dejó 19 víctimas: dos personas fallecidas y 17 más lesionadas.
2

Un sujeto abre fuego en una fiesta patronal de Guanajuato; hay 2 muertos y 17 heridos

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
3

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Nanche, el fruto dorado
4

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aquellos que buscan generar "insidias" se van a quedar con las ganas.
5

Quieren generar insidias: Sheinbaum. “Se van a quedar con las ganas afuera y adentro”

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
6

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
7

El macuspano

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca.
8

"Si todo va bien hoy, podrá celebrarse cumbre con Putin y Zelenski", adelanta Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el problema de la contratación de pipas de Pemex fue resuelto y que no hubo desabasto, como dijeron algunos medios.
9

"Ya se resolvió el problema de pipas de Pemex; no hubo desabasto", confirma Sheinbaum

El desempeño de China en todas las áreas en las últimas décadas no tiene parangón. Es difícil conocer la magnitud del avance en el terreno militar, donde Estados Unidos mantiene una ventaja considerable, pero, al parecer, se va cerrando rápidamente la brecha y entonces sí, ya no habrá marcha atrás.
10

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

Asesinan a ocho policías comunitarios en Ayutla.
11

Ocho policías comunitarios son asesinados en Ayutla, Guerrero; 5 más resultan heridos

12

RESEÑA | Otra vuelta de tuerca, de Henry James, la novela canónica de fantasmas y casas embrujadas

Samuel García y Mariana Rodríguez
13

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

Tarifa de Trump, un costo para los estadounidenses.
14

Uno de cada 5 mexicanos del campo dejó la pobreza extrema. Histórico, dice Berdegué

15

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tarifa de Trump, un costo para los estadounidenses.
1

Uno de cada 5 mexicanos del campo dejó la pobreza extrema. Histórico, dice Berdegué

Volkswagen y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) pactaron un aumento salarial de cuatro por ciento.
2

Volkswagen y Sitiavw pactan un aumento salarial directo de 4%; evitan una huelga

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el problema de la contratación de pipas de Pemex fue resuelto y que no hubo desabasto, como dijeron algunos medios.
3

"Ya se resolvió el problema de pipas de Pemex; no hubo desabasto", confirma Sheinbaum

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
4

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Un sujeto armado irrumpió en la fiesta patronal de la colonia Infonavit Malanquín, Guanajuato; dejó 19 víctimas: dos personas fallecidas y 17 más lesionadas.
5

Un sujeto abre fuego en una fiesta patronal de Guanajuato; hay 2 muertos y 17 heridos

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca.
6

"Si todo va bien hoy, podrá celebrarse cumbre con Putin y Zelenski", adelanta Trump

Asesinan a ocho policías comunitarios en Ayutla.
7

Ocho policías comunitarios son asesinados en Ayutla, Guerrero; 5 más resultan heridos

"El Mayo" Zambada cambiará su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos de narcotráfico que enfrenta ante la Corte de Distrito Este de Nueva York.
8

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU el próximo 25 de agosto

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aquellos que buscan generar "insidias" se van a quedar con las ganas.
9

Quieren generar insidias: Sheinbaum. “Se van a quedar con las ganas afuera y adentro”

Más de 200 mil personas protestaron en Tel Aviv para exigir a Netanyahu que priorice la vida de los rehenes antes de lanzar una ofensiva “inminente” sobre Gaza.
10

Más de 200 mil personas exigen a Netanyahu salvar a rehenes antes de ofensiva en Gaza

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
11

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
12

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después