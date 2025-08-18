¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Si estás pensando en adquirir tu casa, este modelo puede ayudarte. Revisa los lineamientos y prepara tu documentación.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció este lunes cambios importantes en el proceso para obtener un crédito de vivienda.

Con el nuevo modelo T100, las y los trabajadores podrán acceder a una casa con sólo 100 puntos, en lugar de los mil 080 que se pedían antes. Además, los requisitos se reducen de 10 a cinco, lo que simplifica el trámite.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó el modelo desde Palacio Nacional, acompañado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuáles son los nuevos beneficios del Infonavit?

Entre los beneficios del nuevo esquema destacan:

El crédito se otorga al 100 por ciento, sin penalizaciones por puntaje bajo.

El cumplimiento de la empresa ya no afecta el crédito de la o el trabajador.

El buró de crédito sólo se consulta para verificar que no exista otro crédito de vivienda.

Los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos y no tienen casa propia podrán acceder al crédito.

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de Infonavit, confirmar que cumplen con los requisitos y realizar la precalificación en línea.