Moody's revisa posible mejora en calificación de Pemex; podría subir hasta 2 niveles

Moody's anunció que la calificación crediticia de Pemex podría subir hasta dos niveles tras la revisión que llevará a cabo. Esto, a raíz del anuncio del Plan Estratégico 2025-2035 anunciado por el Gobierno de México para la empresa.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La calificadora Moody’s dio a conocer este lunes que llevará a cabo una revisión para subir la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente es de B3, esto como resultado de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035.

En un comunicado, la institución financiera detalló que se revisará la calificación de familia corporativa, la evaluación del riesgo crediticio y las calificaciones de bonos senior no garantizados con respaldo.

Actualmente, la petrolera mexicana tiene una calificación de B3, por lo que se considera altamente especulativa, sin embargo, de acuerdo con la firma esta nota podría mejorar hasta en dos niveles.

@moodysratings anuncia que posiblemente revisará la calificación crediticia de @Pemex tras el anuncio del Plan Estratégico 2025-2035, a reserva de que se ejecute la operación del vehículo que anunció @Banobras_mx Si se da, sería una revisión de su nota en dos niveles 👇🏼 pic.twitter.com/RYDJE4WoyN — Víctor Gómez Ayala (@Victor_Ayala) August 18, 2025

Moody's recalcó que la revisión para mejorar la calificación de Pemex se da a raíz de que la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la implementación de su Plan Estratégico 2025-2035, el cual contempla otorgar apoyo federal a la petrolera para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, lo que permitirá que a partir del 2027 pueda financiarse por sí misma.

La calificadora explicó que las calificaciones podrían mejorar si Pemex y el Gobierno de México cierran “exitosamente” las transacciones de gestión de pasivos, lo que llevaría a una estructura de capital más sostenible que demuestre un apoyo mayor.

Como parte de la estrategia, Pemex, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía, comprometerá futuras contribuciones similares a capital a través de la estructura P-CAP por un valor de 12 mil millones de pesos.

La calificadora Moody'a detalló que la revisión a la calificación de la petrolera mexicana concluirá en el tercer trimestre del 2025, periodo en el que se espera la publicación de detalles sobre el cierre de las transacciones