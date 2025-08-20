Tesoro de EU da nuevo plazo a CIBanco, Intercam y Vector antes de sacarlos del país

CIbanco, Intercam y Vector casa de bolsa son señalados por Estados Unidos de lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector tendrán una nueva prórroga para la entrada en vigor de sanciones del Gobierno de Estados Unidos, por señalamientos de lavado de dinero, indicó este martes el Departamento del Tesoro. Ahora será a partir del 20 de octubre cuando comenzará la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en la Unión Americana.

“Esta prórroga refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la Administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”, explicó el Tesoro.

A través de un comunicado, la institución estadounidense aseguró que seguirá coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes.

"El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero", detalló Jimmy Kirby, subdirector de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Multiva compra a CI Banco

El Grupo Financiero Multiva informó este martes que firmó un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos de CI Banco, una compra que estará sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes.

"Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”, explicó en un mensaje a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La institución explicó que la adquisición forma parte de un plan para aumentar su participación en el mercado, con lo que fortalecerá el crecimiento de sus activos.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los activos de CIBanco ascendieron a tres billones 102 mil 55 millones de pesos, lo que representó 26.7 por ciento de todo el sistema a junio pasado. Multiva tuvo una participación 33 mil 733 millones de pesos, apenas 0.29 por ciento del sector bancario al primer semestre de 2025.

Desde el 25 de julio, el Tesoro había dado a conocer órdenes emitidas por FinCEN que prohíbirían ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones mexicanas y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

Asimismo, las autoridades estadounidenses detallaron que se trata de medidas que forman parte de una colaboración intergubernamental con México, con el objetivo de implementar sistemas financieros que cuenten con controles sólidos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y que protejan a las y los ciudadanos de ambos países de amenazas transnacionales asociadas al financiamiento ilícito.

A raíz de las acusaciones del Gobierno estadounidense, el Banco de México asumió temporalmente la gestión de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, y evitar afectaciones a las y los usuarios del sistema financiero.