Piña deja “al escrutinio de la historia” el trabajo de su Corte, la última neoliberal

Sugeyry Romina Gándara

19/08/2025 - 2:42 pm

En sesión extraordinaria, la SCJN abordó temas electorales y validó la elección de magistrados del Tribunal Electoral.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, la última presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sirvió al periodo neoliberal, dijo hoy en su última sesión que “el trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez, y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

El 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo presentó su Reforma Judicial al Congreso y todos los ministros fueron removidos. Desde allí empezó la Suprema Corte que conocemos. Hasta la Reforma Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y efectuada por la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó al mediodía de este martes la última reunión del pleno. Al inicio de la reunión, la Ministra presidenta, Norma Piña, aclaró que la sesión extraordinaria fue convocada únicamente para resolver asuntos electorales, con el fin de evitar especulaciones. Entre los temas abordados destacó la validación de la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este 19 de agosto fue un día histórico para la Corte, ya que se trató de la última sesión conjunta de los integrantes del pleno: Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo; donde varios de ellos son herencia de Enrique Peña Nieto (EPN).

Durante la sesión, la Ministra presidenta explicó que el Artículo 96 de la Constitución establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe declarar la validez de la elección y remitir los resultados a la Corte, que resuelve exclusivamente las impugnaciones relacionadas con las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF. Señaló que, incluso ayer, ingresaron cuatro recursos de inconformidad que se abordaron en la sesión, y que ante la eventualidad de que llegaran más —como efectivamente ocurrió con otros cuatro—, se decidió convocar a esta sesión extraordinaria.

Mientras tanto, en el exterior del recinto, un pequeño grupo de integrantes de la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP), encabezados por Rolando Solís y Emilio Pineda, protestaron contra los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, a quienes acusaron de “traidores de la democracia”. Con una pancarta que exigía la anulación de lo que calificaron como “la elección más fraudulenta en la historia del país”, pidieron a la SCJN no convertirse en “otro satélite del partido gobernante”. Los manifestantes expresaron que no quieren “una Corte del Bienestar, llena de burros e ignorantes, sin la capacidad que hoy sí existe en esta Corte”.

Cabe señalar que en esta sesión, el primer proyecto que se discutió es sobre la Constitución de Yucatán, derivado de un recurso de impugnación presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El planteamiento sostenía que la legislación yucateca contraviene la Constitución federal al permitir la reelección del presidente del Tribunal local, lo que podría extender su gestión hasta 2037, en contradicción con la Reforma Judicial federal aprobada en septiembre de 2024.

No obstante, los ministros de la Corte desecharon los cuatro recursos de inconformidad en contra de los resultados de la elección de las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF. Jorge Mario Pardo afirmó que se desecharon las impugnaciones por no haberse acreditado la legitimación que establece la Ley de la materia para poder impugnar esa elección.

En tanto, Norma Piña sostuvo que estos recursos eran los últimos que llegaron, y que al desecharlos y al considerar que ya no habrán de llegar más, es que determinaron cerrar sus sesiones y dio un mensaje de despedida.

Norma Piña se despide en la última sesión

En la última sesión del pleno de la actual Suprema Corte, la Ministra presidenta Norma Piña pronunció un mensaje de despedida en el que reconoció a las ministras y ministros que integraron este ciclo de más de tres décadas.

"Al levantar esta sesión, culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia", expresó.

De este modo, a las las 13:53 horas terminó la última sesión de la SCJN, con lo que se cerró un ciclo de tres décadas, desde que Ernesto Zedillo Ponce de León la creó. Hasta el próximo 1 de septiembre llegarán las y los nuevos ministros, quienes fueron electos por primera vez en la historia a través del voto popular del pueblo de México.

Romina Gándara

