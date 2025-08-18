Vivienda para el Bienestar: ¿Qué sigue después del registro? Aquí fechas importantes

El programa está dirigido a personas mayores de edad que no cuenten con vivienda propia ni acceso a créditos institucionales.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El registro al programa Vivienda para el Bienestar es apenas un primer paso. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) detalló que este proceso se desarrollará en tres fases, con actividades que se extenderán hasta el mes de noviembre.

Primera etapa (11 al 23 de agosto): registro de solicitudes en los módulos instalados en los 20 estados del país.

registro de solicitudes en los módulos instalados en los 20 estados del país. Segunda etapa (26 de agosto al 18 de septiembre): visitas domiciliarias a los solicitantes seleccionados, donde personal acreditado aplicará la Cédula de Información Socioeconómica (CIS).

visitas domiciliarias a los solicitantes seleccionados, donde personal acreditado aplicará la Cédula de Información Socioeconómica (CIS). Tercera etapa (14 de noviembre): se celebrará una asamblea y sorteo para dar a conocer quiénes serán los beneficiarios finales del programa.

Sobre la última fase, el director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que aunque se denomina “sorteo”, el objetivo es priorizar a las familias con mayor necesidad: “No habrá listas ni dedazo; se revisará caso por caso para garantizar que la vivienda llegue a quienes más lo requieren”.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que no cuenten con vivienda propia, no sean derechohabientes de instituciones de vivienda y residan en polígonos de atención prioritaria.

Entre los grupos con mayor prioridad se encuentran mujeres jefas de familia, personas indígenas o afromexicanas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para conocer más detalles y ubicar los módulos, la ciudadanía puede consultar la página oficial: gob.mx/bienestar.