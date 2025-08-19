Por atentado contra Ciro Gómez Leyva dan 11 años de cárcel a "El Yeye" y "El Dedotes"

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 6:36 pm

Un juez federal sentenció a “El Yeye” y “El Dedotes” a 11 años de prisión por el atentado contra Ciro Gómez Leyva; suman 11 condenados por el caso.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez federal dictó este lunes una sentencia de 11 años y un mes de prisión en contra de Israel Jiménez Ávila, alias "El Yeye", y Juan Antonio Cisneros Morales, conocido como "El Dedotes", tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en agravio del periodista Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con las investigaciones, el comunicador fue agredido la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando se dirigía a su domicilio en la Ciudad de México.  El entonces Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que se trató de un ataque directo contra el comunicador.

A raíz de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta la fecha, se han emitido sentencias condenatorias contra 11 personas por su participación en la asociación delictiva que planeó y ejecutó el ataque contra el comunicador.

La audiencia de procedimiento abreviado se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde el Juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas resolvió la condena a petición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

De esta forma, la Feadle determinó ejercer la facultad de atracción del caso con base en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al acreditarse que el delito se cometió con la finalidad de limitar y afectar el libre ejercicio de la libertad de expresión.

En audiencias previas, otros participantes también fueron sentenciados, entre ellos: Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias "El Bart", quien recibió 14 años de prisión por ser el autor material del ataque, mientras que Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias "El Pool", fue condenado a 12 años por cerrar el paso al vehículo del periodista.

Según declaraciones ministeriales, antes del atentado los implicados se reunieron en el domicilio de Armando Escárcega Valdez, alias "El Patrón", señalado como autor intelectual del ataque, quien aseguró pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presentó la misión como un “encargo del señor Mencho”.

Cabe mencionar que este lunes también estaba programada la audiencia de Erick Hazael Ramos Mendoza, alias "El Haza", acusado de tentativa de homicidio y asociación delictuosa; sin embargo, fue diferida para el 29 de septiembre de 2025, debido a su cambio de defensa legal. Esto luego de que la nueva abogada solicitara tiempo para revisar el expediente y analizar la propuesta de procedimiento abreviado presentada por la Fiscalía.

En cuanto a "El Patrón", presunto autor intelectual del ataque, aún no se ha definido la fecha de audiencia. En caso de acceder a un juicio abreviado, esta quedaría en homicidio en grado de tentativa, cuya pena mínima es superior a 11 años de prisión.

