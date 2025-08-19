Gabinete de Seguridad entrega 100 patrullas a Sinaloa; firman convenio de seguridad

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad de Sinaloa, el Gabinete de Seguridad entregó 100 nuevas patrullas y firmó un convenio de colaboración entre la Sedena y el Gobierno del estado, con el objetivo de fortalecer a la Secretaría de Seguridad estatal.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal entregó este lunes 100 patrullas nuevas al estado de Sinaloa, y anunció la firma del convenio de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Gobierno estatal, de Rubén Rocha Moya, para fortalecer a la policía local, incluida capacitación de estos elementos que realizará la Guardia Nacional.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó la entrega de las 100 patrullas al Gobierno de Sinaloa, que estarán destinadas principalmente "a reforzar la presencia en el municipio de Culiacán".

"Desde el inicio de la presente administración hemos fortalecido la presencia de las autoridades federales, se incrementó el trabajo de inteligencia e investigación y se han realizado operaciones coordinadas con las autoridades locales con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva", resaltó García Harfuch en el evento celebrado en la capital de Sinaloa, uno de los municipios más violentos del país.

Harfuch añadió que, como parte de esta estrategia, de octubre a la fecha han sido detenidas mil 615 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 3 mil armas de fuego y 64 toneladas de droga, incluyendo más de una tonelada y un millón 800 mil pastillas de fentanilo. Además, se desmantelaron 105 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Y es que Sinaloa, y sobre todo su capital Culiacán, han sufrido el impacto de la guerra civil entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa: "Los Chapitos", que coordinan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, y "La Mayiza", que encabezan los herederos de Ismael "El Mayo" Zambada García.

La escisión del cártel se dio a partir de la entrega del "Mayo" Zambada a Estados Unidos, cuando fue traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del "Chapo" Guzmán, antiguo socio y fundador como Zambada García del grupo narcotraficante. El "Güero Moreno" lo llevó a EU y ahí mismo se entregó también él, en un viaje que aún deja más preguntas que respuestas, y que las autoridades de aquel país no han respondido.

Por su parte, en el evento de este lunes, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Oscar Schazarino, reconoció el trabajo diario de todas las fuerzas de seguridad, agregó que las 100 patrullas que reciben por parte de la SSPC se suman a los seis vehículos blindados Ocelot entregados por Defensa.

Confirmó además que el convenio de colaboración entre las fuerzas armadas y el Gobierno del Estado será para el reclutamiento, capacitación y adiestramiento de "150 nuevos elementos de perfil policial, es una acción estratégica y profundamente significativa, para ampliar las capacidades y fortalecer las capacidades de la policía".

Los operativos en Sinaloa

El Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que se incrementó la participación de su dependencia en diversos frentes como la generación de inteligencia y coordinación con otras dependencias para la detención de objetivos generadores de violencia, las operaciones específicas en los municipios de Culiacán, Navolato, Mazatlán y El Fuerte y la sindicatura de Quilá, para llevar a cabo reconocimientos e inhibir delitos, principalmente los homicidios dolosos. Así como revisiones constantes a cinco penales del estado, principalmente el de Aguaruto.

En tanto, la Guardia Nacional ha implementado el Plan antirrobo de vehículos en las carreteras de Mazatlán a Culiacán, Plan Senderos Seguros, Plan de Operaciones de Seguridad “Vacaciones Verano 2025”, con prioridad en áreas turísticas y establecimiento de torres de inspección en Culiacán contra delitos vehiculares.

Apenas en agosto, han sido detenidas 63 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron 117 armas de fuego, se desmantelaron cinco laboratorios más y se aseguró más de media tonelada de droga. Desde la última visita del Gabinete de Seguridad a Sinaloa se inhabilitaron cinco laboratorios y 46 áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas y se realizaron 14 operativos coordinados en diferentes municipios, donde fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas relacionadas con grupos delictivos.

En estas acciones se aseguraron 51 armas de fuego, nueve granadas, más de 11 mil cartuchos y cerca de 300 cargadores, además de 500 kilos de metanfetamina. Por último, Harfuch subrayó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 5.9 en octubre a 3.6 en agosto.