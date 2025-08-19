La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

La Miel Bienestar, lanzada por Alimentación para el Bienestar, contiene miel pura y filtrada, la cual aporta energía y nutrientes.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Alimentación para el Bienestar anunció que ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a continuación te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.

Este nuevo producto se suma al Café Bienestar y al Chocolate Bienestar, todos ellos lanzados por dicho organismo del Gobierno de México con el objetivo de poner al alcance de la población alimentos nutritivos y de calidad con precios accesibles, además de apoyar a productores de distintas regiones del país.

Cabe mencionar que se trata de miel pura y multifloral que es obtenida por las y los apicultores de Chocholá, Yucatán, a quienes Alimentación para el Bienestar les compra su producción a precios justos para envasarla y distribuirla.

¿Ya probaste nuestra #MielBienestar? 🍯

☝🏽Proviene directamente de las y los pequeños productores del estado de Yucatán. Su sabor inigualable lleva la herencia de generaciones que han hecho de la apicultura una labor fundamental en el campo.🐝🌱

¡Consíguela en nuestra… pic.twitter.com/ESTCcGNREW — Alimentación para el Bienestar (@alimenbienestar) August 19, 2025

Más adelante, las y los productores de miel de Calakmul, Campeche, serán beneficiados con este esquema.

Este alimento tiene distintos beneficios, como aportar energía, así como micro y macronutrientes. A su vez, es de fácil digestión.

¿Cuánto cuesta la Miel Bienestar y en dónde la venden?

La Miel Bienestar, nuevo producto lanzado por Alimentación para el Bienestar, tendrá dos presentaciones:

Envase de plástico "apachurrable" con 350 gramos de miel, con un precio de 45 pesos.

Frasco de vidrio con 370 gramos por un precio de 93 pesos.

La #MielBienestar 🍯 ya está a la venta en la Tienda Bienestar de las Oficinas Centrales de nuestra dependencia. 🤝🏽✨ Este producto nutritivo y delicioso estará al alcance de todas las familias mexicanas, llevando a sus mesas una miel elaborada con el esfuerzo de las y los… pic.twitter.com/qMoFdc2WHv — Alimentación para el Bienestar (@alimenbienestar) August 13, 2025

Ambas presentaciones están a la venta actualmente en la Tienda Bienestar que se ubica en las oficinas centrales de Alimentación para el Bienestar, localizadas en Insurgentes Sur número 3483, colonia Villa Olímpica de la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CdMx).

Próximamente la nueva Miel Bienestar estará disponible en todas las Tiendas Bienestar de la República Mexicana.