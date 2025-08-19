Moody's revisa posible mejora en calificación de Pemex; podría subir hasta 2 niveles

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 10:35 pm

La calificadora Moody’s llevará a cabo una revisión para subir la calificación crediticia de Pemex, tras la implementación del Plan Estratégico 2025-2035.

Artículos relacionados

Moody's anunció que la calificación crediticia de Pemex podría subir hasta dos niveles tras la revisión que llevará a cabo. Esto, a raíz del anuncio del Plan Estratégico 2025-2035 anunciado por el Gobierno de México para la empresa.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La calificadora Moody’s dio a conocer este lunes que llevará a cabo una revisión para subir la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente es de B3, esto como resultado de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035.

En un comunicado, la institución financiera detalló que se revisará la calificación de familia corporativa, la evaluación del riesgo crediticio y las calificaciones de bonos senior no garantizados con respaldo.

Actualmente, la petrolera mexicana tiene una calificación de B3, por lo que se considera altamente especulativa, sin embargo, de acuerdo con la firma esta nota podría mejorar hasta en dos niveles.

Moody's recalcó que la revisión para mejorar la calificación de Pemex se da a raíz de que la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la implementación de su Plan Estratégico 2025-2035, el cual contempla otorgar apoyo federal a la petrolera para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, lo que permitirá que a partir del 2027 pueda financiarse por sí misma.

La calificadora explicó que las calificaciones podrían mejorar si Pemex y el Gobierno de México cierran “exitosamente” las transacciones de gestión de pasivos, lo que llevaría a una estructura de capital más sostenible que demuestre un apoyo mayor.

Como parte de la estrategia, Pemex, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía, comprometerá futuras contribuciones similares a capital a través de la estructura P-CAP por un valor de 12 mil millones de pesos.

La calificadora Moody'a detalló que la revisión a la calificación de la petrolera mexicana concluirá en el tercer trimestre del 2025, periodo en el que se espera la publicación de detalles sobre el cierre de las transacciones

“Se espera que se publiquen detalles adicionales durante el trimestre, incluyendo las especificaciones del fondo de inversión para Pemex, que serán clave para evaluar su atractivo para el sector privado”, explicó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
1

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Todavía no se iban Zelensky y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin
2

Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
3

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

4

ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
5

Aumentos al salario mínimo tendrán límite: que cubran 2.5 canastas básicas: Munguía

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
6

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
7

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

"Lord Pádel" y su socio fueron liberados gracias a un amparo y podrán enfrentar en libertad el proceso en su contra por golpear a un instructor en el Edomex.
8

"Lord Pádel" y su socio son liberados gracias a amparo; enfrentarán su juicio libres

La Policía Cibernética de la CdMx alertó que en redes sociales circulan retos virales que pueden poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
9

La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
10

El macuspano

Nanche, el fruto dorado
11

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
12

VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

La Fiscalía de Campeche informó que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación, tras ser acusados de abusar de Susan "N".
13

Caso Susan avanza: Procesan a 2 implicados en violación grupal de joven en Campeche

El INE entregó las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, a raíz de la resolución del TEPJF.
14

El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad

La tristeza de López Obrador
15

La tristeza de López Obrador

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La calificadora Moody’s llevará a cabo una revisión para subir la calificación crediticia de Pemex, tras la implementación del Plan Estratégico 2025-2035.
1

Moody's revisa posible mejora en calificación de Pemex; podría subir hasta 2 niveles

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
2

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

La Policía Cibernética de la CdMx alertó que en redes sociales circulan retos virales que pueden poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
3

La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
4

Aumentos al salario mínimo tendrán límite: que cubran 2.5 canastas básicas: Munguía

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
5

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

Harfuch y el Gabinete de Seguridad entregaron 100 nuevas patrullas y firmaron un convenio con Sinaloa.
6

Gabinete de Seguridad entrega 100 patrullas a Sinaloa; firman convenio de seguridad

El Presidente Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania está lista "para una tregua real y una nueva arquitectura de seguridad" en la reunión con Donald Trump.
7

Trump anuncia reunión trilateral con Putin y Zelenski en fecha y lugar por confirmar

El INE entregó las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, a raíz de la resolución del TEPJF.
8

El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad

9

ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

10

Por atentado contra Ciro Gómez Leyva dan 11 años de cárcel a "El Yeye" y "El Dedotes"

11

"Todo el tiempo andamos con miedo". Jornaleros relatan su temor a las redadas del ICE

"Lord Pádel" y su socio fueron liberados gracias a un amparo y podrán enfrentar en libertad el proceso en su contra por golpear a un instructor en el Edomex.
12

"Lord Pádel" y su socio son liberados gracias a amparo; enfrentarán su juicio libres