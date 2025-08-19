Esposa e hijo de "Lord Pádel" reciben prisión preventiva; permanecerán en Barrientos

Karla "N" y Germán "N", esposa e hijo de "Lord Pádel", permanecerán presos en el penal de Barrientos, en el Estado de México, mientras se lleva a cabo el juicio en su contra por dar una golpiza a un hombre.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La esposa de "Lord Pádel", Karla "N", y su hijo, Germán "N", permanecerán en una cárcel del Estado de México (Edomex) luego de que les fuera impuesta la medida de prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso en su contra por golpear a un entrenador.

Cabe mencionar que el empresario, identificado como Alejandro Germán "N", y su socio, Othon "N", fueron liberados el lunes tras ser detenidos por la Fiscalía del Edomex gracias a que contaban con un amparo para impedir su arresto, por lo que podrán enfrentar su juicio en libertad.

Las cuatro personas mencionadas fueron señaladas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, esto por la golpiza que propinaron a otro hombre durante un torneo en el Club Alfa Pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

#Detenidos, La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación a los hechos registrados el… pic.twitter.com/G9VlezTMbM — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 15, 2025

Ayer se llevó a cabo la primera audiencia en contra de las cuatro personas acusadas de la agresión a un entrenador, durante la cual una Jueza de Control del Estado de México dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Karla "N" y Germán "N", esposa e hijo de "Lord Pádel".

Durante dicha comparecencia, la juzgadora ordenó la libertad de Alejandro Germán "N" y su socio, Othon "N", debido a que ambos contaban con un amparo que impide su arresto.

"Lord Pádel", Othon "N", Karla "N" y Germán "N" son investigados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa luego de ser exhibidos en un video golpeando brutalmente a un entrenador en un club del municipio de Atizapán de Zaragoza.

🚨 SE LES BORRÓ LA SONRISA Así se llegaron esposados al aeropuerto y después a la @FiscaliaEdomex, los prepotentes y abusivos de #LordPadel, su esposa, su hijo y su socio que fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún después de irse a Alemania de vacaciones. Por favor… pic.twitter.com/L1LBv3u3BD — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 17, 2025

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el 19 de julio de 2025 en el Club Alfa Pádel, cuando las cuatro personas agredieron a golpes a un entrenador con el que aparentemente tuvieron diferencias durante un torneo.