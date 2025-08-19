Sheinbaum critica a EU por "El Mayo": "¿Cómo explica que no negocia con terroristas?"

Se espera que Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, se declare culpable durante una audiencia el próximo 25 de agosto.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este martes la postura del Gobierno de Estados Unidos (EU) de no negociar con terroristas, luego de que se diera a conocer que podría buscar un acuerdo de colaboración con Ismael "El Mayo" Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa.

El próximo lunes 25 de agosto se llevará a cabo una audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en la que se espera que el narcotraficante mexicano se presente ante el Juez Brian Cogan para declararse culpable, lo que abre la posibilidad de que coopere con las autoridades estadounidenses.

"Ellos llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada. Ellos decidieron llamarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del Presidente [Donald] Trump al Gobierno de Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es que están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman grupos terroristas. Entonces ¿cómo explican que no negocian con terroristas?", cuestionó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.

La Jefa del Poder Ejecutivo recalcó que el Gobierno de México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en caso de que logre obtener información valiosa como resultado del acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada, siempre y cuando presenten las pruebas necesarias para comprobarlo.

"Cualquier información que el Gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, para ponerlo en la Fiscalía General de la República, y que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión. Siempre que haya pruebas vamos a colaborar", apuntó.

Además, la Presidenta Sheinbaum reclamó de nueva cuenta que el Gobierno estadounidense aún no ha entregado un informe a México sobre cómo se logró el arresto del líder del Cártel de Sinaloa.