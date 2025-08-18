"Lord Pádel" y su socio son liberados gracias a amparo; enfrentarán su juicio libres

"Lord Pádel" y su socio fueron liberados por un Juez del Estado de México debido a que contaban con un amparo que impide su detención, pero la esposa e hijo del empresario seguirán presos en el penal de Barrientos.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Alejandro Germán "N", conocido como "Lord Pádel", y su socio Othon "N" fueron liberados este lunes gracias a un amparo y podrán enfrentar en libertad el proceso en su contra por la agresión contra un instructor en un club del Estado de México (Edomex).

Durante una audiencia celebrada este 18 de agosto, un Juez de Control ordenó la inmediata liberación de ambos sujetos debido a que ambos contaban con una suspensión temporal que impide su arresto, misma que fue concedida durante un juicio de amparo.

Por otra parte, la pareja de "Lord Pádel", Karla Alejandra "N", y su hijo, Germán "N", permanecerán bajo custodia de las autoridades luego de que les fuera dictada la medida de prisión preventiva justificada, por lo que estarán recluidos en el penal de Barrientos.

Cabe mencionar que la audiencia de imputación en contra de las cuatro personas acusadas de golpear brutalmente a un instructor de pádel en un club del Estado de México se llevó a cabo en privado a petición de la defensa de los acusados, la cual argumentó que existe demasiada presión mediática en torno a este caso.

#Detenidos, La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación a los hechos registrados el… pic.twitter.com/G9VlezTMbM — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 15, 2025

La Fiscalía del Edomex informó que Alejandro Germán “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N” fueron detenidos el 14 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando regresaban de un viaje por Alemania.

Las cuatro personas fueron señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de ser exhibidos en un video golpeando brutalmente a otro hombre.

Al momento de su detención, "Lord Pádel" y su socio presentaron un amparo que impedía su arresto, sin embargo, al no tener conocimiento de que dicho recurso haya sido otorgado las autoridades los detuvieron para trasladarlos a la sede ministerial.

Los hechos por los que se les imputa a los señalados ocurrieron el 19 de julio del 2025 en el Club Alfa Padel, localizado en el municipio de Atizapán de Zaragoza; en dicha ocasión, el empresario, su pareja, su hijo y su socio golpearon brutalmente a un instructor con el que tuvieron una diferencia durante un torneo.