Un fin de semana con cine de horror, culturas originarias y hasta El Principito

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 7:00 am

Agenda de actividades para sete fin de semana

La capital mexicana tiene actividades para salir a disfrutar del teatro, la música, los museos y hasta el horror.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).-  Agosto se está terminando y en en su penúltimo fin de semana trae actividades para disfrutar de teatro, exposiciones y mucho miedo con un festival de cine de horror. Aquí compartimos algunas actividades:

Macabro

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro se realiza este año del 19 al 31 de agosto y tendrá funciones de películas y cortometrajes en varias sedes; para este fin de semana tienen varias propuestas, aquí algunas:

Viernes 22 de agosto

  • Inocencias Perdidas: función a las 16:00 horas en el Faro de Oriente
  • The killgrin: función a las 15:00 horas en la Cineteca Nacional México.
  • Bleeding: función a las 17:30 horas en la Cineteca Nacional México.
  • La Femenil, la lucha no acaba… : a las 18:00 horas en el Faro Cosmos.

Sábado 23 de agosto

  • Masacre en el Delta: función a las 16:00 horas Cinematógrafo del Chopo.
  • Lo más Macabro de Caostica X: a las 17:00 horas en el Centro Cultural de España.
  • Macabro Grindhouse: a las 17:00 horas en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia.
  • Zombie Jesus Vampire Hunter: a las 18:00 horas en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia.

Domingo 24 de agosto

  • Retratos del apocalipsis: función a las 15:00 horas en la Cineteca Nacional México.
  • El diablo en el camino: a las 17:30 en Cineteca Nacional México.
  • Charla "El Museo del Chopo como espacio cinematográfico": Como parte de la celebración de los 50 años del Museo del Chopo, José Luis Ortega Torres y Edna Campos Tenorio, van a reflexionar y comentar desde el punto de vista cinematográfico sobre la historia del museo como icono cultural que marcó una época. ¿Cuándo? Domingo 24 de agosto a las 16:00 horas en el Cinematógrafo del Chopo.

¿Dónde? Varias sedes
¿Cuánto? Algunas funciones son gratuitas y otras tienen costo, aquí puedes revisar.

XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2025

Este festival cultural cuenta con actividades y presentaciones que muestran la riqueza y la diversidad de las culturas originarias, desde artesanías, gastronomía, textiles, talleres, conversatorios, teatro hasta poesía en lenguas indígenas, música en vivo y muchos otros saberes ancestrales.

Este domingo 24 de agosto en la Plancha del Zócalo se contará con las siguientes presentaciones:

  • 12 horas: Banda Monumental Oaxaqueña
  • 15 horas: Protocolo de clausura
  • 16 horas: Yolotecuani (Música)

¿Dónde? Zócalo capitalino (P.za de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada gratuita

Este sábado hay actividades en el Zócalo.
XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Foto: Secretaría de Cultura Ciudad de México

50 años del Museo Universitario del Chopo

El Museo Universitario del Chopo conmemora medio siglo de historia con un programa que reafirma su papel en el desarrollo del arte contemporáneo y las expresiones culturales alternativas en México.

23 de agosto de 2025: La música ha sido una de las expresiones más contundentes y emblemáticas del museo; para esta celebración se prepara un ciclo de conciertos que harán eco de ese recorrido musical. El primer concierto de este ciclo musical conmemorativo estará a cargo de Astrid Hadad.

24 de agosto de 2025 : Macabro: Festival Internacional de Cine de Horror se une a la celebración con una jornada especial organizada en colaboración con la Filmoteca de la UNAM. El programa incluye una lectura de tarot, una mesa de diálogo en la que participan Edna Campos y José Luis Ortega, y la proyección especial de La montaña sagrada (1973), de Alejandro Jodorowsky.

¿Dónde? Museo Universitario del Chopo (Dr. Enrique González Martínez 10, col. Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada a Galerías: 40 pesos general, 20 estudiantes, profesores, trabajadores UNAM, ex alumnos UNAM e INAPAM con credencial vigente. Entrada libre menores 12 Años Y Miembros ICOM con credencial Vigente.

Museo Universitario del Chopo
El Museo Universitario del Chopo celebra 50 años. Foto: Museo Universitario del Chopo

Paseo Histórico, San Juan de Aragón

El domingo 24 de agosto a las 10:45 horas, se realizará un Paseo Histórico en el Bosque de Aragón para revelar las historias que habitan en donde alguna vez estuvo una de las haciendas más productivas de la época novohispana. El recorrido invita a reflexionar sobre la historia social y ecológica que existe.

¿Dónde? Acceso 4 del Bosque de Aragón (Av. 412, San Juan de Aragón IV Sección, Gustavo A. Madero).
¿Cuánto? Sin costo.

Recorrido en el Bosque de Aragón
Recorrido en el Bosque de Aragón. Foto: cultura.cdmx.gob.mx

El viaje del Principito

El domingo 24 de agosto a las 12:30 horas, la Compañía Teatral Antagónicos presenta El viaje del Principito con la dirección de Víctor Pacheco. ¿De qué trata? El Principito narra la historia de un niño príncipe que vive en un pequeño asteroide y que cae a la Tierra, donde conoce a un piloto varado en el desierto. Ambos entablan una conversación en clave poética donde hablan de filosofía, de crítica social, del amor, del honor y de mucho de lo que nos hace humanos.

¿Dónde? Centro Cultural José Martí (Dr. Mora. Esq. Av. Hidalgo 1 , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo

El viaje del Principito
La obra El viaje del Principito es para toda la familia. Foto: Facebook Centro Cultural José Martí

