El caso Bermúdez no se habló con Adán y Monreal: CSP; revisaron la agenda legislativa

Durante el encuentro que sostuvo con los líderes legislativos de Morena, la Presidenta Sheinbaum se centró en las iniciativas de su Gobierno.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este martes que durante su reciente encuentro con los coordinadores parlamentarios de Morena, el Senador Adán Augusto López Hernández y el Diputado Ricardo Monreal Ávila, se abordaron exclusivamente temas legislativos, sin tocar el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

“No, hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Va una última iniciativa que tiene que ver con la Ley de Amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial. Vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas y también el paquete económico”, explicó en su conferencia de prensa matutina.

La titular del Poder Ejecutivo detalló que el encuentro se centró en el contenido y los tiempos de las iniciativas que serán presentadas en el próximo periodo ordinario de sesiones. También se mencionó la Reforma Electoral, cuya discusión será retomada en una próxima reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al ser cuestionada sobre por qué no se abordó el caso de Hernán Bermúdez, reiteró que ese asunto corresponde a las autoridades competentes: “Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales que tengan que ver con asuntos de delincuencia organizada o del fuero común. En el caso del exsecretario de Seguridad, hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del estado de Tabasco”.

Sobre la posición del Senador Adán Augusto López, Sheinbaum Pardo recordó que fue electo por sus compañeros de bancada.

“Él fue electo como coordinador por los senadores de Morena. Antes se creía que la Presidenta, o así, el dedazo del Presidente en todos lados. Entonces, él fue electo por los senadores de Morena y nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer”, aclaró.

Finalmente, la mandataria federal concluyó que cualquier declaración que deba rendir el Senador deberá realizarse ante las instancias correspondientes, y que su Gobierno se mantiene enfocado en avanzar con la agenda legislativa.

Agenda legislativa, el único tema

Ayer, la Presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena, el Diputado Ricardo Monreal Ávila y el Senador Adán Augusto López, para revisar la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.

Durante el encuentro, se abordaron cerca de 30 puntos prioritarios, incluyendo reformas al Poder Judicial, la Ley de Aduanas, el Paquete Económico 2026 y la Reforma Electoral que propone eliminar la figura de legisladores plurinominales.

“Fue una reunión prolongada porque revisamos toda la agenda legislativa, intentamos deliberar y, en su caso, aprobar casi 30 puntos del contenido de la misma. Y revisamos también toda la estrategia del Poder Legislativo”, compartió el Diputado Monreal al salir del recinto.

Por la mañana, la Presidenta Sheinbaum había adelantado que el objetivo era compartir con los coordinadores las iniciativas que el Gobierno federal busca impulsar en este periodo: “Hay una serie de iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la 'mañanera', y que ellos conozcan cuáles queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”.

Aunque también arribaron a Palacio Nacional el Senador Ignacio Mier Velazco y la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján, Monreal Ávila precisó que únicamente él y Adán Augusto participaron en la reunión con la Presidenta.

Al cierre del encuentro, Monreal confirmó que no habrá cambios en los liderazgos parlamentarios. “¿Va a haber cambios en las coordinaciones?”, se le preguntó. “No, en lo absoluto”, respondió.

Respecto al Senador Adán Augusto López, el legislador morenista destacó que Sheinbaum mostró respaldo y respeto a su labor: “Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que la Presidenta tiene respeto por el Senador Adán Augusto López”.

También descartó que se haya abordado algún tema incómodo, como la relación del Senador con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.