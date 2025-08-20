Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Zapopan.

En julio de 2023, la agrupación recibió amenazas del CJNG, a través de una narcomanta, para que no se presentará en la Feria de Rosario de Baja California.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Ernesto Barajas, fundador y vocalista de la banda de música regional Enigma Norteño, fue asesinado a balazos este martes en Zapopan, Jalisco. Hace dos años, la agrupación recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que llevó a sus integrantes a suspender su presentación en la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante se encontraba al interior de una pensión vehicular ubicada en las calles Francisco I. Madero y Arenales, en la colonia Mariano Otero, cuando dos sujetos irrumpieron en el lugar y dispararon en su contra en repetidas ocasiones, lo que le provocó la muerte al instante. Su acompañante también falleció en el lugar. Luego de cometer el crimen los atacantes huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y servicios de emergencia, quienes corroboraron que Barajas ya no presentaba signos vitales. Versiones preliminares señalaron que una mujer que se encontraba en el sitio también resultó herida, por lo que fue trasladada al hospital para recibir atención médica. Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las indagatorias correspondientes.

#ULTIMAHORA Sicarios asesinaron en una pensión de autos en Zapopan, Jalisco a Ernesto Barajas fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño pic.twitter.com/PYh4phFHxh — La Hora (@LaHoraMX) August 19, 2025

En julio de 2023, la agrupación recibió amenazas del CJNG, a través de una narcomanta, para que no se presentará en la Feria de Rosario de Baja California.

“Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño deja de sentirse protegido por las hermanas Aquiles y rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG”, se leía en el letrero.

Entre el repertorio de Enigma Norteño figuran temas dedicados a personajes del narcotráfico como "¿Van a querer más?", dedicada a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y "Los Chapitos", dedicado a los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

El pasado 25 de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron secuestrados y asesinados mientras se dirigían a una presentación en Reynosa, Tamaulipas.