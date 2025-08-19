El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

Álvaro Delgado Gómez

19/08/2025 - 4:54 pm

Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.

Pablo Antonio Jiménez Pons era uno de los últimos allegados a Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto  López Hernández que quedaba en la estructura de gobierno de Javier May.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del Gobierno de Javier May.

“Es mi voluntad dar por terminada la relación de trabajo que me unía a dicha dependencia”, escribió Jiménez Pons en su carta de renuncia, fechada el 22 de julio, y que se hizo efectiva el 1 de agosto, en medio de la captura de presuntos cómplices de su suegro, a quien Adán Augusto López Hernández nombró como Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, en 2019.

En el Gobierno de López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Jiménez Pons se desempeñó como subsecretario de Planeación de la extinta Secretaría para el Desarrollo Energético (Sedener), desaparecida por el Gobernador May.

Pablo Antonio Jiménez Pons está casado con la hija de Bermúdez Requena, fugitivo de la justicia desde febrero de este año, y aunque en la carta de renuncia no alude a ese problema de justicia de su suegro, en el ámbito político de Tabasco se atribuye su decisión al parentesco.

El grupo de López Hernández, quien afirma que no renunciará al cargo de coordinador de los senadores, está confrontado con el del Gobernador May y domina la mitad del Consejo Estatal de Morena, aunque en el gabinete ya no cuenta con personeros.

Pablo Antonio Jiménez Pons renunció a su cargo en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP).
Pablo Antonio Jiménez Pons renunció a su cargo en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP). Foto: Especial

De hecho, Jiménez Pons era uno de los últimos allegados a Bermúdez Requena y López Hernández que quedaba en la estructura de gobierno de May, cuyos seguidores también fueron excluidos de la administración de López Hernández y de su sucesor, Manuel Merino Campos, actual director de Aeropuertos y Servicio Auxiliares del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Uno de los allegados a López Hernández que queda en el gobierno de May es Jaime Lastra, hijo del diputado federal del mismo nombre que llevó a Tabasco a Bermúdez Requena, quien es secretario particular del secretario de la SATOP, Daniel Casasús.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

