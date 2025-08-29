Lo mejor de la danza, teatro y fotografía toman este fin de semana la CdMx

Redacción/SinEmbargo

29/08/2025 - 7:00 am

¿Qué hacer en la CdMx?

Isaac Hernández llega al Auditorio Nacional con Despertares para mostrar lo mejor de la danza, pero si prefieres teatro, ¿qué tal un juicio a Judas Iscariote?, eso y más en la capital mexicana. 

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El último fin de semana de agosto es una buena oportunidad para visitar museos y disfrutar de una presentación musical sin costo. Aquí te contamos dónde.

Despertares

El espectáculo de danza Despertares, que reúne a figuras destacadas de México y el mundo, de la mano de Isaac Hernández, bailarín mexicano de renombre mundial, y Emilia Hernández, productora ejecutiva y cofundadora de Soul Arts Productions; realiza su onceava edición este 30 de agosto en el Auditorio Nacional.

Entre los artistas participantes de esta edición destacan figuras internacionales provenientes de las compañías de danza más prestigiosas del mundo:

  • Isaac Hernández – American Ballet Theatre (EU)
  • Katherine Barkman – San Francisco Ballet (EU)
  • Esteban Hernández – San Francisco Ballet (EU)
  • Marion Barbeau – Ballet de la Ópera de París (Francia)
  • Simón Le Borgne – Ballet de la Ópera de París (Francia)
  • Catherine Hurlin – American Ballet Theatre (EU)
  • Sae Eun Park – Ballet de la Ópera de París (Francia)
  • Takumi Miyake – Royal Danish Ballet (Dinamarca)
  • Germain Louvet – Opera de París (Francia)
  • Tiler Peck – New York City Ballet (EU)
  • Roman Mejía – New York City Ballet (EU)
  • Gabrielle Frola – National Ballet of Canada
  • Aran Bell – American Ballet Theatre (EU)
  • Ivana Bueno – Royal Ballet de Londres (Reino Unido)
  • Ghetto Funk Collective – (Países Bajos)
  • Roberto Bolle – Ex Étoile de La Scala de Milán
  • Chey Jurado – Artista internacional (España)

¿Dónde? Auditorio Nacional (Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos para la onceava edición de Despertares se pueden adquirir a través de Ticketmaster.

Los Últimos Días de Judas Iscariote

Los Últimos Días de Judas Iscariote, escrita por Stephen Adly Guirgis -ganador del Pulitzer- y dirigida Marco Vieyra, se presenta en el  Teatro Helénico con una propuesta interesante: replantear la historia de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, pero desde una perspectiva diferente, en la que cada asistente deberá reflexionar acerca del juicio constante al otro.

¿Dónde? Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México) del 16 al 31 de agosto de 2025, con funciones los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.
¿Cuánto? Los boletos tienen un costo de 720 y 504 pesos en Planta baja y de 360 en Planta alta, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico o a través de su página: helenico.gob.mx

Obra Los últimos días de Judas Iscariote
Los últimos días de Judas Iscariote se presenta en el Teatro Helénico. Foto: Alberto Clavijo

Ciclo Inercias

El viernes 29 de agosto, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de España en México (CCEMx) se reunirán Luisa Almaguer y la banda española Viuda, para ofrecer una singular mezcla de copla y punk asturiano; esto como parte del ciclo Inercias que se caracteriza por recibir a talentos españoles, reuniéndolos con proyectos locales e impulsando de igual forma la escena musical mexicana.

En 2024 Luisa Almaguer, cantautora y actriz transgénero, lanzó su segundo LP, Weyes, álbum que ha sido merecedor al reconocimiento de la crítica, al grado de ser considerado uno de los mejores trabajos mexicanos del año. Por su parte, la banda española Viuda, conformada por Marta Candás, Elisa G. Gómez, Sara Rego y Eva Llavona, presenta una propuesta musical, que aúna el sonido de copla y post punk, todo ello a través de sus composiciones y letras sociales. Para mayor información revisa la página del CCEMx.

¿Dónde? Centro Cultural de España en México
¿Cuánto? Entrada sin costo.

Presentación musical en el CCEMx
Inercias presentará el estilo único y el compromiso con la visibilidad trans de Luisa Almaguer, junto al rico imaginario de Viuda. Foto: Cortesía CCEMx

World Press Photo 2025

El  concurso internacional de fotoperiodismo más importante del mundo, World Press Photo llega en una edición más al Museo Franz Mayer para mostrar con sus imágenes los problemáticas culturales, sociales, políticos y climáticos a los que nos enfrentamos. La exposición se podrá visitar hasta el 28 de septiembre.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México).
¿Cuánto? El costo de la entrada es de 120 pesos y se pueden adquirir aquí.

World Press Photo 2025
World Press Photo regresa al Museo Franz Mayer. Foto: franzmayer.org.mx

Gran venta nocturna

La Gran Venta Nocturna 2025 del Fondo de Cultura Económica inició el 28 de agosto pero aún le queda un día, el 29 de agosto. Además de los descuentos habrá actividades como presentaciones y firmas de libros, charlas y talleres. Para conocer la lista completa de actividades, da clic aquí.

¿Dónde? Varias librerías participantes
¿Cuánto? Habrá libros con descuentos de hasta el 50 por ciento.

