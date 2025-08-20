La SSPC alerta por estafas en compra de vehículos por redes sociales y cómo evitarlas

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 8:54 pm

La SSPC detectó una nueva modalidad de estafa en redes sociales, dirigida a los usuarios que gusten comprar vehículos. Aquí te decimos cómo evitarla

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas- emitió este martes una alerta por estafas o fraudes cibernéticos en la compra de vehículos anunciados en redes sociales.

Para evitar este tipo de prácticas, aquí te decimos cómo identificarlas y no caer en engaños. ¡Toma nota!

¿Cómo operan los estafadores?

Uno de los esquemas que se llega a ofertar es la promoción de flotillas de vehículos en remate, donde los ciberestafadores publican anuncios que prometen descuentos atractivos en grandes cantidades de autos, supuestamente provenientes de empresas, concesionarios o instituciones.

De acuerdo con las autoridades, las ofertas fraudulentas suelen incluir vehículos inexistentes, autos clonados y unidades con antecedentes delictivos, como robo o tráfico, los cuales son promocionados a través de perfiles falsos con fotografías manipuladas para hacer que las publicaciones parezcan legítimas.

Una vez que logran su cometido, los estafadores presionan a los interesados con vender los vehículos a otros clientes para que realicen un depósito y, posteriormente, desaparecen.

¿Cuáles son las recomendaciones para protegerte de estos fraudes?

Ante el alza de estos fraudes, la SSPC exhortó a la ciudadanía a ejercer medidas preventivas antes de concretar cualquier transacción, las cuales son:

  • Desconfiar de precios excesivamente bajos, si están por debajo del valor promedio del mercado.
  • Evitar transferir dinero para apartar algún vehículo, antes de haber inspeccionado la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor.
  • Verificar cuidadosamente la identidad del vendedor y revisar la documentación del vehículo.
  • Consultar el estatus legal del vehículo en la plataforma oficial del Registro Público Vehicular (REPUVE): https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/
  • Evitar encuentros en lugares solitarios o privados. Es su lugar, optar por aquellos con videovigilancia o presencia policial.
  • Verificar el estado mecánico del vehículo, acudir con un mecánico de confianza.
  • Desconfiar de perfiles falsos en redes sociales o con poca actividad.
  • Formalizar la operación con un contrato firmado por ambas partes y validado ante la autoridad competente.
  • Evitar compartir fotos de identificaciones, estados de cuenta o ubicaciones exactas.
La SSPC alerta sobre estafas en compra de vehículos
La SSPC alerta sobre estafas en compra de vehículos. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

En caso de estar interesado en adquirir un vehículo, las autoridades pidieron revisar las plataformas con sistemas de verificación de vendedores, historial de reputación y atención a usuarios.

Si se requiere orientación se puede consultar la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrendó su compromiso con la ciberseguridad de los consumidores y la población en general.

