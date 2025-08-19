¿Hiciste examen para entrar a bachillerato de UNAM o IPN? Así puedes ver tu resultado

Las y los aspirantes que presentaron el examen de ingreso al bachillerato de la UNAM y del IPN pueden consultar los resultados en la plataforma "Mi derecho, mi lugar" de la SEP.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que a partir de este martes podrán consultarse los resultados del examen de ingreso al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A partir de este 2025, las y los estudiantes que desean entrar a una escuela de educación media superior ya no tendrán que presentar la prueba del Comipems para poder obtener un lugar, esto gracias a la implementación del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana.

Es importante mencionar que para poder inscribirse en una preparatoria, CCH o vocacional, las y los aspirantes deben obtener el mínimo de aciertos establecido por cada institución educativa, además de que necesitan contar con su certificado de secundaria con un promedio mínimo de 7, expedido a más tardar el 16 de julio de 2025.

📣 ¡Ya están los resultados de #MiDerechoMiLugar! 🤩 Si hiciste examen para entrar a las escuelas de #MediaSuperior de la @UNAM_MX o del @IPN_MX, este es tu momento. ✨🎓 Revisa aquí los resultados: 🔗https://t.co/lIHLfRqsVE pic.twitter.com/Hd8rpi2Pks — SEP México (@SEP_mx) August 19, 2025

¿Cómo consultar los resultados del examen de ingreso al bachillerato de la UNAM y del IPN?

Para consultar los resultados del examen de ingreso al bachillerato de la UNAM y del IPN, las y los aspirantes tienen que ingresar a la plataforma "Mi derecho, mi lugar" (accede dando clic aquí) y seguir estos pasos:

En la página principal del sitio, da clic en el enlace para consultar los resultados del examen de admisión. Para ingresar al sistema, captura el número de folio y la Clave Única de Registro de Población (CURP) que aparecen en la parte superior del comprobante de registro y da clic en el botón "enviar". El sistema te redirigirá a otra página en la que se mostrará el resultado obtenido en el examen. En caso de haber conseguido los aciertos necesarios, en la misma página se detalla cuál es el procedimiento que debes seguir para concluir el proceso de inscripción.