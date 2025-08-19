El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Ante una reducción en el financiamiento a partidos políticos contemplada en el presupuesto para 2026 planteado por el INE, diputados del PRI, PAN y MC se pronunciaron en contra de tal medida, al señalar que representa un retroceso y abre la puerta a peligros como "filtración de dinero ilícito del crimen organizado".

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El presupuesto para 2026 solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Congreso asciende a más de 18 mil 210 millones de pesos, 7.57 por ciento menos que lo aprobado en 2025 (19 mil 645 mdp).

El próximo año será Proceso Electoral Federal 2026-2027, en que se renovará a la Cámara de Diputados y además se organizarán la segunda etapa de la elección judicial y las elecciones locales en Coahuila.

El presupuesto base es de 12 mil 503 millones de pesos, un incremento de 1.19% respecto a 2025. Asimismo, solicitaron otros 5 mil 707 millones de pesos para cartera de proyectos, entre ellos, el gasto de 338 millones de pesos para la elección judicial.

“El presupuesto total solicitado para 2026 asciende, en números cerrados, a 18 mil 210 millones de pesos, una tendencia positiva en términos de suficiencia presupuestaria y racionalidad en el ejercicio del gasto”, dijo la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

La Consejera electoral Dania Ravel, presidenta de la Comisión de prerrogativas, presentó el proyecto sobre el financiamiento de partidos políticos para 2026, el cual asciende a siete mil 737 millones 252 mil pesos, el cual se distribuye en:

–Actividades ordinarias permanentes: la fórmula determinada por la ley de partidos políticos es multiplicando la ciudadanía inscrita en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la UMA, lo que equivale a siete mil 368 millones de pesos, el cual se reparte entre los partidos políticos con un 30 por ciento repartido de forma igualitaria y el 70 por ciento considerando resultados electorales previos

–Actividades específicas: 221 millones 041 mil pesos, repartido 70-30 entre todos los partidos políticos

–Franquicia postal: 147 millones 363 mil pesos, repartido por igual

–Franquicia telegráfica: 693 mil 492 pesos, igual que en 2024, lo cual no ha sido utilizado por partidos políticos desde 2008.

De ese presupuesto anual, el monto total que por ley deben destinar a capacitación y liderazgo político de las mujeres es de 221 millones de pesos.

La Diputada Marcela Guerra, representante del PRI en el INE, recordó que la reforma electoral de 2007-08 estableció la fórmula para distribuir el financiamiento para actividades ordinarias y se creó una partida para capacitación, y en la reforma de 2014 se definió el modelo actual de financiamiento a partidos políticos.

Respecto a la propuesta de reforma electoral del Gobierno de Claudia Sheinbaum, Guerra aseguró que reducir el financiamiento público bajo el argumento de austeridad será un retroceso porque abre la puerta al financiamiento ilícito de las campañas y reduce la fuerza de partidos de oposición.

El Consejo General del INE presentó el anteproyecto de presupuesto 2026 por más de 18,200 mdp y aprobó el financiamiento público para partidos políticos, que asciende más de 7,737 mdp, conforme a la Constitución. pic.twitter.com/XF76JMof1v — @INEMexico (@INEMexico) August 19, 2025

“Reducir drásticamente el financiamiento público como se ha venido anunciando en el marco de una posible reforma electoral abre la puerta a lo más peligroso: la filtración de dinero ilícito del crimen organizado, las grandes corporaciones o intereses extranjeros que podrían bajo la sombra marcar el rumbo de las elecciones. El financiamiento público no es un lujo, es un dique para la democracia”, dijo la priista. “Daremos la batalla”.

El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, dijo que es inaudito que desde el Gobierno federal se impulse una reforma electoral sin, por ahora, tomar en cuenta a los partidos políticos, por lo que afirmó que defenderán el uso de recursos públicos auditados para elecciones equitativas y las reglas electorales construidas por el consenso democrático, no por imposición del Ejecutivo.

“Es un retroceso histórico, un intento de regresarnos a los años 80, cuando el Gobierno controlaba las elecciones y la confianza ciudadana era mínima”, dijo el panista. “México no puede permitirse regresar al autoritarismo”.

En contraste, el Diputado de Morena Guillermo Rodríguez aseguró que una cosa es el financiamiento público a los partidos políticos y otra cosa es el despilfarro público que han hecho.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó el anteproyecto de presupuesto 2026 por 15 mil mdp y el financiamiento a partidos por 7,737 mdp. También entregó constancias de mayoría a magistraturas y jueces electos del Poder Judicial. pic.twitter.com/6P8vePmibb — @INEMexico (@INEMexico) August 19, 2025

Contrario a lo dicho por el Diputado panista, el morenista aseguró que la comisión presidida por Pablo Gómez abrió un proceso para construir la reforma electoral con todas las voces, incluyendo una encuesta.

“A diferencia del pasado, donde las reformas eran resultado de pactos cupulares, hoy se convoca a la ciudadanía para definir el futuro de nuestra democracia”, afirmó. “Es falsa la narrativa de que hay cerrazón, de que no se quiere escuchar a nadie”.

A su vez, el representante de Movimiento Ciudadano en el INE, Juan Zavala (familiar de Margarita Zavala), lamentó que hayan vuelto a México “las comisiones presidenciales” y que el proceso de una reforma electoral se dé desde el seno del Poder Ejecutivo y no desde el Poder Legislativo. También criticó que Morena ya adelanta los resultados al proceso participativo, por lo que lo calificó como una simulación.

“Ahí se ve el desprecio que tienen por otros poderes que no deberían subordinarse al Poder Ejecutivo”, apuntó el emecista.

Respecto al financiamiento, expuso que de 2016 a la fecha, Morena ha sido “el partido más caro del mundo”: en nueve años ha recibido más de 32 mil millones de pesos de financiamiento local y nacional.