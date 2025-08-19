Trump anuncia reunión trilateral con Putin y Zelenski en fecha y lugar por confirmar

Por su parte, Zelenski ha dicho que Ucrania "está lista" para llevar a cabo una reunión trilateral. "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del Presidente Trump, de detener esta guerra", ha resaltado en declaraciones a la prensa.

Luego, durante la reunión multilateral con los principales líderes de la Unión Europea (UE), el magnate republicano ha informado además que mantendrá una conversación telefónica con Putin tras las reuniones que tendrá durante la jornada con Zelenski y con este grupo, entre los que se encuentra el Presidente francés, Emmanuel Macron; el Canciller alemán, Friedrich Merz; la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni; así como el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

"Muy buenas cosas van a surgir de aquí, acordaré una reunión con Putin y asistiré a la reunión, no porque quiera, sino porque tenemos que salvar a la gente, miles de personas muertas cada semana", ha añadido Trump ante los líderes europeos. También ha reiterado la intención de que cualquier negociación sobre "territorios" debe llevarse a cabo con Putin y Zelenski, y no solamente con el Presidente ruso.

Rutte y Von der Leyen agradecieron a Trump su “compromiso” con las garantías de seguridad para Ucrania. "Es un gran paso, es un gran avance", ha comentado el jefe de la OTAN. "Es un momento muy importante. Estamos como aliados europeos. Es bueno oír estas garantías. Todos los niños [secuestrados] deben ser devueltos a sus familias", ha sostenido la lideresa europea.

Zelenski también ha asegurado este lunes que Ucrania está lista "para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad", alegando que Europa "necesita la paz", si bien ha descartado que su homólogo ruso, Vladímir Putin, decida de forma unilateral poner fin al conflicto.

"Nuestro principal objetivo es una paz sólida y duradera para Ucrania y para toda Europa. Y es importante que el impulso de todas nuestras reuniones conduzca precisamente a este resultado. Entendemos que no debemos esperar que Putin abandone voluntariamente la agresión y los nuevos intentos de conquista", ha declarado a través de su perfil en la red social X.

Tras una reunión con líderes europeos antes de acudir a la Casa Blanca, Zelenski ha resaltado que "la presión debe ser eficaz, y debe ser una presión conjunta: de Estados Unidos y Europa, y de todos los que respetan el derecho a la vida y el orden internacional en el mundo".

"Debemos detener las muertes", ha zanjado, antes de aprovechar la ocasión para agradecer a sus socios "que trabajan para lograrlo y, en última instancia, para lograr una paz sólida y digna". Así, ha remarcado que con los líderes de la UE, la OTAN y países europeos ha coordinado posiciones ante la reunión con el Presidente Trump.

Trump y Putin se dan la mano en Alaska

El Presidente Trump recibió el viernes pasado con un fuerte apretón de manos a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en Alaska, donde ambos conversaron para tratar de definir el posible fin de la Guerra de Ucrania.

Los mandatarios, que se habían visto cara a cara por última vez en 2019, durante el primer mandato del magnate republicano, se encontraron en la base aérea de Anchorage, la capital de Alaska, sin hacer declaraciones a medios de comunicación. Luego se trasladaron a una sala de prensa en la que se encontraba un gran cartel que reza: Pursuing peace ("Buscando la paz").

En declaraciones desde el Air Force One, Trump dijo a periodistas que esperaba ver un alto al fuego en Ucrania. "Quiero ver un alto el fuego pronto… No me voy a conformar si no es hoy", afirmó.

El Kremlin, por su parte, dio a conocer que la cumbre también incluiría un encuentro entre dos delegaciones y conversaciones que continuarían durante el almuerzo, lo que culminaría una rueda de prensa conjunta.

Happening now in the Oval Office. WATCH ⬇️ https://t.co/ez9KWVupGj pic.twitter.com/W4rDiA67A9 — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025

El mandatario ruso también abrió la puerta a que Moscú y Washington puedan alcanzar un acuerdo sobre armas estratégicas nucleares tras culminar las negociaciones de paz sobre Ucrania, según recogió la agencia de noticias estatal TASS.

Hace un par de semanas, Trump sugirió que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia implicará un intercambio de territorio entre ambas naciones. Zelenski, en cambio, siempre ha defendido que no cederá territorio alguno a Rusia, incluidas aquellas zonas del este que permanecen ocupadas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Líderes de la UE se reunirán tras encontrarse con Trump

Los líderes de la Unión Europea se reunirán mañana martes por videoconferencia para tratar el resultado de las reuniones en Washington con el Presidente Trump, en la que media docena de líderes europeos acompañan al ucraniano Zelenski, en una cita clave para el devenir de la guerra en Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha confirmado la convocatoria por videoconferencia entre los líderes de los 27 para abordar los encuentros que tienen en lugar este lunes en Washington entre Zelenski y Trump, en la que varios dirigentes europeos flanquean al mandatario ucraniano para tratar de conseguir una paz aceptable para Kiev.

"Junto con Estados Unidos, la Unión Europea seguirá trabajando en pro de una paz duradera que proteja los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", ha afirmado el exprimer Ministro luso, en medio de los contactos con la Administración estadounidense para que no asuma las demandas rusas y se logre una paz que respete los parámetros ucranianos.

Hasta la capital estadounidense se han desplazado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el Secretario General de la OTAN.