Chávez Jr. llega a penal de Hermosillo. Embajador de EU comparte FOTO del boxeador

La defensa de Chávez Jr. había presentado múltiples amparos ante las autoridades mexicanas para evitar su detención tras su deportación, de acuerdo con la FGR, pero no consiguió su objetivo.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El boxeador Julio César Chávez Jr., capturado en Estados Unidos (EU) por supuestamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, fue entregado por las autoridades de ese país a México, y ya se encuentra detenido en la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora.

"El Departamento de Seguridad deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones", explicó el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el diplomático estadounidense compartió una fotografía de César Chávez Jr. esposado y rodeado de agentes del ICE (Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés).

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

La entrega se realizó a las 11:53 horas del lunes en la Garita Dennis DeConcini, ubicada en la frontera con Nogales, Sonora. Fue entregado a la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR). "El Júnior" vestía pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND).

"Entiendo que fue deportado", dijo esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina. "Nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión. Cuando lo detuvieron allá, había una orden de la Fiscalía General de la República", añadió.

La acusación más dura contra Chávez Jr. es la de ser "miembro del Cártel de Sinaloa", como lo califica el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). En México, la FGR lo acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero hasta ahora no ha dado más detalles sobre estos cargos en su contra. La familia Chávez, por su parte, confía en su inocencia.

Hace unas semanas, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, reveló que la defensa de Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos el pasado 3 de julio, había presentado múltiples amparos ante las autoridades mexicanas para evitar que fuera aprehendido tras su deportación.

Gertz Manero señaló que el abogado de Chávez Jr. había presentado entre cinco y seis amparos con el objetivo de evitar que su cliente fuera detenido por la justicia mexicana al momento de su reingreso al país. "Están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga", precisó y resaltó que la Fiscalía ha descartado tales solicitudes "porque el amparo no procedía" en ese momento. Por ahora, los esfuerzos por evitar la detención en México no han dado frutos.

En la misma conferencia, el Fiscal General de la República explicó por qué no se había detenido a Julio César Chávez Jr. con anterioridad, pese a que había una orden de aprehensión en su contra desde 2023. De acuerdo con lo señalado por Gertz, el mismo año en que se emitió la orden de aprehensión, el boxeador, con pleno conocimiento de las autoridades estadounidenses, ingresó a dicho país y se estableció, e incluso contrajo matrimonio.

"Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión", comentó el titular de la FGR y afirmó que, desde entonces, México solicitó a EU la entrega del hoy detenido, a lo que las autoridades estadounidenses hicieron caso omiso. "Nos reclaman a nosotros por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y notificaciones al Gobierno americano, y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo", sostuvo el funcionario.

¿Nexos con el narcotráfico?

Una de las claves de la detención en tierras estadounidenses del pugilista es precisamente su relación con el Cártel de Sinaloa. El DHS detalló que en abril de 2024 Chávez Jr. solicitó la residencia permanente legal en aquel país. Sin embargo, su solicitud se basó en su matrimonio con "una ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo, ya fallecido, del infame líder del cártel", Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Colorado.

El Gobierno estadounidense no la menciona por nombre, pero la "ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa" es Frida Muñoz Román. Chávez Jr. se casó con ella en 2018 y tuvieron dos hijos: Julia y Julio César.

Pero la clave es la pareja anterior de Frida Muñoz: Édgar Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán; hermano directo de Ovidio y Joaquín, presos en EU y en negociaciones para colaborar con las autoridades estadounidenses; y hermano también de los actuales líderes de "Los Chapitos", Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Édgar fue asesinado en 2008 en Culiacán, cuando tenía 22 años y se perfilaba como el posible heredero del imperio criminal de su padre, en medio de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Frida y Édgar tuvieron una hija: Frida Sofía Guzmán Muñoz.

Sin embargo, las acusaciones serían más crudas que estos nexos. De acuerdo con Reforma, que tuvo acceso a la carpeta de la FGR donde se acusa a Chávez Jr. de delincuencia organizada, el hijo de la leyenda participaba dentro de una célula de tráfico de armas de "Los Chapitos", pero su rol sería "como vil esbirro o ajustador de cuentas".

"Mi hijo no es un delincuente"

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, habló la misma semana tras la detención de su hijo, Julio César Chávez Jr., en California, Estados Unidos, por agentes federales de migración.

"Quiero expresar mi pleno respeto y confianza en las autoridades de México y de los Estados Unidos. Estoy convencido de que se aclararán los hechos porque mi hijo no es un delincuente. Esa será tarea de los abogados, quienes ya están trabajando en ello", explicó.

El también comentarista expresó que sabe que hay muchas personas que quieren ayudarlo y dio las gracias por ello. "Pero quiero dejar en claro que desconozco los amparos que se han presentado hasta este momento", aclaró. "Les pido respeto hacia mi privacidad, la de mi familia y del proceso legal que se sigue en estos momentos. Cuando las cosas se aclaren, estaré en la mejor disposición de responder todas sus preguntas, como siempre lo he hecho", solicitó el boxeador.

Apenas una semana antes de su arresto, Chávez Jr. perdió ante Jake Paul en una pelea de exhibición por decisión unánime. El pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, "El Júnior" regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall en 2024.