Trump anuncia reunión trilateral con Putin y Zelenski en fecha y lugar por confirmar

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 8:00 pm

El Presidente Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania está lista "para una tregua real y una nueva arquitectura de seguridad" en la reunión con Donald Trump.

Tras el encuentro que se llevó a cabo en la Casa Blanca entre Donald Trump, el Presidente de Ucrania y algunos líderes europeos, el republicano informó que habrá una reunión trilateral en la que participarán él, Zelenski y Vladímir Putin.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, informó que habrá una reunión trilateral en la que participará junto a los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, en un lugar y fecha por confirmarse.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano compartió un mensaje con un balance sobre el encuentro que tuvo lugar este 18 de agosto en la Casa Blanca, en el cual participaron el propio Zelenski, Emmanuel Macron, Presidente de Francia; Alexander Stubb, Presidente de Finlandia; Giorgia Meloni, Primera Ministra de Italia; Keir Starmer, Primer Ministro de Reino Unido; Friedrich Merz, Canciller de Alemania; Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; y Mark Rutte, Secretario General de la OTAN.

En su mensaje, Trump calificó la reunión como "excelente" e indicó que, en ésta, se abordaron "las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos".

El mandatario estadounidense añadió que, tras finalizar la reunión, sostuvo una llamada telefónica con el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, para "iniciar" los preparativos de un encuentro que se llevaría a cabo entre éste y Zelenski. "Tras dicha reunión celebraremos un encuentro trilateral en el que participarían los dos presidentes y yo", apuntó.

El encuentro en la Casa Blanca

Hoy por la mañana, el Presidente de Estados Unidos afirmó este lunes que, si todo marchaba bien en la Casa Blanca en su reunión con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, se podría llevar a cabo una cumbre trilateral con ambos y el Presidente Vladimir Putin, de Rusia, para llegar a un acuerdo de paz tras más de tres años de guerra.

"Si todo marcha bien en la reunión de hoy, tendremos una [reunión] trilateral y habrá una oportunidad razonable de acabar la guerra cuando lo hagamos", dijo Trump desde el Despacho Oval, en los primeros minutos de la esperada reunión con Zelenski y apenas horas después de haber recibido a Putin en Alaska.

En este sentido, Trump ha instado a trabajar tanto con Kiev como con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates en el frente ucraniano. "Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar [los ataques]", ha argüido el Presidente estadounidense.

Por otro lado, cuestionado por las garantía de seguridad a Kiev, Trump ha explicado que este punto todavía está en fase de negociación con los aliados de la OTAN, pero que Washington "se involucrará" en el proceso. "Lo vamos a discutir hoy, pero les brindaremos muy buena protección y seguridad", ha indicado.

Luego, durante la reunión multilateral con los principales líderes de la Unión Europea (UE), el magnate republicano ha informado además que mantendrá una conversación telefónica con Putin tras las reuniones que tendrá durante la jornada con Zelenski y con este grupo, entre los que se encuentra el Presidente francés, Emmanuel Macron; el Canciller alemán, Friedrich Merz; la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni; así como el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

Por su parte, Zelenski ha dicho que Ucrania "está lista" para llevar a cabo una reunión trilateral. "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del Presidente Trump, de detener esta guerra", ha resaltado en declaraciones a la prensa.

"Muy buenas cosas van a surgir de aquí, acordaré una reunión con Putin y asistiré a la reunión, no porque quiera, sino porque tenemos que salvar a la gente, miles de personas muertas cada semana", ha añadido Trump ante los líderes europeos. También ha reiterado la intención de que cualquier negociación sobre "territorios" debe llevarse a cabo con Putin y Zelenski, y no solamente con el Presidente ruso.

Rutte y Von der Leyen agradecieron a Trump su “compromiso” con las garantías de seguridad para Ucrania. "Es un gran paso, es un gran avance", ha comentado el jefe de la OTAN. "Es un momento muy importante. Estamos como aliados europeos. Es bueno oír estas garantías. Todos los niños [secuestrados] deben ser devueltos a sus familias", ha sostenido la lideresa europea.

Zelenski también ha asegurado este lunes que Ucrania está lista "para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad", alegando que Europa "necesita la paz", si bien ha descartado que su homólogo ruso, Vladímir Putin, decida de forma unilateral poner fin al conflicto.

"Nuestro principal objetivo es una paz sólida y duradera para Ucrania y para toda Europa. Y es importante que el impulso de todas nuestras reuniones conduzca precisamente a este resultado. Entendemos que no debemos esperar que Putin abandone voluntariamente la agresión y los nuevos intentos de conquista", ha declarado a través de su perfil en la red social X.

Tras una reunión con líderes europeos antes de acudir a la Casa Blanca, Zelenski ha resaltado que "la presión debe ser eficaz, y debe ser una presión conjunta: de Estados Unidos y Europa, y de todos los que respetan el derecho a la vida y el orden internacional en el mundo".

"Debemos detener las muertes", ha zanjado, antes de aprovechar la ocasión para agradecer a sus socios "que trabajan para lograrlo y, en última instancia, para lograr una paz sólida y digna". Así, ha remarcado que con los líderes de la UE, la OTAN y países europeos ha coordinado posiciones ante la reunión con el Presidente Trump.

Volodimir Zelenski y Donald Trump
Zelenski se mostró abierto a una reunión trilateral con Putin, siempre y cuando no sea el único que decida sobre la guerra. Foto: Presidencia Ucrania

Trump y Putin se dan la mano en Alaska

El Presidente Trump recibió el viernes pasado con un fuerte apretón de manos a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en Alaska, donde ambos conversaron para tratar de definir el posible fin de la Guerra de Ucrania.

Los mandatarios, que se habían visto cara a cara por última vez en 2019, durante el primer mandato del magnate republicano, se encontraron en la base aérea de Anchorage, la capital de Alaska, sin hacer declaraciones a medios de comunicación. Luego se trasladaron a una sala de prensa en la que se encontraba un gran cartel que reza: Pursuing peace ("Buscando la paz").

En declaraciones desde el Air Force One, Trump dijo a periodistas que esperaba ver un alto al fuego en Ucrania. "Quiero ver un alto el fuego pronto… No me voy a conformar si no es hoy", afirmó.

El Kremlin, por su parte, dio a conocer que la cumbre también incluiría un encuentro entre dos delegaciones y conversaciones que continuarían durante el almuerzo, lo que culminaría una rueda de prensa conjunta.

El mandatario ruso también abrió la puerta a que Moscú y Washington puedan alcanzar un acuerdo sobre armas estratégicas nucleares tras culminar las negociaciones de paz sobre Ucrania, según recogió la agencia de noticias estatal TASS.

Hace un par de semanas, Trump sugirió que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia implicará un intercambio de territorio entre ambas naciones. Zelenski, en cambio, siempre ha defendido que no cederá territorio alguno a Rusia, incluidas aquellas zonas del este que permanecen ocupadas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Líderes de la UE se reunirán tras encontrarse con Trump

Los líderes de la Unión Europea se reunirán mañana martes por videoconferencia para tratar el resultado de las reuniones en Washington con el Presidente Trump, en la que media docena de líderes europeos acompañan al ucraniano Zelenski, en una cita clave para el devenir de la guerra en Ucrania.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido este domingo en la imposibilidad de que Kiev entregue voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompaña al Presidente de Ucrania a su encuentro con Donald Trump. Foto: Xinhua

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha confirmado la convocatoria por videoconferencia entre los líderes de los 27 para abordar los encuentros que tienen en lugar este lunes en Washington entre Zelenski y Trump, en la que varios dirigentes europeos flanquean al mandatario ucraniano para tratar de conseguir una paz aceptable para Kiev.

"Junto con Estados Unidos, la Unión Europea seguirá trabajando en pro de una paz duradera que proteja los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", ha afirmado el exprimer Ministro luso, en medio de los contactos con la Administración estadounidense para que no asuma las demandas rusas y se logre una paz que respete los parámetros ucranianos.

Hasta la capital estadounidense se han desplazado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el Secretario General de la OTAN.

