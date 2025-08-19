GenteAsí ¬ Mujer afroestadounidense pide deportar a mexicana por hablar español

Una mujer afroestadounidense llamó al 911 para pedir que deportaran a una mujer de origen mexicano por hablar español.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- ¿Una mujer afroestadounidense siendo racista con una mujer de origen mexicano? Hace unos días, en Georgia, Estados Unidos, Betty Jones increpó a Marina Fisher por hablar español y la amenazó con hacer que la deportaran. En tiempos en los que hay una persecución real y sistemática de migrantes en Estados Unidos, ese amago resulta grave. Y para muchas personas, es también contradictorio que esa agresión provenga de una persona afrodescendiente, quienes han venido de una población también discriminada.

Primero contemos lo que sucedió. Betty Jones, una profesora afroestadounidense retirada, andaba muy estadounidensemente contenta en Goodwill, una tienda de artículos de segunda mano, cuando escuchó que alguien hablaba español: eran Marina Fisher y su amiga.

Marina Fisher nació en Estados Unidos, su madre también, su abuela y su bisabuela igual. Fue su tatarabuela quien migró desde México a ese país a finales de 1890, según la propia Marina contó en un video en su cuenta de TikTok. Pese a ser de cuarta generación de una familia de origen mexicano nacida en Estados Unidos, ella conserva el español.

Marina, estaba con una amiga puertorriqueña. Puerto Rico es un territorio que se encuentra bajo el estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, una forma jurídica en la que ese país evita decir que es un territorio que ha colonizado y al que le niega su independencia. Una parte de la resistencia cultural de la población puertorriqueña es el conservar el idioma español.

Entonces, ambas amigas estaban viendo la mercancía y cotorreando en español, cuando Betty Jones las escuchó y les dijo: “Ojalá deporten a todos estos inmigrantes y los envíen de vuelta a su país". Marina, quien por su origen mexicano ha vivido otros episodios de discriminación y por eso mismo señala que siempre se planta contra esa violencia, le dijo: “Bueno, usted está siendo grosera”.

Eso le molestó mucho a Betty Jones, quien le respondió: “¡Tienes que hablar inglés. Esto es América. En este país hablamos inglés!”. Aunque Marina se estaba dirigiendo a ella en inglés, esta mujer enfureció porque quien ella creía una migrante se le estaba poniendo al brinco. Así que llamó al 911 para decir que había una “ilegal” en Goodwill.

Marina grabó el video y lo subió a redes sociales y luego, se hizo viral. En diferentes medios donde lo replicaron, los comentarios dicen cosas como “Es gracioso cuando alguien que siempre fue discriminado por su color discrimine a otros por su idioma”.

¿Veamos, por qué una mujer afroestadounidense actúa así con una persona que ella cree que es migrante? No sé. Pero tenemos pistas: para empezar, la comunidad afroamericana es diversa y no todas las personas están cercanas a las luchas históricas afroestadounidenses. Así como no todas las personas que viven en pobreza están cercanas a las luchas por la redistribución de los ingresos.

Lo segundo es, por supuesto, el clima político y social que ha generado el Gobierno de Donald Trump. En su segundo mandato ha arreciado su discurso de que las personas migrantes son delincuentes, asesinas, pederastas, violadoras. Terminó con el programa CBP One para la migración ordenada y documentada. Incrementó el presupuesto para que las agencias migratorias salgan a cazar migrantes, literalmente.

Además, lanzó redadas masivas en centros de trabajo, escuelas, parques e incluso en los hogares de las personas migrantes. Emitió una orden para quitarle la ciudadanía a quienes nacieron en Estados Unidos y son hijos o hijas de migrantes. Desplegó las fuerzas federales en ciudades santuario, como Los Ángeles. Designó al inglés como el idioma oficial y retiró las páginas y servicios oficiales que se ofrecían en español.

Cuando el Estado te dice que la gente migrante es el enemigo y que viene a quitarte el empleo, a robar, violar, asesinar pues un efecto es poner a “pelear” a los grupos históricamente discriminados y oprimidos para tener legitimidad.

Donald Trump y su movimiento están provocando que algunas personas decidan actúese como si fuera. policías, es decir, de persiguiendo y de vigilando. Ante un gobierno que para profundizar el nacionalismo convenenciero ha tomado como palanca el miedo a la migración, claro que muchas personas le están creyendo y denuncia a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Recordemos a Jocelyn, una niña de 11 años de edad, que se quitó la vida por el acoso de sus compañeras y su amenaza de denunciar a sus papás con el ICE.

El gobierno racista de Donald Trump está produciendo efectos sociales preocupantes porque está afectando la solidaridad racial, de clase, de género, de historias de opresión compartidas. Y lo vemos en Betty Jones, porque siempre hay gente así que, en vez de reconocer las luchas comunes, repiten el discurso y la violencia del poder. Y sin darse cuenta, se ponen del lado del opresor.