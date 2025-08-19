EU entrega a Julio César Chávez Jr. a México; está detenido en un penal de Hermosillo

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 9:32 am

Julio César Chávez Jr. ha sido entregado por EU a autoridades mexicanas.

Artículos relacionados

La defensa de Chávez Jr. había presentado múltiples amparos ante las autoridades mexicanas para evitar su detención tras su deportación, de acuerdo con la FGR, pero no consiguió su objetivo.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El boxeador Julio César Chávez Jr., capturado en Estados Unidos (EU) señalado por supuestamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, fue entregado por las autoridades de ese país a México. y se encuentra detenido en la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora.

La entrega se realizó a las 11:53 horas de este lunes en la Garita Dennis DeConcini, ubicada en la frontera con Nogales, Sonora.  Fue entregado a la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR). "El Júnior" vestía pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

"Entiendo que fue deportado", dijo esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina. "Nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, cuando lo detuvieron allá, había una orden de la Fiscalía General de la República".

La ficha con la detención de Julio César Chávez Jr. por parte de autoridades mexicanas.
La ficha con la detención de Julio César Chávez Jr. por parte de autoridades mexicanas. Foto: RND

La acusación más dura contra Chávez Jr. es la de ser "miembro del Cártel de Sinaloa", como lo califica el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). En México, la FGR lo acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero hasta ahora no ha dado más detalles sobre estos cargos en su contra. La familia Chávez, por su parte, confía en su inocencia.

Hace unas semanas, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, reveló que la defensa de Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos el pasado 3 de julio, había presentado múltiples amparos ante las autoridades mexicanas para evitar que sea aprehendido tras su deportación.

Gertz Manero señaló que el abogado de Chávez Jr. había presentado entre cinco y seis amparos con el objetivo de evitar que su cliente sea detenido por la justicia mexicana al momento de su reingreso al país. "Están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga", precisó y resaltó que la Fiscalía ha descartado tales solicitudes "porque el amparo no procedía" en ese momento. Por ahora, los esfuerzos por evitar la detención en México no han dado frutos.

En la misma conferencia, el Fiscal General de la República explicó por qué no se había detenido a Julio César Chávez Jr. con anterioridad, pese a que había una orden de aprehensión en su contra desde 2023. De acuerdo con lo señalado por Gertz, el mismo año en que se emitió la orden de aprehensión, el boxeador, con pleno conocimiento de las autoridades estadounidenses, ingresó a dicho país y se estableció, e incluso contrajo matrimonio.

"Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión", comentó el titular de la FGR y afirmó que, desde entonces, México solicitó a EU la entrega del hoy detenido, a lo que las autoridades estadounidenses hicieron caso omiso. "Nos reclaman a nosotros por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y notificaciones al Gobierno americano, y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo", sostuvo el funcionario.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con transparencia, especialmente en pendientes relacionados con empresas.
1

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
2

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
3

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
4

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

Después de estos resultados de disminución de la pobreza, Morena y sus aliados tienen ya el tema de su campaña para las elecciones del 2027.
5

El fin del “peligro para México”

Todavía no se iban Zelensky y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin
6

Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

7

ENTREVISTA ¬ Monedero ve un eje Calderón-ABC. “Hay una internacional del odio”, dice

Julio César Chávez Jr. ha sido entregado por EU a autoridades mexicanas.
8

EU entrega a Julio César Chávez Jr. a México; está detenido en un penal de Hermosillo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió el comunicado de la DEA, en el que se anunció un acuerdo para lanzar el operativo binacional “Proyecto Portero”.
9

La Presidenta desmiente comunicado de la DEA: no hay ningún acuerdo con México, dice

La tristeza de López Obrador
10

La tristeza de López Obrador

"Lord Pádel" y su socio fueron liberados gracias a un amparo y podrán enfrentar en libertad el proceso en su contra por golpear a un instructor en el Edomex.
11

"Lord Pádel" y su socio son liberados gracias a amparo; enfrentarán su juicio libres

La Presidenta de México celebró hoy el fin de la actual SCJN. Dijo que “es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos”.
12

“Es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos”: Sheinbaum

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
13

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
14

VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
15

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta de México celebró hoy el fin de la actual SCJN. Dijo que “es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos”.
1

“Es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos”: Sheinbaum

Julio César Chávez Jr. ha sido entregado por EU a autoridades mexicanas.
2

EU entrega a Julio César Chávez Jr. a México; está detenido en un penal de Hermosillo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió el comunicado de la DEA, en el que se anunció un acuerdo para lanzar el operativo binacional “Proyecto Portero”.
3

La Presidenta desmiente comunicado de la DEA: no hay ningún acuerdo con México, dice

Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con transparencia, especialmente en pendientes relacionados con empresas.
4

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

La calificadora Moody’s llevará a cabo una revisión para subir la calificación crediticia de Pemex, tras la implementación del Plan Estratégico 2025-2035.
5

Moody's revisa posible mejora en calificación de Pemex; podría subir hasta 2 niveles

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
6

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

La Policía Cibernética de la CdMx alertó que en redes sociales circulan retos virales que pueden poner en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
7

La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
8

Aumentos al salario mínimo tendrán límite: que cubran 2.5 canastas básicas: Munguía

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
9

#PuntosYComas ¬ Magistrado del TEPJF propone anular elección. ¿Qué pruebas hay?

Harfuch y el Gabinete de Seguridad entregaron 100 nuevas patrullas y firmaron un convenio con Sinaloa.
10

Gabinete de Seguridad entrega 100 patrullas a Sinaloa; firman convenio de seguridad

El Presidente Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania está lista "para una tregua real y una nueva arquitectura de seguridad" en la reunión con Donald Trump.
11

Trump anuncia reunión trilateral con Putin y Zelenski en fecha y lugar por confirmar

El INE entregó las constancias de mayoría a 45 magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, a raíz de la resolución del TEPJF.
12

El INE entrega constancias a 45 juzgadores pese a declaratoria de inelegibilidad