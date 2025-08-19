Trump rechaza enviar tropas de EU a Ucrania; pide a Zelenski ser “flexible” con Rusia

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 12:50 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, descartó que vaya a enviar tropas a Ucrania y pidió a Volodímir Zelenski ser “flexible” en las negociaciones con Rusia.

Donald Trump consideró que Rusia “tiene un ejército potente”. También urgió a realizar cuanto antes una cumbre entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, descartó que su país vaya a enviar tropas a Ucrania y pidió a su homólogo Volodímir Zelenski ser “flexible” en las negociaciones de paz con Rusia si quiere que el conflicto llegue a su fin.

En entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense señaló que varios países europeos ya habían expresado su disposición a desplegar militares en suelo ucraniano, por lo que las garantías de seguridad que reclama Kiev “no van a ser un problema”.

Sin embargo, Trump insistió en que EU no se involucrará en ese tipo de despliegue y recordó que en días recientes ya había dejado fuera la posibilidad de que Ucrania se integre a la OTAN.

Sobre un posible canje de territorios, afirmó que “Ucrania va a recuperar su vida y mucho terreno”, aunque evitó entrar en detalles, pese a que dos días atrás había dado por hecho que Kiev tendría que renunciar definitivamente a la península de Crimea.

El Presidente de EU destacó que Rusia “tiene un ejército potente, le guste a la gente o no”, y que el camino para frenar la guerra pasa por una cumbre entre Zelenski y el Presidente ruso, Vladímir Putin. En ese encuentro, consideró, ambos tendrían que ceder en sus posiciones aunque no se conviertan en “los mejores amigos”.

Asimismo, Trump presionó para que dicha reunión ocurra cuanto antes, al advertir que dar “otro mes o dos” de plazo, como propusieron líderes europeos el lunes en la Casa Blanca, sería “contraproducente”.

Rusia y Ucrania deberán negociar: Rubio

El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, sostuvo que tanto Rusia como Ucrania tendrán que hacer concesiones para poner fin a la guerra, aunque reconoció que “puede que no sea justo, pero es lo que se necesita”.

En entrevista también con Fox News, Rubio enfatizó que la única forma de terminar el conflicto es mediante un proceso de negociación en el que ninguna de las partes obtenga todo lo que reclama: “En cualquier negociación para acabar una guerra, las partes deben recibir, pero también ceder”.

El funcionario estadounidense reconoció que las concesiones no siempre son justas, pero reiteró que históricamente todas las guerras terminan así, salvo aquellas en las que un bando se rinde de manera incondicional, algo que, dijo, “no vamos a ver en este conflicto”.

Rubio explicó que, en este caso, “la definición de esas líneas dependerá de Putin y Zelenski, quienes decidirán con qué pueden convivir”. Añadió que Washington estará presente para facilitar el diálogo y “hacerlo posible”, garantizando que ambos presidentes tengan un canal de negociación directo.

El Secretario de Estado afirmó además que Putin podría intentar asegurar el control del Donbás como condición para detener la ofensiva, una exigencia que pone a prueba la resistencia política y militar de Ucrania.

Rubio subrayó que una reunión cara a cara entre Zelenski y Putin sería “algo sin precedentes” en este contexto bélico. Sólo después de esa cita, anticipó, podría celebrarse una tercera reunión con el propio Trump, en la que se buscaría cerrar un acuerdo definitivo que establezca nuevas líneas de seguridad y convivencia en la región.

Suiza daría inmunidad a Putin en cumbre

Suiza anunció este martes que otorgaría inmunidad al Presidente Vladímir Putin si decidía acudir a la cumbre con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que se planteaba celebrar en el país pese a la orden de detención en su contra emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por la deportación forzosa de niños ucranianos.

"Estábamos preparados para celebrar dicha reunión. Siempre habíamos manifestado nuestra disposición, pero, naturalmente, dependía de la voluntad de las grandes potencias", indicó el Ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, durante una rueda de prensa junto a su homólogo italiano, Antonio Tajani, en Berna.

En este sentido, mencionó que la cumbre podría llevarse a cabo en Suiza gracias al papel "especial" que tenía Ginebra como sede europea de Naciones Unidas, pese a que el país estaba obligado a acatar los dictámenes que surgieran del TPI, con sede en La Haya.

El titular de Exteriores suizo aseguró que Berna se había estado preparando para celebrar la cumbre y comentó que el evento podría celebrarse "en muy poco tiempo", según recogió la empresa de radiodifusión pública SRF.

Esto se produjo después de que el Presidente francés, Emmanuel Macron, propusiera a Suiza como país anfitrión de la cumbre entre ambos líderes por su carácter "neutral", tras verse el lunes en Washington con Zelenski, el Presidente estadounidense, Donald Trump, y otros líderes europeos.

Trump, principal promotor de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania, se limitó por ahora a decir que ya habían comenzado los preparativos de la cumbre entre Putin y Zelenski, y a esbozar un formato que arrancaría con una reunión bilateral entre los líderes ruso y ucraniano, abierta a continuación a tres, ya con el inquilino de la Casa Blanca sentado a la mesa.

El TPI emitió en marzo de 2023, poco más de un año después del inicio de la guerra en Ucrania, una orden de arresto contra Putin y su comisaria de los Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, por un supuesto crimen de guerra por la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas capturadas por Moscú hacia territorio ruso.

Rusia está dispuesta a tener un encuentro con Zelenski

El Gobierno de Rusia se mostró abierto a "cualquier formato" de reunión para tratar de acercar posturas sobre Ucrania, una voluntad expresada por el Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que abría la puerta a una futura reunión con el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"No renunciábamos a ninguna forma de trabajo, ni bilateral ni trilateral, el Presidente [Vladímir Putin] lo dijo en varias ocasiones", explicó el jefe de la diplomacia rusa en declaraciones a la televisión.

No obstante, advirtió que "lo principal" era que cualquier futura cita se planificara al detalle y no se organizara sólo por un "beneficio propagandístico" inmediato en medios de comunicación o redes sociales. "Cualquier contacto que involucrara a los primeros líderes debía prepararse con el máximo cuidado", añadió.

Moscú siempre había cuestionado la legitimidad de Zelenski para sentarse a la mesa de negociación, pero las posiciones parecían haber variado al albor de los esfuerzos diplomáticos lanzados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el lunes volvió a hablar por teléfono con Putin mientras recibía en la Casa Blanca al líder ucraniano.

Para Lavrov, estaba "claro" que tanto Trump como el resto de su equipo "querían sinceramente lograr un resultado a largo plazo, sostenible y fiable". El Ministro alabó también el "buen ambiente" de la reunión del pasado viernes en Alaska entre Putin y Trump.

El jefe de la diplomacia rusa desligó esa aparente disposición a negociar de Washington con las posiciones de los líderes europeos, a los que recriminó que siguieran pidiendo un alto al fuego al tiempo que decían que "seguirían mandando armas a Ucrania".

- Con información de Europa Press

