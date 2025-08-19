Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

"Ávila y Rovirosa presuntamente sobornaron a al menos tres funcionarios de Pemex y la subsidiaria PEP con artículos de lujo, incluyendo bolsos Louis Vuitton y relojes de la marca suiza de lujo Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos, a cambio de que éstos realizaran ciertas acciones para ayudar a empresas asociadas con Rovirosa a retener negocios con la petrolera".

Ana Lilia Pérez

19/08/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=sFHsPb46Qas

En una corte de Texas se lleva un proceso por la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra dos residentes en ese país: Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes habrían entregado sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), para que se cerraran auditorías que sus empresas enfrentaban por irregularidades en sus contratos, y obtener nuevas contrataciones por millones de dólares, tratos preferenciales y otros beneficios.

Las autoridades estadounidenses les imputan cuatro cargos de conspiración y prácticas corruptas en el extranjero, por violar las leyes de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero.

El 11 de agosto, al hacer pública la acusación, la Fiscalía expuso que por lo menos entre los años 2019 a 2021, Ávila y Rovirosa presuntamente sobornaron a al menos tres funcionarios de Pemex y la subsidiaria PEP con artículos de lujo, incluyendo bolsos Louis Vuitton y relojes de la marca suiza de lujo Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos, a cambio de que éstos realizaran ciertas acciones para ayudar a empresas asociadas con Rovirosa a retener negocios con la petrolera, para manipular el proceso de licitación y obtener nuevos contratos por millones de dólares y otras ventajas para su enriquecimiento personal, y en detrimento del mercado justo.

En la documentación del caso, presentado ante la Corte el 6 de agosto, aunque no se identifica el nombre de los sobornados, si se registra que éstos tenían los cargos de gerente senior de auditoría interna asignado a PEP; otro que estaba como coordinador de adquisiciones, y otro en el área de servicios relacionados con la infraestructura terrestre.

De la documentación del caso se desprende que Ávila Lizárraga era el encargado de negociar, gestionar y operar los sobornos en el mecanismo en que participaron por lo menos otros tres co-conspiradores: un asistente de Ávila, y dos familiares y empleados de Rovirosa.

Rovirosa, quien es un abogado vinculado a polémicas empresas contratistas de Pemex desde hace décadas, fue presentado de manera inicial ante la Corte en Texas y se le fijó una fianza, en tanto que Ávila está prófugo.

Ávila operaba sus conexiones de corrupción desde los años en que él mismo llegó como directivo a Pemex en el Gobierno calderonista, y desde que fungió como directivo en la petrolera se involucró en fraudes y escandalosos quebrantos.

De origen campechano, el hombre a quien las autoridades estadounidenses señalan de operar y gestionar los sobornos es un miembro del Partido Acción Nacional promovido por su partido como candidato a Gobernador de Campeche, y quien además contaba con el padrinazgo de otros influyentes panistas.

Para explicar la historia de Ávila Lizárraga y las redes de corrupción con que ha operado en Pemex, habrá que remitirse a los años en que trabajaba en una concesionaria de automóviles en Campeche, y Juan Camilo Mouriño y su familia lo integraron a los grupos que promovían el voto para Vicente Fox.

Carlos Mouriño Atanes –contratista de Pemex y con franquicias gasolineras– fue el coordinador de Amigos de Amigos de Fox en todo el sureste, sumándose sus hijos Juan Camilo y Carlos en ese pase de charola a los empresarios, y Mario Ávila como su ayudante.

En retribución tuvieron puestos gubernamentales, además de toda la capitalización que se dio a sus negocios mediante contrataciones gubernamentales y subsidios a sus franquicias.

A Juan Camilo se le hizo Diputado federal por la vía plurinominal, luego Subsecretario de Energía con Calderón, después Jefe de la Oficina de la Presidencia, y luego Secretario de Gobernación.

A Mario Ávila lo colocaron como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Campeche, y ocupó ese cargo de junio de 2002 a enero de 2009, es decir, en el Gobierno de Fox y los primeros tres años del de Calderón.

En Campeche era público que Ávila operaba como un empleado de los Mouriño, por eso no sorprendió cuando, en 2009, fueron ellos quienes lo impusieron en el PAN como candidato al Gobierno del estado. Hacía unos meses que Juan Camilo había fallecido, y Mario Ávila usaba su imagen y evocaba su nombre en sus actos de campaña, la cual arrancó formalmente con los Mouriño acompañándolo, como lo harían durante sus actos de campaña, a la que llegaban también funcionarios panistas del Gobierno federal.

Hubo tal cargada que, desde la elección interna en el partido, otros panistas habían denunciado el uso de programas sociales que desde la delegación de Sedesol, Ávila había hecho para promocionares.

Además, la prensa denunció los ofrecimientos que se hicieron para una campaña en la prensa local a favor de Ávila que se pagaría desde la Lotería Nacional. Lo denunciaron los mismos a los que se les hizo el ofrecimiento.

Reiteradamente se acusó que el Gobierno de Calderón buscaba una elección de Estado en Campeche.

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega Bernés.

La autoridad electoral comprobó irregularidades, omisiones y rebase de tope en la campaña de Ávila imponiéndole una multa a su partido.

Meses después, en lo que parecía “premio de consolación” le dieron un puesto en Pemex Exploración y Producción. Pero fue mucho más que sacarse la lotería, porque el cargo que le asignaron: subdirector en la Coordinación de Servicios Marinos, es el más relevante para la operación de contratos y licitaciones para los trabajos y servicios costa afuera, que son de los más costosos y codiciados en Pemex, porque son los que operan las contrataciones para arrendamientos y servicios en regiones marinas, de barcos y plataformas.

A partir de marzo de 2010, desde las oficinas en Ciudad del Carmen, Ávila empezó el manejo de recursos financieros, y las licitaciones y adjudicación de contratos de bienes y servicios.

En el sector petrolero siempre se supo que Ávila representaba el grupo Mouriño y la influencia de éste en el Gobierno federal. Y es que la relación de Calderón con ellos no acabó a la muerte de Juan Camilo, incluso al michoacano se le veía de fin de semana paseando en Campeche con los dueños del Grupo Energético del Sureste (nombre del corporativo de la familia Mouriño). Hay algunas fotografías en que se ve a Calderón y su familia con los Mouriño en su lujoso yate "El Delfín".

Como directivo en la petrolera, Ávila operó contrataciones que derivaron en maniobras fraudulentas, para favorecer a varias contratista, una de ellas la polémica Oceanografía. Tales anomalías se comprobaron en la indagatoria judicial contra Oceanografía y en el 2015 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Ávila por un periodo de 10 años (inhabilitación que estuvo vigente de 12 de agosto de 2015 al 8 de agosto de 2025).

Aunque formalmente fuera de Pemex, avecindado en Texas desde 2016, siguió jalando de las redes que tejió en la petrolera para volverse contratista y gestor de contratistas.

La acusación criminal, que está en curso en tribunales estadounidenses, detalla principalmente las conversaciones entre Ávila y el encargado de auditoría interna asignado a PEP.

En mensajes escritos y audios de WhatsApp, Ávila le iba instruyendo cómo favorecer a las empresas que aparecen a nombre de Rovirosa, que estaban bajo auditoría tras detectarse irregularidades en uno de los contratos para mantenimiento de ductos, contrato que se les había entregado en 2013 extendiéndose hasta 2018.

A principios de 2019, el departamento de auditoría interna en la petrolera inició una revisión a ese contrato. Mientras se auditaba las compañías de Rovirosa no podían recibir pagos de la petrolera ni participar en otras contrataciones, así que los sobornos se dieron para que la auditoría favoreciera a la empresa.

Con esas resoluciones no tendrían restricciones para recibir pagos de Pemex y obtener negocios adicionales. A cambio de ello, Ávila le ofreció una bolsa Vuitton para su esposa y relojes Hublot, además de pagos en efectivo y otros artículos lujosos.

Al menos tres funcionarios de Pemex, que ahora están bajo investigación, habrían recibido sobornos. Se les relaciona también con operaciones para un contrato de obras en carreteras y plataformas; y para que influyeran para la asignación de un contrato de integridad mecánica que estaba en licitación.

Según los documentos judiciales, por varios años, incluidos los periodos de 2019 a 2021, Ávila y Rovirosa, junto con sus co-conspiradores participaron en el esquema de soborno en el que ofrecieron, pagaron, prometieron pagar y autorizaron el pago de sobornos en efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor, por al menos 150 mil dólares.

En la documentación judicial se detalla el intercambio de mensajes cuando Ávila ofrece al auditor el bolso de lujo Louis Vuitton para se lo regalara a su esposa a cambio de que resolviera las auditoría a su favor, lo que hizo el auditor. Y hasta indicándole el monto que debía resolverse en la auditoría, Ávila le envió el mensaje con una nueva promesa: "Un Hublot como comisión jaja", con fotografías del reloj que estaba a punto de adquirir para enviárselo “como comisión”.

Luego, cuando el auditor operó que la auditoría fuera favorable, Rovirosa le escribió a Ávila para informarle el resultado final, con un "¡Misión cumplida!" en un mensaje de voz.

El auditor confirmó la recepción del bolso Louis Vuitton enviándole un mensaje por WhatsApp a Ávila, y éste le respondió: “De nada, amigo; te lo has ganado”.

Después fueron negociando otros sobornos para que el funcionario junto con otros, operaran para por lo menos dos contrataciones.

Hay mensajes que evidencian que prácticamente el funcionario de auditoría interna asignado a PEP se comportaba como empleado de Rovirosa y Ávila. Cuando estaba en proceso de licitación el contrato de obras en carreteras y plataformas, en enero de 2020 Ávila se quejó con el auditor de que Rovirosa no estaba recibiendo nuevos contratos debido a las auditorías en curso. El funcionario le respondió que debía asegurarle a Rovirosa que él le resolvería las auditorías: "Dígale a Alex que lo estoy investigando" y "He ordenado que ese hallazgo de la auditoría se resuelva lo antes posible" para que "ya no tengan la auditoría como pretexto para no darles trabajo", le dijo en un mensaje.

El auditor gestionó para el contrato de obras en carreteras y plataformas, incluyendo presionar a funcionarios de PEP con respecto a la evaluación técnica de las ofertas de las empresas.

Con Ávila tenía un intercambio de mensajes para informarle de las reuniones en que se discutía la contratación.

Ávila escribió otros mensajes pidiendo números de cuenta y confirmar las transferencias, y la entrega de dinero en efectivo en Campeche.

En otros mensajes Ávila le escribió que "merecía un regalo... lo que acordamos".

Los sobornos se relacionaron con un tercer contrato, de Integridad Mecánica este se puso en licitación en 2019.

Para obtener el contrato en agosto Ávila le envió un mensaje de WhatsApp para decirle que Rovirosa presentaría una oferta indicándole que quería que se lo entregaran. En otro mensaje el funcionario de la petrolera le respondió: "Lo estoy estudiando. Pero necesito empezar a ver algo de cariño ya...".

Posteriormente Ávila ofreció dos relojes Hublot. También compró y le envió una caminadora con un costo aproximado de 26 mil pesos.

En la acusación se detallan las conversaciones con frases como "abriendo la champaña" en referencia a la fecha de la adjudicación; junto con muchos más mensajes que la Fiscalía incluye como parte de su acusación, y que dan cuenta del modus operandi de Ávila Lizárraga con Rovirosa para -como les acusa la autoridad estadounidense- conspirar por ofrecer, prometer y pagar sobornos a funcionarios de PEP, la misma subsidiaria en la que Ávila fue funcionario.

Ana Lilia Pérez

Ana Lilia Pérez

Periodista, escritora, analista, profesora de periodismo en la UNAM. Se ha desempeñado como periodista de investigación y analista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es autora de los libros Sonda de Campeche. Paradigma de explotación laboral (ITF, 2009), Camisas Azules, Manos Negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010), El Cártel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo, 2011), Mares de Cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico (Grijalbo, 2014), Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares (Grijalbo, 2015), Pemex RIP (Grijalbo, 2017), Hijos del neoliberalismo. La historia contemporánea de nuestro México saqueado (Grijalbo, 2023). Ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan: Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano (2009), Premio Leipziger Medienpreis (2012) de la Fundación Alemana de Medios de Comunicación; Premio Golden Victoria Prensa (2015) que otorga la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Alemania; Premio Coatlicue (2019); Medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso; en seis ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
1

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Todavía no se iban Zelensky y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin
2

Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

3

ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

"Lord Pádel" y su socio fueron liberados gracias a un amparo y podrán enfrentar en libertad el proceso en su contra por golpear a un instructor en el Edomex.
4

"Lord Pádel" y su socio son liberados gracias a amparo; enfrentarán su juicio libres

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
5

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

El ISSSTE trasladó en helicóptero a una paciente que presentó complicaciones durante el parto para recibir atención en un hospital de Morelos.
6

El ISSSTE traslada en helicóptero a paciente con complicaciones de parto en Morelos

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
7

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
8

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Nanche, el fruto dorado
9

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
10

El macuspano

La Fiscalía de Campeche informó que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación, tras ser acusados de abusar de Susan "N".
11

Caso Susan avanza: Procesan a 2 implicados en violación grupal de joven en Campeche

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
12

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

El INE entregó las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, a raíz de la resolución del TEPJF.
13

El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad

14

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

La Policía Cibernética de la CdMx alertó que en redes sociales circulan retos virales que pueden poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
15

La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con transparencia, especialmente en pendientes relacionados con empresas.
1

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

La calificadora Moody’s llevará a cabo una revisión para subir la calificación crediticia de Pemex, tras la implementación del Plan Estratégico 2025-2035.
2

Moody's revisa posible mejora en calificación de Pemex; podría subir hasta 2 niveles

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
3

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

La Policía Cibernética de la CdMx alertó que en redes sociales circulan retos virales que pueden poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
4

La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
5

Aumentos al salario mínimo tendrán límite: que cubran 2.5 canastas básicas: Munguía

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
6

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

Harfuch y el Gabinete de Seguridad entregaron 100 nuevas patrullas y firmaron un convenio con Sinaloa.
7

Gabinete de Seguridad entrega 100 patrullas a Sinaloa; firman convenio de seguridad

El Presidente Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania está lista "para una tregua real y una nueva arquitectura de seguridad" en la reunión con Donald Trump.
8

Trump anuncia reunión trilateral con Putin y Zelenski en fecha y lugar por confirmar

El INE entregó las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, a raíz de la resolución del TEPJF.
9

El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad

10

ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

11

Por atentado contra Ciro Gómez Leyva dan 11 años de cárcel a "El Yeye" y "El Dedotes"

12

"Todo el tiempo andamos con miedo". Jornaleros relatan su temor a las redadas del ICE