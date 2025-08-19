VIDEO ¬ Joven ocupa asiento para su mochila y recibe críticas; ya es "Lord Trolebús"

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 1:30 pm

El video de un joven se hizo viral en redes, pues se negaba a dejar de ocupar un lugar para su mochila porque había pagado doble; ahora es "Lord Trolebús".

El video de un joven se hizo viral en redes, ya que se negaba a dejar de ocupar un lugar para su mochila en el Trolebús; argumentaba que había "pagado doble".

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Un joven en la Ciudad de México (CdMx) fue el centro de la polémica a bordo de una unidad del Trolebús, esto luego de que ocupara uno de los asientos donde viajaba para colocar su mochila. Aunque argumentó que había "pagado doble" pasaje para poder hacerlo, provocó el enojo de otros usuarios que señalaron que se trataba de un transporte público y no privado.

El video, que se hizo viral en redes sociales en las últimas horas, muestra cómo un usuario critica al joven: "Si querías un lugar privado, agarra un transporte de aplicación: un Uber, un taxi. Si tan pudiente, hubieras pagado un taxi".

El muchacho respondió que no era pudiente: "Simplemente estoy diciendo que al subirme a la unidad le indiqué a la conductora que iba a pagar doble, justamente para hacer uso de los dos". Cuando argumentó esto, los usuarios que se encontraban en la unidad volvieron a cuestionarlo y remarcarle que se trataba de un servicio público, no privado, y que no podía hacer eso.

Sin embargo, el joven se negó a ceder el asiento a alguna persona. "Hay personas que quieren sentarse y no es justo", le recriminó el usuario que grabó el video. En el fondo, se escucha la voz de una mujer que le grita: "Ya bájate. Te doy los siete pesos".

Pero el joven insistía con su argumento. Sin embargo, hartos de la situación, los usuarios le indicaron a una chica que se sentara en el lugar que ocupaba la mochila. El joven, molesto, retiró el morral y acusó "una total violación a mis derechos". Esto le valió la burla del resto de los pasajeros.

El joven, a raíz de la viralidad del video, comenzó a ser llamado "Lord Trolebús". Cuando la joven se sentó a su lado, siguió cuestionando al resto de usuarios: "No hay un reglamento expreso". Aseguró que al pagar doble, podía hacer uso de los dos asientos. Otro de los usuarios del Trolebús de la Línea 12 le respondió: "Son reglas de convivencia no escritas. Es público. ¿No entiendes?".

En la última parte del video, un supuesto trabajador del Trolebús le pide que quite su mochila, pero el joven insiste con su postura hasta que el resto de usuarios logra que una joven se siente en el lugar que ocupaban sus pertenencias. "Pues vamos entonces", responde al uniformado, amenazando con acudir ante las autoridades. El joven parece retirarse de la unidad en los últimos segundos del video.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

