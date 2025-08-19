EU entrega a Julio César Chávez Jr. a México; está detenido en un penal de Hermosillo

La defensa de Chávez Jr. había presentado múltiples amparos ante las autoridades mexicanas para evitar su detención tras su deportación, de acuerdo con la FGR, pero no consiguió su objetivo.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El boxeador Julio César Chávez Jr., capturado en Estados Unidos (EU) señalado por supuestamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, fue entregado por las autoridades de ese país a México. y se encuentra detenido en la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora.

La entrega se realizó a las 11:53 horas de este lunes en la Garita Dennis DeConcini, ubicada en la frontera con Nogales, Sonora. Fue entregado a la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR). "El Júnior" vestía pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

"Entiendo que fue deportado", dijo esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina. "Nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, cuando lo detuvieron allá, había una orden de la Fiscalía General de la República".

La acusación más dura contra Chávez Jr. es la de ser "miembro del Cártel de Sinaloa", como lo califica el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). En México, la FGR lo acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero hasta ahora no ha dado más detalles sobre estos cargos en su contra. La familia Chávez, por su parte, confía en su inocencia.

Hace unas semanas, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, reveló que la defensa de Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos el pasado 3 de julio, había presentado múltiples amparos ante las autoridades mexicanas para evitar que sea aprehendido tras su deportación.

Gertz Manero señaló que el abogado de Chávez Jr. había presentado entre cinco y seis amparos con el objetivo de evitar que su cliente sea detenido por la justicia mexicana al momento de su reingreso al país. "Están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga", precisó y resaltó que la Fiscalía ha descartado tales solicitudes "porque el amparo no procedía" en ese momento. Por ahora, los esfuerzos por evitar la detención en México no han dado frutos.

En la misma conferencia, el Fiscal General de la República explicó por qué no se había detenido a Julio César Chávez Jr. con anterioridad, pese a que había una orden de aprehensión en su contra desde 2023. De acuerdo con lo señalado por Gertz, el mismo año en que se emitió la orden de aprehensión, el boxeador, con pleno conocimiento de las autoridades estadounidenses, ingresó a dicho país y se estableció, e incluso contrajo matrimonio.

"Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión", comentó el titular de la FGR y afirmó que, desde entonces, México solicitó a EU la entrega del hoy detenido, a lo que las autoridades estadounidenses hicieron caso omiso. "Nos reclaman a nosotros por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y notificaciones al Gobierno americano, y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo", sostuvo el funcionario.