La SSPC alerta por estafas en compra de vehículos por redes sociales y cómo evitarlas

La SSPC detectó una nueva modalidad de estafa en redes sociales, dirigida a los usuarios que gusten comprar vehículos. Aquí te decimos cómo evitarla

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas- emitió este martes una alerta por estafas o fraudes cibernéticos en la compra de vehículos anunciados en redes sociales.

Para evitar este tipo de prácticas, aquí te decimos cómo identificarlas y no caer en engaños. ¡Toma nota!

¿Cómo operan los estafadores?

Uno de los esquemas que se llega a ofertar es la promoción de flotillas de vehículos en remate, donde los ciberestafadores publican anuncios que prometen descuentos atractivos en grandes cantidades de autos, supuestamente provenientes de empresas, concesionarios o instituciones.

De acuerdo con las autoridades, las ofertas fraudulentas suelen incluir vehículos inexistentes, autos clonados y unidades con antecedentes delictivos, como robo o tráfico, los cuales son promocionados a través de perfiles falsos con fotografías manipuladas para hacer que las publicaciones parezcan legítimas.

Una vez que logran su cometido, los estafadores presionan a los interesados con vender los vehículos a otros clientes para que realicen un depósito y, posteriormente, desaparecen.

Alerta #SSPC sobre fraudes por venta de vehículos en redes sociales. https://t.co/IddLKi3xed pic.twitter.com/k9HHMUTJWk — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 19, 2025

¿Cuáles son las recomendaciones para protegerte de estos fraudes?

Ante el alza de estos fraudes, la SSPC exhortó a la ciudadanía a ejercer medidas preventivas antes de concretar cualquier transacción, las cuales son:

Desconfiar de precios excesivamente bajos, si están por debajo del valor promedio del mercado.

Evitar transferir dinero para apartar algún vehículo, antes de haber inspeccionado la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor.

Verificar cuidadosamente la identidad del vendedor y revisar la documentación del vehículo.

Consultar el estatus legal del vehículo en la plataforma oficial del Registro Público Vehicular (REPUVE): https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/

Evitar encuentros en lugares solitarios o privados. Es su lugar, optar por aquellos con videovigilancia o presencia policial.

Verificar el estado mecánico del vehículo, acudir con un mecánico de confianza.

Desconfiar de perfiles falsos en redes sociales o con poca actividad.

Formalizar la operación con un contrato firmado por ambas partes y validado ante la autoridad competente.

Evitar compartir fotos de identificaciones, estados de cuenta o ubicaciones exactas.

En caso de estar interesado en adquirir un vehículo, las autoridades pidieron revisar las plataformas con sistemas de verificación de vendedores, historial de reputación y atención a usuarios.

Si se requiere orientación se puede consultar la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrendó su compromiso con la ciberseguridad de los consumidores y la población en general.