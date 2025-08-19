El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad

El Consejo General del INE entregó la constancia de mayoría que acredita como ganadores de la elección judicial a 26 magistradas y magistrados de Circuito, así como a 19 juezas y jueces de Distrito.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó este lunes las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, que los acreditan como ganadores en la elección judicial, a pesar de que habían sido declarados como inelegibles por no contar con el promedio escolar fijado en la Reforma Judicial; esto a raíz de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante el acto celebrado en el salón de sesiones, el Consejo General del INE entregó la constancia correspondiente a 19 personas juzgadoras, de las cuales, 12 fueron por cumplir con el requisito de tener un promedio de 9 en la especialidad; dos por tener promedio de 8 en la licenciatura y cinco por criterios de paridad.

A ellos se suman 26 magistradas y magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los cuales 16 recibieron constancia por cumplir con el requisito del promedio de 9 en la especialidad, dos por tener promedio de 8 en la licenciatura, siete por los criterios de paridad y uno por votos inviables.

#BoletínINE 📑 | Acata INE sentencias del TEPJF y entrega constancias de mayoría a 45 personas juzgadoras de Distrito y magistraturas de Circuito. https://t.co/0T6Ncqn5VV pic.twitter.com/gZ9BafnNuq — @INEMexico (@INEMexico) August 18, 2025

Las magistradas, magistrados, juezas y jueces que recibieron este lunes si constancia de mayoría por parte del INE asumirán sus cargos en los siguientes Circuitos Judiciales: 01 Ciudad de México, 02 Estado de México, 03 Jalisco, 04 Nuevo León, 05 Sonora, 06 Puebla, 07 Veracruz, 09 San Luis Potosí, 10 Tabasco, 12 Sinaloa, 16 Guanajuato, 18 Morelos, 19 Tamaulipas, 20 Chiapas, 21 Guerrero, 22 Querétaro, 24 Nayarit y 27 Quintana Roo.

Es importante mencionar que las personas que recibieron el documento que las acredita como ganadoras en la elección judicial fueron declaradas como inelegibles por los consejeros del órgano electoral al considerar que no cumplían con los requisitos mínimos para ser electos.

Durante el acto, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recalcó que al acatar la resolución emitida por el Tribunal Electoral el Instituto "demuestra el compromiso de nuestras instituciones con la equidad de género, la legalidad y la transparencia”.