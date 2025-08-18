"Ya se resolvió el problema de pipas de Pemex; no hubo desabasto", confirma Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que el problema de la contratación de pipas de Pemex fue resuelto y que no hubo desabasto, como publicaron algunos medios, incluso ligándolo con la decisión del Gobierno de México de enviar petróleo a Cuba.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que el problema de la contratación de pipas para la distribución de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya fue resuelto y que no hubo desabasto, como aseguraron reportes de varios medios.

"Sí, ya se resolvió", respondió esta mañana en su conferencia matutina. "Pero fíjense, otra, en el Reforma: Desabasto en Pemex, pero dan petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?", cuestionó.

"Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Ya se resolvió. En el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba, que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina Premium. Ya está resuelto. Si quedaba algún tema, ya se resolvió. Fue cuestión de algunos días", sostuvo la mandataria federal.

El viernes pasado, ya había descartado la posibilidad de desabasto de gasolina, luego de que entidades como la Ciudad de México (CdMx), Nuevo León (NL) y Chiapas reportaran algunos problemas de abasto de gasolina. Desde su conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo explicó que algunas de las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado pasarán a Pemex y que la disponibilidad de transporte es algo que se estaba resolviendo.

"Una parte de estas pipas seguían administrándolas la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Entonces es el tema que se está viendo en estos momentos, pero está resuelto y no hay problema de abasto. Se está atendiendo", agregó.

El jueves, Pemex informó que, ante afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y área conturbada debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro, pero tampoco habló de desabasto.

"Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", detalló la petrolera. Pemex reafirmó su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer entonces por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.

Pemex cancela contratos ligados a sobornos

El mismo viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió que Pemex canceló contratos cuando se detectó un intento de soborno a funcionarios entre 2019 y 2021, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, un caso que se investiga en Estados Unidos (EU).

"Hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, en el momento lo va a informar la Secretaria Buenrostro la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos", expresó Sheinbaum.

Luego, la mandataria reveló que Carlos Treviño Medina, el último director de Pemex con Enrique Peña Nieto (EPN), fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción. “Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían y es bueno. Lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, reveló la semana pasada.