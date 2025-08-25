Burócratas de élite, asesores y políticos se sirvieron del IFE-INE. Eso podría acabar

El INE que se busca cambiar a través de una Reforma Electoral ha gastado millones de pesos en sueldos y otro servicios personales de una élite y en prerrogativas de partidos políticos desde su creación en 2014.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Más del 70 por ciento de los recursos otorgados desde su creación al Instituto Nacional Electoral (INE) se han destinado al financiamiento de partidos políticos y al pago de salarios, incluidos los de una élite que se consolidó gracias al Pacto por México de Enrique Peña Nieto, algo que la Reforma Electoral anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca cambiar.

La reforma en la que el Gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó a trabajar prevé recortes al financiamiento de partidos políticos, un rubro que ha significado el 29 por ciento del presupuesto del INE desde 2014; mientras que el 46 por ciento de los recursos del organismo se han destinado al pago de salarios y prestaciones de trabajadores, incluidas las 11 consejerías y la Secretaría Ejecutiva del instituto.

Los cuestionamientos sobre el costoso sistema electoral tomaron fuerza durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien planteó una reforma para reducir el gasto tanto de la organización de las elecciones como de la élite burocrática del INE que se resistió, en los tribunales, a bajar su salario y prestaciones. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo suyo ese pendiente e incluyó en el número 10 de sus 100 compromisos de Gobierno una reforma al sistema electoral, para la que ya encargó a una comisión la tarea de redactarla.

Desde su creación en 2014, cuando el órgano encargado de organizar las elecciones a nivel federal pasó de ser el Instituto Federal Electoral (IFE) a convertirse en el INE, hasta este 2025, el Congreso le ha aprobado un total de 243 mil 735 millones 418 mil 425 pesos de presupuesto, más de los recursos destinados, por ejemplo, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el último año –que recibió 147 mil 511 millones de pesos–.

Lo que el INE destina en servicios personales, que incluyen los pagos de sueldos y prestaciones al personal, pago de obligaciones de seguridad social, entre otros gastos, representa el 44.6 por ciento del presupuesto de sus últimos 12 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda que desglosa cada año el Paquete Económico y Presupuesto.

Sólo para servicios personales de la Presidencia del Consejo General, las otras 10 consejerías electorales y la Secretaría Ejecutiva el INE asignó 4 mil 843 millones 426 mil 564 pesos de 2014 a 2025, una cantidad mayor al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este año –3 mil 749 millones de pesos–.

El debate sobre los sueldos a estos altos funcionarios del INE marcó los últimos años, cuando en 2018 consejeros acordaron no reducir su salario luego de que se anunció la Ley de Austeridad, que estableció que ningún funcionario público de la administración pública federal debe ganar más que quien ocupe la Presidencia de México.

Tan sólo la y los exconsejeros Adriana Favela, Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama, Roberto Ruiz Saldaña y el exsecretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, que dejaron sus puestos en abril de 2023, recibieron 32 millones 963 mil 102 pesos y 30 millones 91 mil 029 pesos respectivamente por percepciones integradas por sus salarios y prestaciones de 2014 a 2022.

Durante su gestión como Consejero presidente, Lorenzo Córdova defendió el dinero que el INE recibe pagar altos salarios. En noviembre de 2021, al comparecer en la Cámara de Diputados, aseguró el INE jamás había ganado más que el Presidente de la República hasta que se decidió unilateralmente la reducción de los sueldos.

“La democracia es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país”, dijo en noviembre de 2021 al comparecer en la Cámara de Diputados en donde recibió reclamos de morenistas para que disminuyera su sueldo. Desde ese año SinEmbargo también informó que el presupuesto del INE cubre el trabajo de de 200 asesores que operan para los representantes de los partidos políticos, del Poder Legislativo y para cada uno de los consejeros electorales.

Tanto Lorenzo Córdova como Edmundo Jacobo Molina trabajaron en el órgano electoral desde que era el IFE, ese organismo tenía nueve consejeros electorales y con la Reforma Electoral del 2014 pasaron a ser 11.

La reforma fue producto del Pacto por México. Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE, recordó en entrevista para Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire, que elementos que tiene hoy en día fueron parte de la negociación entre los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Esta Reforma Electoral que está en vigor, que es de 2014, fue producto del Pacto por México muchos de los elementos que contiene hoy en día la legislación electoral, las normas constitucionales en materia electoral, fueron parte de esa negociación, sobre todo con el entre el PRI y el PAN y alguna intervención que también tuvo el PRD, pero donde las canonjías, vamos a llamarles así, que recibió el PAN en esa reforma fueron a cambio de la Reforma Energética. Es decir, no se puede desprender el contenido de la Reforma Electoral en vigor de lo que ocurrió también con esa terrible, privatizadora, entreguista Reforma Energética 2013-2014, que coinciden en el tiempo con la Reforma Electoral”, expuso.

Cuando Guadalupe Taddei asumió la presidencia del INE en mayo de 2023 anunció la reducción voluntaria de su salario para recibir 120 mil pesos mensuales, en comparación con los 179 mil pesos que ganaba Lorenzo Córdova, pero el debate sobre el costo del órgano electoral continúa, por ejemplo, en cuento a los gastos para partidos políticos.

El Compromiso 90 del Pacto por México fue impulsar una Reforma Electoral que incluía la reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos políticos, algo que sigue pendiente.

De los más de 243 mil millones de pesos de presupuesto que el INE ha recibido desde 2014, el 29.3 por ciento, es decir, 71 mil 643 millones 11 mil 110 pesos, se designó al rubro de prerrogativas para los partidos políticos, la cifra es superior al presupuesto autorizado para el estado de Hidalgo durante este año.

La propuesta de reforma del expresidente López Obrador de 2024 proponía disminuir hasta en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, para los que la Comisión de prerrogativas del INE solicitó 7 mil 737 millones 252 mil pesos en su anteproyecto de presupuesto de 2026.

Respecto a la propuesta de reforma electoral del Gobierno de Claudia Sheinbaum, representares de partidos de oposición han asegurado que reducir el financiamiento público bajo el argumento de austeridad será un retroceso porque abre la puerta al financiamiento ilícito de las campañas y reduce la fuerza de políticos opositores.

Exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés, el último Consejero Presidente del IFE, se han pronunciado en los últimos días por discutir de manera más amplia la distribución del presupuesto.

La semana pasada Leonardo Valdés dijo en conferencia que tanto el presupuesto del INE como del Tribunal Electoral para el último año representa el 0.33 por ciento del Presupuesto de Egresos, por lo que el trabajo tendría que centrarse en cómo se utilizan los recursos.

“Desde mi punto de vista, decir que hay que cambiar las instituciones de la democracia porque son muy caras es decir una gran mentira. Y creo que hay que demostrar que eso es una gran mentira. No estoy diciendo que se administre bien ni el dinero que usa el gobierno, ni el dinero que usan los partidos y las autoridades electorales. Eso se tienen que usar bien. Y en una reforma electoral tendríamos que fortalecer la fiscalización a los partidos políticos. Se tendría que fortalecer también la transparencia, el ejercicio de los recursos de las autoridades electorales. Pero la clave no está en disminuirlo”, mencionó.

Mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que tanto en los foros y debates de consulta para la Reforma Electoral “se considerará a todos por igual”; que los expresidentes del IFE, del INE y la oposición podrán participar, “pero igual que los demás”, pues consideró que algunos opositores “se sienten superiores” y actúan “como si fueran una élite” al anunciar que presentarán su propia propuesta.