ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

18/08/2025 - 7:49 pm

Juan Carlos Monedero, analista político y confundador de Podemos, platicó en el programa "Los Periodistas" sobre cómo el diario ABC "fue uno de los mas conspicuos representantes de que el Gobierno de López Obrador había enloquecido, de que eran unos populistas y que España había llevado poco menos que la civilización a México".

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).–  Existe "una internacional del odio y la mentira" que integran el diario ABC y Felipe Calderón Hinojosa desde España, la cual ha centrado sus ataques hacia México como ocurrió con la más reciente publicación de este medio español que afirmó, sin pruebas, que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vivía en una zona de lujo de España, sostuvo en entrevista el periodista, analista político y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

En uno de sus ataques más recientes, el medio monárquico de ultraderecha publicó este fin de semana el artículo "La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid", en el que afirmó, sin presentar documentos, sobre cómo Beatriz Gutiérrez Müller había cambiado su residencia a Madrid junto a su hijo, Jesús Ernesto, de quien dijo que estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.

El medio hablaba además de un supuesto distanciamiento de Gutiérrez Müller con su esposo el expresidente López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tanto la doctora Beatriz Gutiérrez Müller como la Presidenta Sheinbaum desmintieron lo publicado.

Juan Carlos Monedero planteó que el diario ABC actúa, en realidad, al servicio de los intereses políticos. "De repente creen que ridiculizando a la mujer de López Obrador, utilizando a su hijo, diciendo que están enfrentados con Claudia Sheinbuam, ayudan al PAN [Partido Acción Nacional ] que está en cooperación con el Partido Popular [de España] para intentar en Europa tumbar la Reforma Judicial". Y ahondó: "Hay una internacional del odio y la mentira".

"¿Y quién está operando todo esto? ¿Y quién está intentando descalificar al gobierno de López Obrador y al Gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues don Felipe Calderón, es decir, el expresidente contratado en su día por una transnacional española, que vive a cuerpo de rey en Madrid amparado por el gobierno de la extrema derecha de Isabel Díaz Ayuso, y que utilizan a sus medios de comunicación fines como el ABC que no tiene problemas en mentir, para intentar seguir debilitando al gobierno de Claudia Sheinbaum", expuso Monedero en una charla con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, conductores del programa "Los Periodistas", que se transmite en el canal SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube.

Juan Carlos Monedero recordó que ABC, es un diario de la extrema derecha acostumbrado a publicar cosas en contra, no solamente de la izquierda, sino incluso dirigidas a los críticos dentro de la derecha de su línea que es una de las mas radicales de la derecha española.

"El diario ABC fue uno de los mas conspicuos representantes de que el Gobierno de López Obrador había enloquecido, de que eran unos populistas y que España había llevado poco menos que la civilización a México. El diario ABC lo hemos sufrido porque se ha inventado mentiras […] Ese el ABC que publica que la mujer de López Obrador y su hijo se van a ir a vivir a España sin ningún tipo de prueba y con las mentiras clásicas: ‘según fuentes diplomáticas'", comentó el reconocido analista político.

