VIDEO ¬ "Lord Café" intenta lanzar su bebida a conductor en Jalisco y acaba empapado

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 4:30 pm

Un hombre fue bautizado como "Lord Café" luego de que se hiciera viral un video que captó el momento en el que el terminó empapado al intentar lanzar su bebida.

"Lord Café" fue blanco de las burlas de usuarias y usuarios de redes, quienes se mofaron de que el hombre terminó empapado con su propia bebida al intentar agredir a alguien más, lo que quedó captado en un video.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Un hombre fue bautizado como "Lord Café" por usuarias y usuarios de redes sociales luego de que se hiciera viral un peculiar video que captó el momento en el que el sujeto terminó empapado al intentar lanzar su bebida desde una camioneta cuando circulaba por calles de Jalisco.

Dicha grabación generó risas entre las y los internautas, quienes no pudieron evitar burlarse de su agresión fallida, la cual calificaron como "karma instantáneo".

Presuntamente, este embarazoso suceso fue captado por un conductor que transitaba sobre la avenida López Mateos en el Área Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

En el video que fue compartido en la plataforma TikTok, mismo que hizo famoso a "Lord Café", se observa a una camioneta blanca de la marca Volkswagen que le cierra el paso a otro vehículo, cuando circulaban por una avenida de Guadalajara.

Posteriormente, cuando ambos vehículos se emparejan, se ve a un hombre en el asiento del copiloto que está grabando con su teléfono celular; de pronto deja el dispositivo y toma un termo lleno de café.

En ese momento, el sujeto saca la mano por la ventana e intenta arrojar su bebida al conductor del vehículo con el que aparentemente había tenido una diferencia, sin embargo, debido a que la camioneta en la que viajaba iba a alta velocidad, el contenido de su vaso termina empapándolo sólo a él.

Ante dicha situación, el hombre acabó con su playera y la barba llenas de líquido, por lo que usuarias y usuarios de redes sociales lo bautizaron como "Lord Café".

